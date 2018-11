Община Пловдив с рекордни три номинации за престижни награди

© Един от лидерите в туризма на Балканите - градът с хилядолетна история Пловдив, получи рекордните три номинации от партньорите на четвъртото издание на наградите за туристическа индустрия 2018, отбелязват организаторите. Церемонията ще се състои на 5 декември в хотел Премиер Бест Уестърн София.



Община Пловдив атакува категориите Голяма община с принос в развитието на туризма, Фестивален туризъм и Туристическа дестинация на годината. През последното десетилетие градът се наложи като устойчива туристическа дестинация на национално и международно ниво с разнообразен туристически продукт. През 2015 г. Пловдив бе поставен на шесто място в класацията на Lonely Planet за топ 10 на туристическите дестинации, които трябва да бъдат посетени, а през 2016 г. завоюва третото място в престижната надпревара "Best European Destination“.



Със своята хилядолетна история, Пловдив е най-древният с продължително обитаване град в Европа. От Евмолпия, Филипопол, Тримонциум, Пулпудева до днешното име Пловдив, градът е бил наричан по различни начини през вековете. Свидетел е на развитието на цивилизации и култури от различни исторически периоди: праисторически, тракийски, римски, ранно византийски, средновековен, османски, възрожденски и нова история. За да си представим колко древен всъщност е Пловдив, ще дадем прост пример – той е основан преди Рим, Атина и Константинопол. Има сведения, че е съвременник на Троя и Микена.



Антропогенните ресурси за развитието на туризма в Община Пловдив надхвърлят средното за страната, и за която и да е било страна дори в Европа. В списъка на културните ценности от национално и местно значение са включени повече от 715 индивидуални недвижими културни ценности (ИНКЦ), от които 45 са с категория национално значение. Има над 245 НКЦ от ансамблово значение.



Градът е изпълнен целогодишно с много звуци, аромати, вкусове, изкуство, красота, цветове, пъстри хора, арт форми, овладени нестандартни пространства и т.н. Културният календар на Община Пловдив е повече от пъстър. Сред водещите събития е есенният салон на изкуствата – иницииран и реализиращ се от Община Пловдив, с обединяване на всички артистични форуми в града през есента, превърнал се в най-големия, почти тримесечен арт маратон. В него са и повечето фестивали като: рок фестивала "Sound of The Ages"; Международен театрален фестивал "Сцена на кръстопът"; Танцов фестивал ONE DANCE WEEK; Международен фестивал на камерната музика; Международен фестивал "Дни на музиката в Балбановата къща"; Капана Фест; "Камерна сцена Пловдив"; Международен детски балетен фестивал; Международен фестивал за театър и съвременен танц "Черната кутия"; уникалният по рода си фестивал "Пловдив чете"; фестивали за съвременно изкуство в баня "Старинна" и др.



Пловдив има един, станал вече знаков, свой фестивал, който някога стартира като еднодневен, извървя своя път и през 2018 г. навърши заветните СЕДЕМ години и протече в седем дни. Концепцията му е свързана с популяризиране на духовното и историческо наследство на територията на Старинен Пловдив – къщи, музеи, занаяти, традиции. Чрез привличане на различни гилдии на територията на Стария град – занаятчии, артисти, музиканти, художници, научни специалисти и мн. др., подканя гражданите и гостите на Пловдив в една запомняща се "разходка" по Трихълмието на времето. Този фестивал е "ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ГРАД", който в издание 2018 г. беляза значителен ръст на своите посетители – както пловдивчани, така и туристи.



Той привлече посетители не само заради актуалната туристическа дестинация Пловдив, но и заради пъстротата и съдържанието в програмата си. В последното издание фестивалът бе под надслов "По трихълмието на времето", с времетраене от 7 дни: 17-23 септември 2018 г. Избраният период за провеждане вече е традиция и никак не е случаен. Есента е сезон на багрите, на природното пиршество на красотата и е в унисон с пъстрата палитра от събития, които обединява форумът "Празници на Стария град". Неговата цел е на територията на Старинен Пловдив чрез средствата на всички изкуства – музикално, изобразително, танцово, фотографско, певческо, аудиовизуално, да се привлече публика с различни социални и демографски профили, за да се акцентира върху великолепието на Старинния град. Екипът на Общинския институт се стреми жителите и гостите на Пловдив да съпреживеят магията на всички туристически обекти на територията на Института – къщи, музеи, галерии, Малка раннохристиянска базилика, Античен театър и Римски стадион.



Данните за 2018 г. отчитат привлечена публика с брой около 17 740 – с 50% повече от издание 2017 г. на фестивала и ръст около 20% на привлечените туристи. Фестивалът се финансира от Община Пловдив и от собствени средства, а за постигане на пъстрота в събитийната му програма и комфорт на посетителите се създават редица партньорства. Целевите групи на фестивал "Празници на Стария град" 2018 са с неограничен обхват – от деца, младежи, зрели хора, до разнообразни групи с различни професии и интереси.



Икономическите ползи за региона от тези събития се изразяват чрез данните за наетата хотелска и леглова база, чрез пълните с клиенти ресторанти, бистра, купувачи в магазинчета за сувенири и занаятчийски ателиета, пекарни и сладкарници.