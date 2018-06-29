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Êðúñòåâ óòî÷íè, ÷å "óìíèòå" ñâåòîôàðè â ãðàäà ñà íà 50 êðúñòîâèùà - íàé-íàòîâàðåíèòå.
"Ïëîâäèâ÷àíè òðÿáâà äà ñà íàÿñíî, ÷å ïðîìÿíàòà íà ðåæèìà íà ðàáîòà íà äàäåíà ñâåòîôàðíà óðåäáà, ñ öåë ñúçäàâàíå íà êîìôîðò ïðè èçâúðøâàíå íà ëÿâ çàâîé, íå ÿ ïðåâðúùà â "óìíà", îòáåëÿçà Êðúñòåâ è äîïúëíè, ÷å íà ìíîãî íåâðàëãè÷íè êðúñòîâèùà ïî îñíîâíè áóëåâàðäè å ïðîìåíåíà îðãàíèçàöèÿòà íà äâèæåíèå, òàêà ÷å äà ñå îñèãóðè áåçîïàñíîñò íà èçâúðøâàùèòå ëÿâ çàâîé. Òîâà íå çíà÷è, ÷å âñè÷êè ñâåòîôàðíè óðåäáè íà òåçè óëèöè ñà îò òàêà íàðå÷åíèòå "óìíè".
Êàêâî îùå ðàçÿñíè ïî îòíîøåíèå íà ñâåòîôàðíèòå óðåäáè â ãðàäà Áîðèñëàâ Êðúñòåâ, âèæòå âúâ âèäåîòî!
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10:00 / 08.07.2018
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08:10 / 08.07.2018
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11:20 / 07.07.2018
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17:05 / 07.07.2018
Ïîäèãðàâêà! Ïëîâäèâ÷àíèí íå ìîæà äà ïîâÿðâà êàêâî ìó ñå ñëó÷è ïðåä ÊÀÒ!
17:14 / 06.07.2018
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14:12 / 07.07.2018
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15:23 / 07.07.2018
Ä-ð Åí÷åâ áðîèë 14 000 ëåâà çà íîìåðàòà íà áàðîâñêèòå ñè êîëè
11:51 / 06.07.2018
Êëîíúò íà ÄÑÊ å ñ îãðîìíè ùåòè ñëåä âçðèâà
10:03 / 07.07.2018
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