Майк Портной: Шоуто в Пловдив ще е петглав спектакъл

© Майк Портной ще доведе виртуозите SONS OF APOLLO в България на върха на славата им!!!



Новата американска прогресив метъл супергрупа ще свири в Античния театър в Пловдив на 22 септември в рамките на световния музикален форум Sounds Of Thе Ages 2018.



Междувременно, след като преди три седмици китаристът РОН ТАЛ - 'БЪМБЪЛФУУТ' засне първото специално обръщение на групата по повод шоуто у нас, сега и Майк Портной ви изпраща видеопоздрав.



Концертът на SONS OF APOLLO в Пловдив, според самите тях, е най-важният в цялото им турне, защото ще свирят и с оркестър. И ще снимат всичко за бъдещо DVD и Blu-Ray издание.



Съставът на СУПЕРГРУПАТА е меко казано впечатляващ:



БИЛИ ШИЙХЪН (MR.BG, групата на ДЕЙВИД ЛИЙ РОТ) - бас;



МАЙК ПОРТНОЙ (бивш DREAM THEATER) - барабани;



ДЕРЕК ШЕРИНИЯН (BLACK COUNTRY COMMUNION, бивш DREAM THEATER и KISS) - клавири;



РОН ТАЛ - 'БЪМБЪЛФУУТ' (бивш GUNS N' ROSES) - китара;



ДЖЕФ СКОТ СОТО (TRANS SIBERIAN ORCHESTRA, TALISMAN, ИНГВИ МАЛМСТИЙН) - вокали.



БИЛЕТИ за концерта в Пловдив с цени от 50, 60, 80 и 90 лева ще откриете в системата на www.Eventim.bg.



Във втората част на шоуто в Античния театър в Пловдив, SONS OF APOLLO ще представят заедно с музикантите от Държавна опера Пловдив под диригентството на ЛЕВОН МАНУКЯН серия световни хитове, които ще бъдат избрани от феновете им в официално онлайн допитване. При това изсвирени по виртуозен начин.



"От момента, в който се събрахме в този състав, за да запишем албума, ми стана ясно колко лудо ще звучи тази група на живо на сцената." - подчертава Портной и определя шоуто като "ПЕТГЛАВ СПЕКТАКЪЛ"!