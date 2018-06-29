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Óìíè ëè ñà "óìíèòå" ñâåòîôàðè â Ïëîâäèâ?
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 07:00 / 08.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Íå "óìíèòå" ñâåòîôàðè, à ïîñòîÿííî óâåëè÷àâàùèÿò ñå òðàôèê, èçâúðøâàùèòå ñå ðåìîíòè íà îñíîâíè áóëåâàðäè îò ïúðâîñòåïåííàòà óëè÷íà ìðåæà è ïðîìåíåíàòà îðãàíèçàöèÿ íà äâèæåíèå ñà îñíîâíèòå ïðîáëåìè íà âîäà÷èòå íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â Ïëîâäèâ. Òîâà îáÿâè Áîðèñëàâ Êðúñòåâ, äèðåêòîð íà ÎÏ "Îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîë íà òðàíñïîðòà" ïî ïîâîä ïóáëèêàöèÿòà â Plovdiv24.bg "Ùå ñå íàìåðè ëè íàé-ïîñëå íÿêîé äà íàêàðà "óìíèòå" ñâåòîôàðè íà Ïëîâäèâ äà ðàáîòÿò?"

Êðúñòåâ óòî÷íè, ÷å "óìíèòå" ñâåòîôàðè â ãðàäà ñà íà 50 êðúñòîâèùà - íàé-íàòîâàðåíèòå.

"Ïëîâäèâ÷àíè òðÿáâà äà ñà íàÿñíî, ÷å ïðîìÿíàòà íà ðåæèìà íà ðàáîòà íà äàäåíà ñâåòîôàðíà óðåäáà, ñ öåë ñúçäàâàíå íà êîìôîðò ïðè èçâúðøâàíå íà ëÿâ çàâîé, íå ÿ ïðåâðúùà â "óìíà", îòáåëÿçà Êðúñòåâ è äîïúëíè, ÷å íà ìíîãî íåâðàëãè÷íè êðúñòîâèùà ïî îñíîâíè áóëåâàðäè å ïðîìåíåíà îðãàíèçàöèÿòà íà äâèæåíèå, òàêà ÷å äà ñå îñèãóðè áåçîïàñíîñò íà èçâúðøâàùèòå ëÿâ çàâîé. Òîâà íå çíà÷è, ÷å âñè÷êè ñâåòîôàðíè óðåäáè íà òåçè óëèöè ñà îò òàêà íàðå÷åíèòå "óìíè".

Êàêâî îùå ðàçÿñíè ïî îòíîøåíèå íà ñâåòîôàðíèòå óðåäáè â ãðàäà Áîðèñëàâ Êðúñòåâ, âèæòå âúâ âèäåîòî!



