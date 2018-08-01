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|Каква нощ в Пловдив! Хасковлия и още един никога няма да я забравят!
Около 22.20 часа снощи друг нарушител на пътя попаднал във Второ РУ. Задържаният е 63-годишен пловдивчанин, който на бул. "Копривщица“ бил седнал зад волана на лек автомобил "Нисан“ след употреба на алкохол 1,75 промила. Срещу двамата водачи са образувани бързи производства.
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