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Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Èçêëþ÷èòåëíî âàæíà èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè, òðúãíàëè êúì ìîðåòî!
19:42 / 12.07.2018
Íîâ êîøìàð íà "Òðàêèÿ", ïåòèìà â áîëíèöà! Íå áúðçàéòå, ìîðåòî íÿì...
17:00 / 12.07.2018
Ïîëèöèÿòà ïðîãîâîðè çà êíèãàòà ñ ïàðèòå â ïëîâäèâñêè ïàðê, ìíîãî ...
17:41 / 12.07.2018
Ïëîâäèâ åäíà îò òðèòå íàé-ãîðåùè òî÷êè â ïåòúê
16:33 / 12.07.2018
Òîçè å èçáÿãàëèÿò â Ïëîâäèâ çàòâîðíèê, äèðÿò ãî ïîä äúðâî è êàìúê...
16:25 / 12.07.2018
Çàòâîðèõà ìàãèñòðàëàòà êúì ìîðåòî ñëåä ïîðåäèöà îò êàòàñòðîôè êðà...
15:07 / 12.07.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñëàâè Òðèôîíîâ ñ íîâî "èçáóõâàíå" âúâ Ôåéñáóê
19:52 / 10.07.2018
Ìèòíè÷àðè îò Ïëîâäèâ ñå íàòúêíàõà íà ìíîãî ãîëÿìà èçìàìà!
13:40 / 10.07.2018
×åòèðèìà îõðàíÿâàò "Áóãàòè"-òî çà 5 ìèëèîíà íà Âàíüî
21:57 / 10.07.2018
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