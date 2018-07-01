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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:26 / 09.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà-Ïëîâäèâ íàáëþäàâà äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî çà òîâà, ÷å íà 7 þëè 2018 ã., â Ïëîâäèâ, ÷ðåç ðàçðóøàâàíå íà ïðåãðàäè, çäðàâî íàïðàâåíè çà çàùèòà íà èìîò – ïîâðåæäàíå íà áàíêîìàò, ñà áèëè îòíåòè ÷óæäè äâèæèìè âåùè – îêîëî 200 000 ëåâà, îò âëàäåíèåòî íà ñîáñòâåíèêà – áàíêà, áåç ñúãëàñèåòî íà ðúêîâîäñòâîòî, ñ íàìåðåíèå ïðîòèâîçàêîííî äà ãè ïðèñâîÿò – ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 195 àë.1 ò.3 âúâ âðúçêà ñ ÷ë.194 àë.1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ. Ïî äåëîòî ñà èçâúðøåíè ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ, êàòî ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà. Òîâà ñúîáùèõà îôèöèàëíî îò ñëåäñòâèåòî ïðåäè ìèíóòè.



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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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14:15 / 09.07.2018
Ïî÷èíà áèâø êìåò íà Ïëîâäèâ
13:51 / 09.07.2018
Â èçêëþ÷èòåëíî òåæêî ñúñòîÿíèå ñà ïåòèìàòà îò ÏÒÏ-òî íà Îêîëîâðúñ...
13:04 / 09.07.2018
Ãîëÿìà òàïà ïî ìîñòà íà Àäàòà èçíåðâè ñòîòèöè øîôüîðè
12:23 / 09.07.2018
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Èçïëóâà øîêèðàùî ðàçêðèòèå çà Èëèÿ, êîéòî èçíàñèëè è óáè äîö. Íåéêîâ
11:20 / 07.07.2018
Êàìåðè â ïëîâäèâñêè ïàðê ðàçêðèõà ãîëÿìà ëúæà, äàìàòà ñè ïðèçíà âñè÷êî
17:05 / 07.07.2018
Ñëàâè ñïðÿ äæèïà ñè â êðúñòîâèùå è îíåìÿ îò îíîâà, êîåòî åäíî äåòå ìó ïîêàçà îò ñúñåäíàòà êîëà
11:38 / 08.07.2018
Ïîðîèòå çàïî÷âàò òàçè âå÷åð, óòðå ùå å ñòðàøíî!
14:12 / 07.07.2018
Ïîðîé óäàâè ìàãèñòðàëàòà, èäâà êúì Ïëîâäèâ
15:23 / 07.07.2018
Ïðîãîâîðè ìëàäîòî ñåìåéñòâî, ñòàíàëî ïðÿê ñâèäåòåë íà çðåëèùíèÿ îáèð â Ïëîâäèâ
12:09 / 08.07.2018
Õâàíàõà â êðà÷êà äúùåðÿòà íà åäíà îò íàé-èçâåñòíèòå íè ÒÂ âîäåùè
21:00 / 07.07.2018
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