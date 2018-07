© виж галери€та ≈дно музикално събитие е на път да раздели пловдивчани. «апочнали€т вчера тридневен фестивал Hills Of Rock предизвика бурни дискусии в социалната мрежа ‘ейсбук. ѕо-точно не самото му случване, а м€стото, където се провежда.



"“ова на √ребната честно ли ще продължи три денонощи€? јз от " ърши€ка" полуд€х, горките смирненци!"



"¬ аварна пак ли така са се оплаквали? »ли са били доволни от плюсовете от подобни събити€?"†



"ћного р»вете. —виквайте. 2019 ще е изпълнена с такива събити€. Ќа който не му отърва, още отсега да си събира куфарите. Ќа който не му изнас€ - айде чехличките и в друга ста€".



“ова са една много малка част от мнени€та в интернет пространството. ј и не само там. —€каш въпросното събитие се превърн јЌ ≈“ј:

ƒа се радваме или да мрънкаме, че Hills Of Rock се провежда на √ребната?



ћ€стото му е точно там

“р€бва да се провежда другаде



а в основна тема за разговори между хората тези дни. ато пловдивска меди€, ко€то следи пулса на всичко случващо се в града ни и отраз€ва онова, което вълнува жителите му, днес Plovdiv24.bg ви пита:



ƒа се радваме или да мрънкаме, че Hills Of Rock се провежда на √ребната? ќтговорите можете да маркирате в прикачената анкета към стати€та!