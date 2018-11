Емоционална карта събира целувките на Пловдив

© Фотографско и физическо пътуване на любовта в Пловдив ще бъде създадено чрез спомените на неговите жители. Проектът Mind The Kiss започва от днес – 30 ноември. Той е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 и се координира от италианската организация Cescot Veneto в партньорство с Confesercenti Bulgaria и Frase Contemporary Art. Реализира се от италианската фотографка Сабрина Белензиер.



Ще бъде създадена карта на местата, където гражданите на Пловдив са разменили целувка, която е важна за тях. Пътуването през символичните места на любов и привързаност ще се съсредоточи в кварталите "Кършияка“, "Тракия“ и "Кючук Париж“. Картата ще се развива чрез данни, събирани с анонимни интервюта и със социална медийна кампания на платформите на проекта във Facebook (Mind The Kiss Plovdiv) и Instagram (Mind The Kiss Plovdiv). Фотографското проучване ще обедини архивни снимки от миналото и настоящето. Така ще се оформи алтернативен маршрут на града въз основа на личните паметници на любовта.



С Mind The Kiss миналото, настоящето и бъдещето се събират в емоционална география, чиито герои са гражданите. Ще се проследи трансформацията на града и начините, по които той е живял, да се засили паметта, историята и общите ценности. Ще се използват различни методи за четене, анализ и изграждане на реалността и миналото. Пловдивчани ще бъдат включени в упражнение за припомняне на важни моменти от живота си, свързани с разнообразните места в града.



Проектът ще завърши с фотографска изложба, отразяваща субективното значение на Пловдив, който е изградил уникалността си чрез набор от общи преживявания, започвайки от привързаност.



За да станат част от проекта Mind The Kiss, гражданите просто трябва да изпратят своята история и позицията на картата на електронна поща mindthekiss@gmail.com или да публикуват снимка или кратък видеоклип със своето специално място във Фейсбук, използвайки hashtag #mindthekiss като включат и географско положение.