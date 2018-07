© виж галерията Megami Club



Megami Club бул. "Христо Ботев" N84

Започваме с голямата новина, а тя е, че ДесиСлава се завърна след почитателите си.



Певицата скоро роди второто си дете и вече се чувства готова да бъде на сцена. Деси направи първия си лайв в Пловдив след раждането именно в Megami Club Plovdiv. В заведението я очакваха нейните хиляди фенове, които се вълнуваха от срещата, колкото и самата ДесиСлава. Вечерта беше много специална и незабравима.



Още на следващата вечер прожекторите на сцената на Богинята на нощния живот осветиха звездата Емануела. Тя се появи в Megami Club Plovdiv с къса рокля, която подчерта стегнатото й тяло. За пореден път привлече погледите към себе си и доказа, че няма конкуренция в бранша – и откъм визия, и откъм хитове.



Ваня и Dj Дамян са двойка, която няма нужда от представяне. Те се погрижиха за максималното парти забавление в петъчната вечер в Megami Club Plovdiv. Цялата седмица в заведението беше подчинена на "No Limit" тематиката, която достигна връхната си точка с грандиозно шоу в събота.



Теди Александрова, Алисия и Азис ви очакват тази седмица в Megami Club Plovdiv



Богинята на нощния живот не пропуска да създаде сензация. Всяка седмица парти нощите са ексклузивни и неповторими. Така ще бъде и през следващите четири вечери, които ще са обединени от темата "In Paradise".

Горещите заглавия на сезона ще звучат в сряда в Megami Club Plovdiv, защото музикален гост ще бъде Теди Александрова. Актуалното заглавие на певицата “Топ“ вече е тотален хит, който ще чуете на живо в заведението заедно с останалите й страхотни песни. Студентите ще присъстват на партито без вход.



Класата, стилът, сексапилът и актуалността си имат събирателен образ и той е Алисия. Звездата обожава пловдивските си почитатели и сцената на Megami Club Plovdiv. Участието й в Богинята на нощния живот ще бъде огромно удоволствие за нея. Не пропускайте събитието, което ще е с вход свободен за студенти!



И ето го кулминационното парти тази седмица. На емблематичния петък 13- и, този, който няма нужда от представяне - Азис ще бъде многопочитаем гост на Megami Club Plovdiv. Емоцията, която той излива на своите клубни концерти в Богинята на нощния живот, не може да се опише с думи...трябва да се усети. Направете го! "In Paradise" седмицата ще приключи внушително в събота.