Фейсбук ще излъчва английската Висша лига в 4 държави

© Фейсбук спечели правата за излъчване на Висшата лига за периода 2019-2022 в четири държави в Азия предаде The Times. Това са Камбоджа, Лаос, Тайланд и Виетнам. Сделката е на стойност 264 млн. паунда и в нея са включени всички 380 футболни срещи от началото на сезон 2019-2020 до края на сезон 2021-2022 г.



Това е една от най-големите сделки, които Фейсбук e сключвал за предаване на живо на спортни събития – преди това социалната мрежа е предавала игри на Major League Baseball и Световната сърф лига (WSL). От години спортните събития са сред най-големите източници на приходи за телевизионните компании. Технологичният гигант продължава да заявява интереса си към излъчване на спортни събития, след като през миналата година купи правата за излъчване на индийската Висша лига по крикет за 600 млн. долара.



Придобиването на правата за излъчване на Висшата лига от социалната мрежа показва как цифровите платформи засилват позициите си в предаването на живо. Обръщането към цифрови платформи като Фейсбук може да помогне на Висшата лига да увеличи зрителската аудитория, тъй като потребителите все повече избягват платена телевизия. Типичните платени телевизионни канали, с които Висшата лига си партнира за излъчване, достигат до все по-малко зрители. По време на последния търг за права през 2015 г. в Обединеното кралство Sky и BT платиха общо 5.1 млрд. паунда за телевизионните права за три сезона. Средната гледаемост на телевизионните канали Sky в Обединеното кралство е спадналa с 14% по време на сезон 2016-2017 според The Drum.



В същото време абонатите на BT през февруари са се понижили с хиляди, тъй като доставчикът на платена телевизия повиши месечните си такси. Това означава, че продажбата на права на глобални технологични платформи на регионален принцип вероятно ще бъде важна стратегия за компенсиране на намаляващата аудитория в базираните в Обединеното кралство телевизионни оператори. Според The Times Висшата лига смята, че насочването към партньорства с технологични компании е най-добрият начин за осигуряване на бъдещо нарастване на приходите.