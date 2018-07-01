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Ïðåäè îáÿä ùå èìà è ñëúí÷åâè ÷àñîâå. Òåìïåðàòóðèòå ùå îñòàíàò ìàëêî ïî-íèñêè îò îáè÷àéíèòå çà ïåðèîäà - ïðåîáëàäàâàùèòå ìàêñèìàëíè ùå ñà ìåæäó 27° è 32°. Â íà÷àëîòî íà àâãóñò ïðåâàëÿâàíèÿòà ùå íàìàëåÿò, ùå èìà ïîâå÷å ñëúí÷åâè ÷àñîâå.
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18:16 / 28.07.2018
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