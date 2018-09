Кулинарен фестивал от утре в Пловдив

© Наслада от храната. Споделяне на преживяването. Забавление с любимите хора. Това е философията на Mood for Food - кулинарен фестивал, който предлага храна за всички сетива. Фестивалът се организира за първи път от 14 до 16 септември 2018 г. в Пловдив. За Moоd for Food храната е в центъра на всичко, но насладата от нея най-добре се съчетава с музика и любими артисти. Фестивалът е тържество на кулинарията, издигнало храненето до специална култура, в коeто ще могат да се потопят всички гости. Програмата ще предложи по нещо за всеки вкус и ще съчетае разнообразни рецепти и аромати от различни части на света.



Какво ще видите?



Ресторанти, бар зона, локални и регионални производители на храни и напитки, детска зона с игри и забавления, зона за лекции и работилници, музикална сцена. Лора, която празнува 2 години на блога си FIT Sweets by Lori, ще бъде на фестивала в зоната за лекции, за да разкаже как да приготвяме сладки изкушения за кратко време. Белгийска гофрета на клечка - от караваната на Lolly The Vintage Caravan. За гладните номади - Nomad Burger ще приготвят бургери. Mangia Van също ни очаква през септември. И приключенски настроената каравана "Посоки" ще дойде. Mood for Food представя и световния пица шампион - Радостин Кирязов.



Проектът обединява серия от форуми и фестивали, които разглеждат темата за храната като естествен социален фактор. Насочен е към съхранение на културата на местните общности, към показване по забавен начин на традициите в кулинарията и приемствеността на поколенията.