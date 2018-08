Vivaldi Metal Project със световна премиера в Античния театър

© Световният музикален форум "SOUNDS OF THE AGES" ще се състои за осма поредна година в Античния театър в Пловдив, а този път ще представи и новата си платформа "Открития".



След вълнуващите първи два дни: 21 септември със звездата на Ирландия - ИМЕЛДА МЕЙ - кралицата на рокабили и джазирания блус и 22 септември с МАЙК ПОРТНОЙ и неговата супергрупа виртуози - SONS OF APOLLO с Оркестъра на Държавна опера Пловдив, е време да обявим и програмата за третия ден.



На 23 септември на вековната сцена на Античния театър ще бъде световната премиера на шоуто VIVALDI METAL PROJECT.



Билети с цена 30 лв. вече можете да откриете в системата на Eventim.bg, а в самия ден ще бъдат по 35 лв.



VIVALDI METAL PROJECT е проектът на италианския пианист, продуцент и композитор ДЖУЗЕПЕ ЙАМПИЕРИ, по-популярен като МАЕСТРО МИСТЕРИЯ. Метъл феновете го познават като сесиен музикант в солови албуми на БРУС ДИКИНСЪН от IRON MAIDEN, РОБ РОК от IMPELLITTERI и много други. Но голямото му приключение започва след това...



Както подсказва и името на проекта - амбицията на МИСТЕРИЯ е да представи безсмъртната музика на ВИВАЛДИ с метъл китари, но и с вокали.



През 2016 най-после излезе албумът на VIVALDI METAL PROJECT - 'The Four Seasons', за реализирането на който МАЕСТРОТО успява да привлече съдействието на много големи метъл музиканти от групи като HELLOWEEN, TESTAMENT, SYMPHONY X, ANGRA, WITHIN TEMPTATION, RAGE, SAVATAGE, SOILWORK и много други.



В записите участват над 130 музиканти, оркестър, струнен квартет и три хора от целия свят, а сред най-близките съучастници на главния мозък са и няколко българи.



Някои вече определят VIVALDI METAL PROJECT като "Наследниците на NIGHTWISH", не само защото плуват в бурните води на симфоничния метъл, но и заради връзката на българските музиканти в групата с първия учител по музика на финландските мегазвезди - Пламен Димов.



Последният е тясно свързан и с музикалната история на Пловдив, което се вписва чудесно и в духа на нашия музикален форум 'SOUNDS OF THE AGES 2018'.



Проектът досега е имал само един концерт - при това акустичен - във Финландия през юли, а световната премиера на цялата електрическа сила на VIVALDI METAL PROJECT ще бъде именно в Античния театър в Пловдив точно след месец - на 23 септември.



В следващите дни ще ви запознаем с още подробности за музикантите в тази мултинационална формация, както и за самото шоу.



Това ще бъде осмото издание на магическата серия концерти, които ТАНГРА МЕГА РОК организира всяка година в Античния театър в Пловдив.



Форумът Sounds of The Ages избухна още през 2011 и се превърна в съществена част от концертния календар на феновете.



Вече седем поредни години в края на лятото, вековната сцена на Античния театър привлича РОК поклонници от целия свят, като през изминалия септември станахме свидетели на безпрецедентен РОК туризъм и хиляди зрители от цяла Европа, Канада, САЩ и дори Австралия.



2011 - спектакълът на ТАРЯ ТУРУНЕН и звездния барабанист МАЙК ТЕРАНА с Оркестъра на Държавна опера Пловдив,



2012 - ФИШ и ANATHEMA & Оркестър,



2013 - ASIA & Оркестър,



2014 - PARADISE LOST & Оркестър,



2015 - 2 CELLOS, APOCALYPTICA и OPETH & Оркестър,



2016 - KATATONIA & Оркестър,



2017 - DEVIN TOWNSEND PROJECT & Оркестър и MARILLION,



2018 - ИМЕЛДА МЕЙ, SONS OF APOLLO и VIVALDI METAL PROJECT.