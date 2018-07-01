ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Ôèíàíñîâà ïðîâåðêà îòêðè âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàðóøåíèÿ â ÒÓ Âàðíà
Ïúðâîíà÷àëíèòå äàííè îò ïðîâåðêàòà ïîêàçâàëè, ÷å èìà "âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàðóøåíèÿ", çàÿâè îùå ìèíèñòúð Âúë÷åâ â åôèðà íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ".
"Âñè÷êè òåçè êîíñòàòàöèè ùå áúäàò ïðàòåíè íà àãåíöèÿòà çà Äúðæàâíà ôèíàíñîâà èíñïåêöèÿ, âåðîÿòíî è íà ïðîêóðàòóðàòà, òúé êàòî èìà èíäèêàòîðè çà èçìàìà", çàÿâè Âúë÷åâ.
Ïî äóìèòå ìó ñàìèÿò òîé êàòî ìèíèñòúð íÿìà ãîëåìè ïðàâà ïî îòíîøåíèå íà ôèíàíñîâîòî óïðàâëåíèå íà âèñøèòå ó÷èëèùà.
"Èìà åäíà ñàíêöèÿ – îòíåìàíå íà àêðåäèòàöèÿòà. Íî òîâà å êðàéíà ìÿðêà, ïðåêîìåðíà, çàùîòî îçíà÷àâà çàòâàðÿíå íà âèñøåòî ó÷èëèùå", îáÿñíè Âúë÷åâ. Òîé îáÿñíè, ÷å ñà íåîáõîäèìè çàêîíîâè ïðîìåíè.
"Ñòàðòèðàëè ñìå òîçè ïîëèòè÷åñêè ðàçãîâîð", çàÿâè ìèíèñòúðúò. Ïî äðóãèÿ ñêàíäàë îò ìèíàëàòà ñåäìèöà, ïðè êîéòî ñå îêàçà, ÷å áëàãîåâãðàäñêî ó÷èëèùå îòêàçâà äà ïðèåìà ó÷åíèöè îò ðîìñêè ïðîèçõîä, Êðàñèìèð Âúë÷åâ çàÿâè, ÷å òîâà å íåäîïóñòèìî è äèñêðèìèíàöèîííî.
"Íÿìàò ïðàâî äà îòêàçâàò ïðèåìàíå, íà êîåòî è äà å äåòå", çàÿâè Âúë÷åâ. Ñïîðåä íåãî ïðîáëåìúò îñâåí â ó÷èëèùàòà å è â ðîäèòåëèòå, êîèòî íå èñêàò äà çàïèñâàò äåöàòà ñè â ó÷èëèùå ñ ðîìè.
"Ïðîáëåìúò å ñúñ ñåãðåãàöèÿòà – ïúðâè÷íàòà è âòîðè÷íàòà. Ïúðâè÷íàòà å â ðîìñêèòå êâàðòàëè, êúäåòî ó÷èëèùàòà ñà ðîìñêè. Òàì äúðæàâàòà òðÿáâà äà âëîæè âñè÷êèòå ñè ðåñóðñè, çà äà âêëþ÷è åôåêòèâíî òåçè äåöà. Èìà ïðîáëåì è ñ âòîðè÷íàòà. Òÿ å êîãàòî â åäíî ó÷èëèùå äåöàòà ñòàíàò ïîâå÷å îò 15-20%. Ðîäèòåëèòå çàïî÷âàò äà èçòåãëÿò äåöàòà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä", îáÿñíè Âúë÷åâ.
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 2 ÷. è 51 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 25 ìèí.
0
ïðåäè 4 ÷. è 4 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ñúäúò âúâ Âàðíà îñòàâè â àðåñòà îáâèíåí â óáèéñòâî
17:24 / 03.07.2018
Æîðæ Ãàí÷åâ ïðèïàäíà íà ïàðêèíã â öåíòúðà íà Ñîôèÿ, ñ îïàñíîñò çà...
17:10 / 03.07.2018
Óæàñ! Êàòðàí íà ÷åòèðè íàøè ïëàæà!
17:13 / 03.07.2018
Çàùî â Áúëãàðèÿ èìà 1,2 ìëí. ïðàçíè æèëèùà?
14:45 / 03.07.2018
Êàìèîí ñå âðÿçà â êúùà, âîäà÷úò çàãèíà íà ìÿñòî
14:05 / 03.07.2018
×àëãàòà è ñèëèêîíà ïðîêóäèõà Ãåîðãè Õðèñòîâ îò Áúëãàðèÿ: Îòâðàòåí...
13:25 / 03.07.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïî÷èíà ïðîô. Áîæèäàð Äèìèòðîâ
21:25 / 01.07.2018
Áåçóìèå! Áðóòàëíà äâîéíà çàðÿ ñòðåñíà è ñúáóäè ïëîâäèâ÷àíè ñíîùè
08:56 / 01.07.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS