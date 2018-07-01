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È ïðåç ïîñëåäíèòå äíè íà ìåñåöà íà ìåñòà, ãëàâíî ñëåä îáÿä è äî ïîëóíîù, ùå èìà êðàòêîòðàéíè, â îòäåëíè ðàéîíè èíòåíçèâíè âàëåæè, ïðèäðóæåíè è ñ ãðúìîòåâèöè, âúçìîæíè ñà è ãðàäóøêè. Âåðîÿòíîñòòà çà çíà÷èòåëíè êîëè÷åñòâà íàìàëÿâà, íî âñå ïàê íà èçîëèðàíè ìåñòà ñà âúçìîæíè òàêèâà.

Ïðåäè îáÿä ùå èìà è ñëúí÷åâè ÷àñîâå. Òåìïåðàòóðèòå ùå îñòàíàò ìàëêî ïî-íèñêè îò îáè÷àéíèòå çà ïåðèîäà - ïðåîáëàäàâàùèòå ìàêñèìàëíè ùå ñà ìåæäó 27° è 32°. Â íà÷àëîòî íà àâãóñò ïðåâàëÿâàíèÿòà ùå íàìàëåÿò, ùå èìà ïîâå÷å ñëúí÷åâè ÷àñîâå.








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