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Áëàãîäàðÿ íà ã-í Êðúñòåâ, ÷å èçëåçå è îáÿñíè íàé íàêðàÿ êàêâî âñúùíîñò ïðåäñòàâëÿâàò ò.íàð. "óìíè" ñâåòîôàðè - ò.å. çà êàêâî òî÷íî ñà èçðàçõîäâàíè ìèëèîíèòå ëåâîâå, êîèòî áÿõà çàäåëåíè çà ïðîåêòà. Ñëåä âñè÷êî, êîåòî ñå áå èçïèñàëî è âñè÷êî èçðå÷åíî ïðåç ãîäèíèòå àç ëè÷íî áÿõ îñòàíàë ñ âïå÷àòëåíèåòî, ÷å "óìíàòà" ñèñòåìà ñàìà ñè èç÷èñëÿâà è îïðåäåëÿ íàé-îïòèìàëíàòà öèêëîãðàìà è ÿ ñïóñêà äî ñâåòîôàðíàòà óðåäáà íà êîíêðåòíî êðúñòîâèùå. Òî íå áÿõà ïðèêàçêè çà äàò÷èöè áðîÿùè êîëèòå, çà íåîáõîäèìîñò îò íàòðóïâàíå íà èíôîðìàöèÿ, êàê ùÿëà ñèñòåìàòà äà äàâà ïðåäèìñòâî íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò è ò.í. Âñè÷êî å ìíîãî äîáðå äîêóìåíòèðàíî è êîéòî èñêà ìîæå äà ñè ïðèïîìíè ìíîãî ëåñíî. À òî êàêâî ñå îêàçà íàêðàÿ? Èìàëî 5 - 6 öèêëîãðàìè èçìúäðåíè îò áðèëÿíòíèòå óìîâå íà ÊÀÒ, à ñîôòóåðà â êîíòðîëíèÿ öåíòúð (èëè íÿêîé îò îïåðàòîðèòå) ñàìî èçáèðà åäíà îò òÿõ. Âúîáùå íåùàòà ñ âúïðîñíèÿ ïðîåêò ïðèëè÷àò íà êàðòèíêàòà êàê åäíî ìàëêî äåòå èçìîëâà ðîäèòåëèòå ñè äà ìó äàäàò ïàðè ñ îáåùàíèåòî ÷å ùå ñè êóïè íåùî, êîåòî òå áèõà óäîáðèëè, è âåäíúæ ïîëó÷èëî ïàðèòå èíêîãíèòî ãè ïðîôóêâà çà äðóãè íåùà. È ãîâîðÿò çà "óñòîé÷èâ ãðàäñêè òðàíñïîðò". ×å êàêâî ìó å óñòîé÷èâîòî?
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Òîÿ Êðúñòåâ, çàåäíî ñ äðóãèÿ äåáèë Âåëåâ ñå êîíêóðèðàò ïî òîâà ÊÎÉ ùå ëúæå ïîâå÷å.... Àç äîðè íÿìà äà ñè ïðàâÿ òðóäà äà ìó èçâàæäàì ôàêòè, âñè÷êè ïëîâäèâ÷àíè ãî çíàåì...
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Âìåñòî äà óëåñíÿâàò òå çàòðóäíÿâàò,ïðåäè ñâåòíå çåëåíî ïðåìèíàâàø,à ñåãà çåëåíî çà ëÿâ çàâîé çåëåíî çà äåñåí çàâîé,Áðúìáàðèòå â Òîòåâàòà ÷óòóðà íÿìàò óìîðà
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Ìîæå ñ åëåìåíòààðíî ðåãóëèðàíå íà èíòåðâàëèòå íà çåëåíî è ÷åðâåíî ìíîãî äà ñå îáëåê÷è òðàôèêà. Ïðèìåðíî íà ñôåòîôàðà íà êðúñòîâèùåòî íà Êàðëîâîñêî øîñå è óë. Íèêîëà Âîéíîâñêè äà ñå íàìàëè ïðîäúëæèòåëíîñòà çåëåíîòî íà èäâàùèòå îò óë. Íèêîëà Âîéíîâñêè. Îò óë. Íèêîëà Âîéíîâñêè ìíîãî ÷åñòî íÿìà íèêàêâà êîëà èëè íàé-ìíîãî åäíà, íî ñôåòîôàðà èì äàâà 30 ñåêóíäè è öåëèÿ òðàôèê ïî Êàðëîâîñêî øîñå ñå çàòàïâà.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïëîâäèâ÷àíèí: Áàíäà ìàëêè öèãàíè âèëíåÿò íà ïàðêèíãà ïðåä ÊÀÒ, ïî...
10:00 / 08.07.2018
Â êîëêî ÷àñà âå÷åðòà ñâåòîôàðèòå òðÿáâà äà ìèíàâàò â àâàðèåí ðåæè...
09:50 / 08.07.2018
Ñòðàííî ïåðïåíäèêóëÿðíî ïàðêèðàíå â Ïëîâäèâ
08:10 / 08.07.2018
Ðàçðóõàòà âëàäåå "Ñåâåðåí"
07:45 / 08.07.2018
×î÷î è õîäåùàòà íà êàèøêà Àíãåëà: Íå èñêàìå äà ïîêàæåì ðàçâðàò, à...
19:18 / 07.07.2018
×èòàòåë: Ìèçåðèÿ íà ïúïà íà Ïëîâäèâ!
18:25 / 07.07.2018

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Èçïëóâà øîêèðàùî ðàçêðèòèå çà Èëèÿ, êîéòî èçíàñèëè è óáè äîö. Íåéêîâ
11:20 / 07.07.2018
Êàìåðè â ïëîâäèâñêè ïàðê ðàçêðèõà ãîëÿìà ëúæà, äàìàòà ñè ïðèçíà âñè÷êî
17:05 / 07.07.2018
Ïîäèãðàâêà! Ïëîâäèâ÷àíèí íå ìîæà äà ïîâÿðâà êàêâî ìó ñå ñëó÷è ïðåä ÊÀÒ!
17:14 / 06.07.2018
Ïîðîèòå çàïî÷âàò òàçè âå÷åð, óòðå ùå å ñòðàøíî!
14:12 / 07.07.2018
Ïîðîé óäàâè ìàãèñòðàëàòà, èäâà êúì Ïëîâäèâ
15:23 / 07.07.2018
Ä-ð Åí÷åâ áðîèë 14 000 ëåâà çà íîìåðàòà íà áàðîâñêèòå ñè êîëè
11:51 / 06.07.2018
Êëîíúò íà ÄÑÊ å ñ îãðîìíè ùåòè ñëåä âçðèâà
10:03 / 07.07.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
ëÿòíà ñåëåêöèÿ è ïîäãîòîâêà íà Áîòåâ 2018/2019
ëÿòíà ñåëåêöèÿ è ïîäãîòîâêà íà Ëîêî 2018/2019
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©2004 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
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