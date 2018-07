Ангел Заберски с концерти в Пловдив и София

© Градски Дом на Културата "Борис Христов"



2 коментара за Градски Дом на Културата "Борис Христов" ул. "Гладстон" N15 Събития в обекта: Концерт - промоция на новия албум на Ангел Заберски Биг Бенд "Big Band in Action" 19:00/14.09.2018



В своя състав Заберски е поканил едни от най-успешните ни джаз музиканти - известни, талантливи, забавни и чаровни! Възможно е да ги срещнете както на престижни фестивали, така и в клубния живот по родни и чуждестранни места за джаз и забавна музика. Солисти на бенда са Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Владислав Мичев, Вили Стоянов, Димитър Льолев и Арнау Гарофе, както и невероятният перкусионист Стоян Янкулов – Стунджи.



Концертът в Пловдив ще бъде на 14 септември от 19 часа в Дома на културата "Борис Христов“ – с подкрепата на Община Пловдив. Ангел Заберски започва да създава музика за биг бенд преди повече от 10 години, и композициите му обхващат широк диапазон от теми – суинг, бибоп, съвременен джаз, класически и оперни произведения, дори и пиеси от фолклорната тематика. Първите си студийни записи прави заедно с Биг Бенд Браз Асоциация през 2011 година, а през 2012 година издават първия си албум с наелектризиращото заглавие "High Voltage", който представят официално на сцената на Празници на изкуствата 'Аполония'.



През 2013 година изнасят концерта The Аrt of Big Band на сцената на НДК – зала 3 с участието на Орлин Павлов, Хилда Казасян и Васил Петров. Следват поредица от концерти под надслов "Истински джаз“ с негова авторска музика. През 2015 г. Биг Бенд Браз Асоциация под диригентството на Ангел Заберски съпътстват концертите на Sentimental Swingers, концерт "100 години Синатра с Васил Петров“, през 2016 г. са поканени на Джаз фест Стара Загора и на фестивала "А to JAZZ “ в София, а през 2017 г. свирят на една сцена с американската певица Пати Остин в зала 1 на НДК.



В обновения си състав от талантливи млади попълнения наред с утвърдените вече имена, както и с участието на трима чуждестранни саксофонисти, Биг Бенда под диригентството на Ангел Заберски записва “Big Band in Action", с финансовата подкрепа на столичния джаз клуб Морино. Музиката от новия албум е представена на турне в няколко града в България. Официалното представяне на албума е на 13 септември в зала "България“ – София и на 14 септември в Пловдив – Дом на културата "Борис Христов“, под егидата на Столична община и Община Пловдив.



В концертите – промоция специален гост ще бъде невероятният глас, вечно усмихнатото и очарователно момче, вълнуващият творец на съвременната поп сцена, който в последните години се справя успешно с най-разнообразни музикални и артистични проекти, и смело експериментира с различни музикални прояви Рафи Бохосян. Той ще се превъплати в образа на известния американски певец и шоумен от 60-те Сами Дейвис – Джуниър. За Рафи, това е ново творческо предизвикателство, в което той с радост се впуска. В бенда участват трима саксофонисти от чужбина Тобиас Хофман от Германия, Иван Иванов от Македония и Арнау Гарофе от Испания, които са поканени от Ангел Заберски, както за записите на новия албум, така и за концертите по представянето му. Билетите, на цени между 10 и 15 лева, са вече в продажба "Евентим" и на касите на залите.