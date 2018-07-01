ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Áåçî÷èå íà êâàäðàò! Òàçè æåíà óäàðè äúíîòî, èçëîæè ñå áåçãðàíè÷íî!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 17:54 / 12.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Çà èçêëþ÷èòåëíî íàãëà êðàæáà íàó÷è Plovdiv24.bg. Åòî êàêâî íàïèñà íàø ðåäîâåí ÷èòàòåë: "Çäðàâåéòå, èçïðàùàì âè âèäåîòî íà ìîè ïðèÿòåëè, êîèòî äúðæàò ìàãàçèí÷åòî "Ëàòå Àðò" íà áóë. "Øåñòè ñåïòåìâðè" ¹ 156 â Ïëîâäèâ. Â ïîíåäåëíèê ñëåäîáåä òàçè íàãëà æåíà å çàäèãíàëà ñåäåì ëîòàðèéíè áèëåòà îò òÿõ, ìîëÿ ïîìîãíåòå èì äà õâàíàò íàãëàòà êðàäëà. Íà âèäåîòî îò îõðàíèòåëíàòà êàìåðà ñå âèæäà, ÷å òÿ èç÷àêâà ïðîäàâà÷êàòà äà ñå îáúðíå ñ ãðúá è áåç äà ãóáè âðåìå ñè ïðèáèðà íÿêîëêî áèëåòà".








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
È êàêâî î÷àêâà äà èìà â òèÿ áèëåòè.....ñìÿõ,ñìÿõ.....
0
 
 
Ñåãà ðàçáðàõòå ëè çàùî èñêàò äà ñå ñïðå ñúñ ðåêëàìèòå íà òåçè áèëåòè.Íàäåæäàòà çà ñïå÷åëâàíåòî íà íÿêîé ëåâ ñà çàñëåïèëè ãîëÿìà ÷àñò îò íàðîäà .
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Èçêëþ÷èòåëíî âàæíà èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè, òðúãíàëè êúì ìîðåòî!
19:42 / 12.07.2018
Íîâ êîøìàð íà "Òðàêèÿ", ïåòèìà â áîëíèöà! Íå áúðçàéòå, ìîðåòî íÿì...
17:00 / 12.07.2018
Ïîëèöèÿòà ïðîãîâîðè çà êíèãàòà ñ ïàðèòå â ïëîâäèâñêè ïàðê, ìíîãî ...
17:41 / 12.07.2018
Ïëîâäèâ åäíà îò òðèòå íàé-ãîðåùè òî÷êè â ïåòúê
16:33 / 12.07.2018
Òîçè å èçáÿãàëèÿò â Ïëîâäèâ çàòâîðíèê, äèðÿò ãî ïîä äúðâî è êàìúê...
16:25 / 12.07.2018
Çàòâîðèõà ìàãèñòðàëàòà êúì ìîðåòî ñëåä ïîðåäèöà îò êàòàñòðîôè êðà...
15:07 / 12.07.2018

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ñëàâè Òðèôîíîâ ñ íîâî "èçáóõâàíå" âúâ Ôåéñáóê
19:52 / 10.07.2018
Ìëàä ìúæ ñå õâàíà çà ãëàâàòà, êîãàòî âèäÿ ìåðöåäåñà ñè, ïàðêèðàí â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ
08:36 / 10.07.2018
Íåî÷àêâàíè äåòàéëè îêîëî àäà íà "Òðàêèÿ" ñ ìíîãî æåðòâè! Âîäà÷úò íà êàìèîíà ñïðÿë çà òîàëåòíà!
10:41 / 12.07.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí ñè êóïè õëÿá çà 3,56 ëâ., ïîñëåäâà íåâåðîÿòíî ïðèÿòíà èçíåíàäà
12:24 / 11.07.2018
Ìèòíè÷àðè îò Ïëîâäèâ ñå íàòúêíàõà íà ìíîãî ãîëÿìà èçìàìà!
13:40 / 10.07.2018
×åòèðèìà îõðàíÿâàò "Áóãàòè"-òî çà 5 ìèëèîíà íà Âàíüî
21:57 / 10.07.2018
Ëèëè Èâàíîâà ðàç÷óâñòâà Ïëîâäèâ è ïîçäðàâè åäèíñòâåíèÿ ñè ïðèÿòåë â ïàðëàìåíòà!
09:36 / 10.07.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Íÿêîëêî êàòàñòðîôè íà åäíî è ñúùî ìÿñòî íà "Òðàêèÿ"
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2018/2019
Åëåêòðîííî òàêñóâàíå â ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò
Çàòâîðíèê èçáÿãà îò ïëîâäèâñêà áîëíèöà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Àêî èçáîðèòå çà êìåò íà Ïëîâäèâ áÿõà äíåñ, çà ïðåäñòàâèòåë íà êîÿ ïîëèòè÷åñêà ñèëà áèõòå ãëàñóâàë/à?
ÃÅÐÁ
ÁÑÏ
Îáåäèíåíè Ïàòðèîòè
Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ (íîâîòî äÿñíî îáåäèíåíèå)
ÄÏÑ
ÄÎÑÒ
Ñúþç çà Ïëîâäèâ
Êàóçà Ïëîâäèâ
Äðóãà
Áèõ ãëàñóâàë çà íàäïàðòèåí êàíäèäàò
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2004 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: