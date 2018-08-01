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|Âíèìàíèå! Êàòàäæèè ãëîáÿâàò çà ñòàðè àïòå÷êè è ïîæàðîãàñèòåëè!
Îò 10 ãîäèíè íàñàì èìà èçèñêâàíèÿ îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî çà òîâà êàêâî òî÷íî äà ñúäúðæà àïòå÷êàòà â êîëàòà. Ñðåä 15 àðòèêóëà ñà ïîñî÷åíè ðàçëè÷íè âèäîâå áèíòîâå, ïðåâðúçêè, êúðïè, èãëè, íîæèöè, ïëàñòèð çà ðàíè è ðàçòâîð íà âîäíà îñíîâà, ïîäõîäÿù çà äåçèíôåêöèÿ íà ðúöå è ðàíè. "Êèñëîðîäíàòà âîäà å ñúñ ñðîê íà ãîäíîñò åäíà ãîäèíà è òðÿáâà äà ñå ïîäìåíÿ, íî ïî÷òè íÿìà âîäà÷è, êîèòî äà ñà íàÿñíî ñ òîâà è ñìÿòàò, ÷å ñàìî íàëè÷èåòî íà àïòå÷êà å äîñòàòú÷íî, çà äà íå áúäàò íàêàçàíè", êàòåãîðè÷íè ñà îò "Ïúòíà ïîëèöèÿ".
Êàòàäæèè îò ñòîëèöàòà ñïîäåëÿò, ÷å àêòîâå çà àïòå÷êè ñ èçòåêúë ñðîê íà ãîäíîñò ïèøàò ñàìî êîëåãèòå èì, êîèòî èñêàò äà ñå çàÿäàò ñúñ øîôüîð. Óíèôîðìåíèòå ñëåäÿò è äàëè ïîæàðîãàñèòåëèòå â àâòîìîáèëèòå ñà ãîäíè çà óïîòðåáà. Òå òðÿáâà äà ìèíàò ïðåãëåä âåäíúæ ãîäèøíî è äà èì ñå ïîñòàâè ñòèêåð, äîêàçâàù ÷å ñà èçïðàâíè. Òîâà ñå ñëó÷âà â ïóíêòîâåòå çà òåõíè÷åñêè ïðåãëåäè, êîèòî âîäà÷èòå çàäúëæèòåëíî òðÿáâà äà ïîñåùàâàò âñÿêà ãîäèíà", óòî÷íÿâàò îò "Ïúòíà ïîëèöèÿ". Ïî òàçè ïðè÷èíà êàòàäæèèòå ïî÷òè íå çàñè÷àò âîäà÷è ñ íåãîäíè ïîæàðîãàñèòåëè, êàçâàò óíèôîðìåíè. Ñïèïàò ëè òàêúâ, òîé íÿìà è ïðåãëåä íà êîëàòà è òÿ äèðåêòíî ñå ñïèðà îò äâèæåíèå.
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Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ å àðåñòóâàíèÿò ïîëèöàé
14:25 / 07.08.2018
Øîôüîðúò íà êàìèîíà çà ñìåò ñå äúðæàë çà ãëàâàòà è ïîâòàðÿë "Êàêâ...
13:58 / 07.08.2018
Ïîäìåíÿò îñâåòëåíèåòî ïî "Öàð Áîðèñ III Îáåäèíèòåë", îùå åäíà ïðè...
13:26 / 07.08.2018
Êàìèîí çà ñìåò áëúñíà ïåøåõîäåö â Ïëîâäèâ, ÷îâåêúò å ñ îïàñíîñò ç...
12:59 / 07.08.2018
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10:54 / 05.08.2018
Äîìàøíèòå êó÷åòà â Ïëîâäèâ íà ðàçõîäêà çàäúëæèòåëíî ñ ïàìïåðñ?
10:40 / 06.08.2018
Íèêîëåòà Ëîçàíîâà âëèçà âúâ "ÂÈÏ Áðàäúð" ñðåùó 350 000 ëåâà
16:07 / 05.08.2018
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