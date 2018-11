© виж галерията Хотелска група Orbis ще открие съвсем скоро своя първи хотел в Пловдив. Досега представен в България с хотелите ibis и Novotel в София, Orbis (партньор на AccorHotels в Източна и Югоизточна Европа) вече има сключен франчайз договор за MGallery by Sofitel в Пловдив и през 2019 г. хотел от луксозния бутиков бранд ще отвори врати в Градa на тепетата. Хотел MGallery by Sofitel в Пловдив ще предложи 60 стаи и апартаменти, спа и уелнес зона, както и конферентни зали. Хотелът е в процес на изграждане като реконструкция на съществуваща вече сграда, която преди това е била емблематичен търговски център и където в момента се помещава "Торро Гранде“ – най-модерният ресторант в града.



MGallery by Sofitel в Пловдив ще постави началото на изцяло нов хотелски сегмент в България – луксозният бутиков сегмент. Интериорният дизайн е дело на S+S – едно от най-бързо развиващите се и креативни архитектурни студиа в света, носители на наградата Дизайнери на годината за 2018, присъдена от The Gold Key Awards, Ню Йорк.



"Мястото и архитектурата на хотела ще бъдат уникални. За нас дизайнът е на първо място и не крием, че нашата амбиция е да превърнем тази историческа сграда в най-забележителния хотел в Пловдив. Брандът MGallery се съчетава перфектно с тези наши планове – да представим на пазара една силна световно известна луксозна марка чрез бутиков хотел, който идеално пасва на духа на един от най-старите градове в света“, коментира собственикът на хотела Бойко Качулев.



Бъдещият хотел MGallery в Пловдив има централно местоположение, в близост до живописния Стар град и до всички културни сцени в града. Освен че е един от най-динамичните икономически центрове в България, Пловдив, със своето древно културно наследство, също е и предпочитана дестинация за отдих. Бъдещият хотел ще бъде леснодостъпен – разположен в сърцето на града, на 20 минути път с кола от летище Пловдив и на пешеходно разстояние от централната жп гара на Пловдив.



"България – подобно на цяла Югоизточна Европа, е обещаващ пазар за хотелиерите, тъй като предлага както на бизнеса, така и на туристите, палитра от изцяло нови и непознати дестинации. Горди сме, че бяхме избрани от местния инвеститор, който има големи амбиции за развитието на MGallery в Пловдив. Ние изцяло подкрепяме този проект, защото тази дестинация, този град, заслужава със сигурност най-добрата марка хотел.“ – каза Франк Реул, ръководител "Развитие“ на Orbis & AccorHotels в Източна Европа.



Към момента по света има над 90 бутикови хотели MGallery, като всеки от тях носи уникална история и дух, вдъхновени от дестинацията. С превъзходния си дизайн и вътрешната политика с фокус върху удовлетвореността на персонала и правата на жените, хотелите MGallery са мястото, където гостите ще открият само най-доброто, което хотелският свят може да им предложи. Заобиколен от седем хълма, Пловдив е вторият по големина град в България, както и Европейска столица на културата за 2019 г. и топ дестинация за винен и кулинарен туризъм.



Всички хотели от бранда MGallery са стилни и с вдъхновяваща локация. Част от колекцията на MGallery са популярните: хотел Molitor в Париж, хотел INK в Амстердам, Queens Hotel Cheltenham в Англия, хотел Santa Teresa в Рио де Жанейро, хотел Lindrum Melbourne в Австралия, Muse Bangkok Langsuan в Тайланд и Hotel des Arts Saigon във Виетнам.



Orbis Hotel Group е най-голямата хотелска верига в Източна Европа. Orbis се състои от от 130 хотела и е ексклузивен лицензодател на всички марки на AccorHotels в 16 страни – Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Мрежата разполага с почти 21000 стаи за настаняване. Хотелите са под марките Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles и ibis budget. Признати в целия свят, тези брандове осигуряват качество на услугите в различните категории – от луксозни 5-звездни до бюджетни хотели 1 звезда. От 1997 г. Orbis Sa е листната на Варшавската фондов борса.



