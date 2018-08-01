Каква нощ в Пловдив! Хасковлия и още един никога няма да я забравят!

© Снимка: Архив Дрогиран шофьор се озова в полицейския арест в първите минути на днешния ден. В пловдивското Шесто РУ е отведен 29-годишен мъж от Хасково, засечен на бул. "Княгиня Мария Луиза“ да управлява лек автомобил "Тойота“ под въздействието на наркотици.



Около 22.20 часа снощи друг нарушител на пътя попаднал във Второ РУ. Задържаният е 63-годишен пловдивчанин, който на бул. "Копривщица“ бил седнал зад волана на лек автомобил "Нисан“ след употреба на алкохол 1,75 промила. Срещу двамата водачи са образувани бързи производства.