ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Èçâúíðåäíî: 200 000 ëåâà ñà çàäèãíàòè îò âçðèâåíèÿ áàíêîìàò â Ïëîâäèâ!
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 7
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/2 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 14 ìèí.
0
ïðåäè 24 ìèí.
+1
ïðåäè 45 ìèí.
0
ïðåäè 48 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
×åøìè÷êàòà íà Äæóìàÿòà îöåëÿ ñàìî íÿêîëêî äíè, âàíäàëèòå íÿìàò ñï...
14:15 / 09.07.2018
Ïî÷èíà áèâø êìåò íà Ïëîâäèâ
13:51 / 09.07.2018
Â èçêëþ÷èòåëíî òåæêî ñúñòîÿíèå ñà ïåòèìàòà îò ÏÒÏ-òî íà Îêîëîâðúñ...
13:04 / 09.07.2018
Ãîëÿìà òàïà ïî ìîñòà íà Àäàòà èçíåðâè ñòîòèöè øîôüîðè
12:23 / 09.07.2018
Âðúùàò ïðèëè÷íèÿ âèä íà êëþ÷îâ ïîäëåç â Ïëîâäèâ
12:01 / 09.07.2018
Ãîñïîæèöàòà, ïîòðîøèëà 10 êîëè â Êþ÷óêà, èçëèçà îò àðåñòà!
10:56 / 09.07.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Èçïëóâà øîêèðàùî ðàçêðèòèå çà Èëèÿ, êîéòî èçíàñèëè è óáè äîö. Íåéêîâ
11:20 / 07.07.2018
Êàìåðè â ïëîâäèâñêè ïàðê ðàçêðèõà ãîëÿìà ëúæà, äàìàòà ñè ïðèçíà âñè÷êî
17:05 / 07.07.2018
Ïîðîèòå çàïî÷âàò òàçè âå÷åð, óòðå ùå å ñòðàøíî!
14:12 / 07.07.2018
Ïîðîé óäàâè ìàãèñòðàëàòà, èäâà êúì Ïëîâäèâ
15:23 / 07.07.2018
Õâàíàõà â êðà÷êà äúùåðÿòà íà åäíà îò íàé-èçâåñòíèòå íè ÒÂ âîäåùè
21:00 / 07.07.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS