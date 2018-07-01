Åòî ãî èçðîäà, èçòåçàâàë çâåðñêè 18-ãîäèøíàòà Âèêè

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:07 / 26.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â ñîöèàëíàòà ìðåæà áåøå ðàçïðîñòðàíåíà ñíèìêàòà íà èçðîäà, êîéòî îòâëå÷å è ïðåáè çâåðñêè 18-ãîäèøíàòà Âèêòîðèÿ îò Äîáðè÷, íàó÷è Varna24.bg. Ñïîðåä êîìåíòàðèòå, 32-ãîäèøíèÿò Ìèðîñëàâ, êîéòî å ñ áîãàòî êðèìèíàëíî ìèíàëî, å ïñèõè÷åñêè íåñòàáèëåí. Îò ïóáëèêàöèèòå ñòàâà ÿñíî, ÷å å íàïàäàë ìàéêà ñè íîæ è å òîðìîçåë è áðàò ñè. Íà ïðîôèëà íà ìúæà èìà ïðåäèìíî ñíèìêè íà ðàçãîëåíè ìîìè÷åòà è íà äðîãà. 

Ïðèïîìíÿìå, ÷å Ìèðîñëàâ áå çàäúðæàí çà ñðîê îò 72 ÷àñà, ñëåä êàòî ïðè ïðîâåðêà çà íàðêîòèöè â äîìà ìó áåøå îòêðèòî â áåçïîìîùíî ñúñòîÿíèå è îòâëå÷åíîòî ìîìè÷å. Áëèçêè íà ìîìè÷åòî ñúîáùèõà çà Varna24.bg, ÷å ñúñòîÿíèåòî é ñå ñòàáèëèçèðà, íî âñå îùå èìà íóæäà îò êðúâîäàðèòåëè îò ðÿäêàòà ãðóïà ÀÂ-. Ìàéêà è å íåîòëú÷íî äî íåÿ â áîëíèöàòà â Äîáðè÷, êúäåòî òÿ áå íàñòàíåíà ñëåä êàòî áå îòêðèòà ñ ìíîæåñòâî òðàâìè ñëåä áëèçî ìåñåö â íåèçâåñòíîñò.







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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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11:53 / 26.07.2018
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15:22 / 25.07.2018
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20:15 / 25.07.2018
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17:33 / 24.07.2018
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