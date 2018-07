© Plovdiv24.bg виж галерията Легендарните Iron Maiden закриха Hills of Rock 2018 с невероятен концерт, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Шестимата британци за пореден път доказаха, че са една от най-великите групи в хеви метъла и в рока изобщо, оставяйки без дъх близо 20 000 зрители на Гребната база в Пловдив. Публиката чу някои от най-големите хитове на групата, сцената и ефектите бяха зашеметяващи, звукът - перфектен.



Световното турне Legacy Of The Beast постави началото си в Талин на 26 май и ще завърши в "O2 Арена" в Лондон на 10 август. Концепцията за световното турне Legacy Of The Beast е вдъхновена от едноименната мобилна игра и комикс на Maiden. Дизайнът на сцената ще е зрелищен. Там оживяват няколко различни съединени "свята", а сетлистът включва голяма част от хитовете на групата, както и изненади от по-късните албуми.



Мениджърът на Iron Maiden Род Смолууд сподели: "Както нашите фенове вече знаят, откакто Брус и Ейдриън се присъединиха отново към Maiden в началото на хилядолетието, имаме цикъл на турнетата. Редуваме ги както за нов албум, така и само с вечни хитове. Това ни харесва по много причини, защото бандата може да изпълни и новите парчета, и големите си хитове, които зареждат емоционално феновете и сбъдват техните желания. Както се казва поддържаме нещата живи - не само за феновете, но и за бандата.



За този концерт, изпълнен с хитове, решихме да базираме темата около името на Legacy Of The Beast, което изцяло пасва на целите ни, и ни дава възможност да бъдем креативни и да се забавляваме, особено с Еди! Ще има много изненади. Не искам да издавам всичко в момента, но работим върху няколко различни сценични дизайна, запазвайки традиционните Iron Maiden. Надяваме се да подарим на феновете ни, които дойдат да видят това наистина много специално шоу, едно фантастично изживяване".



