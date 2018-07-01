Åòî ãî èçðîäà, èçòåçàâàë çâåðñêè 18-ãîäèøíàòà Âèêè

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Ïðèïîìíÿìå, ÷å Ìèðîñëàâ áå çàäúðæàí çà ñðîê îò 72 ÷àñà, ñëåä êàòî ïðè ïðîâåðêà çà íàðêîòèöè â äîìà ìó áåøå îòêðèòî â áåçïîìîùíî ñúñòîÿíèå è îòâëå÷åíîòî ìîìè÷å. Áëèçêè íà ìîìè÷åòî ñúîáùèõà çà Varna24.bg, ÷å ñúñòîÿíèåòî é ñå ñòàáèëèçèðà, íî âñå îùå èìà íóæäà îò êðúâîäàðèòåëè îò ðÿäêàòà ãðóïà ÀÂ-. Ìàéêà è å íåîòëú÷íî äî íåÿ â áîëíèöàòà â Äîáðè÷, êúäåòî òÿ áå íàñòàíåíà ñëåä êàòî áå îòêðèòà ñ ìíîæåñòâî òðàâìè ñëåä áëèçî ìåñåö â íåèçâåñòíîñò.
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Ñïåöèàëèñò ÓÍÃ: Ïðîáëåìíà òðåòà ñëèâèöà ìîæå äà çàáàâè ðàçâèòèåòî...
11:53 / 26.07.2018
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11:39 / 26.07.2018
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Ùðàêíàõà ìèíèñòúðêà îò âðåìåòî íà Ñèìåîí äà ñëèçà îò "Ïîðøå" çà ï...
09:30 / 26.07.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
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15:22 / 25.07.2018
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20:15 / 25.07.2018
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