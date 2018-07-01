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Ôèíàíñîâà ïðîâåðêà îòêðè âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàðóøåíèÿ â ÒÓ Âàðíà
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:48 / 03.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò âúâ Âàðíà îò îêîëî 1 ìåñåö òå÷å îäèòíà ïðîâåðêà. Òîâà ñúîáùè îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð Êðàñèìèð Âúë÷åâ. Ïî èíôîðìàöèÿ íà Íîâà òâ åäíà ÷àñò îò ïðîâåðêàòà å çàïî÷íàëà ïî ñèãíàë íà íåäîâîëíè ñëóæèòåëè íà óíèâåðñèòåòà, à äðóãàòà – ñëåä ðàçñëåäâàíåòî, êîåòî áå èçëú÷åíî â "Òåìàòà íà Íîâà". Â íåãî æóðíàëèñòúò Ìàðèí Íèêîëîâ ðàçêàçâà çà ñúìíèòåëíè îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà ðåìîíòè è ñìåòîèçâîçâàíå.

Ïúðâîíà÷àëíèòå äàííè îò ïðîâåðêàòà ïîêàçâàëè, ÷å èìà "âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàðóøåíèÿ", çàÿâè îùå ìèíèñòúð Âúë÷åâ â åôèðà íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ".

"Âñè÷êè òåçè êîíñòàòàöèè ùå áúäàò ïðàòåíè íà àãåíöèÿòà çà Äúðæàâíà ôèíàíñîâà èíñïåêöèÿ, âåðîÿòíî è íà ïðîêóðàòóðàòà, òúé êàòî èìà èíäèêàòîðè çà èçìàìà", çàÿâè Âúë÷åâ.

Ïî äóìèòå ìó ñàìèÿò òîé êàòî ìèíèñòúð íÿìà ãîëåìè ïðàâà ïî îòíîøåíèå íà ôèíàíñîâîòî óïðàâëåíèå íà âèñøèòå ó÷èëèùà.

"Èìà åäíà ñàíêöèÿ – îòíåìàíå íà àêðåäèòàöèÿòà. Íî òîâà å êðàéíà ìÿðêà, ïðåêîìåðíà, çàùîòî îçíà÷àâà çàòâàðÿíå íà âèñøåòî ó÷èëèùå", îáÿñíè Âúë÷åâ. Òîé îáÿñíè, ÷å ñà íåîáõîäèìè çàêîíîâè ïðîìåíè.

"Ñòàðòèðàëè ñìå òîçè ïîëèòè÷åñêè ðàçãîâîð", çàÿâè ìèíèñòúðúò. Ïî äðóãèÿ ñêàíäàë îò ìèíàëàòà ñåäìèöà, ïðè êîéòî ñå îêàçà, ÷å áëàãîåâãðàäñêî ó÷èëèùå îòêàçâà äà ïðèåìà ó÷åíèöè îò ðîìñêè ïðîèçõîä, Êðàñèìèð Âúë÷åâ çàÿâè, ÷å òîâà å íåäîïóñòèìî è äèñêðèìèíàöèîííî.

"Íÿìàò ïðàâî äà îòêàçâàò ïðèåìàíå, íà êîåòî è äà å äåòå", çàÿâè Âúë÷åâ. Ñïîðåä íåãî ïðîáëåìúò îñâåí â ó÷èëèùàòà å è â ðîäèòåëèòå, êîèòî íå èñêàò äà çàïèñâàò äåöàòà ñè â ó÷èëèùå ñ ðîìè.

"Ïðîáëåìúò å ñúñ ñåãðåãàöèÿòà – ïúðâè÷íàòà è âòîðè÷íàòà. Ïúðâè÷íàòà å â ðîìñêèòå êâàðòàëè, êúäåòî ó÷èëèùàòà ñà ðîìñêè. Òàì äúðæàâàòà òðÿáâà äà âëîæè âñè÷êèòå ñè ðåñóðñè, çà äà âêëþ÷è åôåêòèâíî òåçè äåöà. Èìà ïðîáëåì è ñ âòîðè÷íàòà. Òÿ å êîãàòî â åäíî ó÷èëèùå äåöàòà ñòàíàò ïîâå÷å îò 15-20%. Ðîäèòåëèòå çàïî÷âàò äà èçòåãëÿò äåöàòà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä", îáÿñíè Âúë÷åâ.







Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Îòíîñíî âúïðîñíàòà ñèñòåìà çà êàðòèòå ïî 1.60ëâ îòñòúïêà, å ñïîðíî äàëè íÿêîé ìîæå äà èçïîëçâà 2-3 êàðòè (ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà èçáÿãâàíå íà îïàøêè ùîì èìàò åäíà êàñà). Îò òåõíè÷åñêà ãëåäàí òî÷êà îáà÷å, âèæäàì åäíà òúïî íàïðàâåíà ñèñòåìà (ïîäòèêâàùà êúì òî÷åíå íà ïàðè). Òåçè ñèñòåìè íå òðÿáâà äà ñå èçãðàæäàò íà ïðèíöèïà áðîéêà è ïîñëå äúðæàâàòà äà ïëàùà óìíîæåíî ïî 1.60ëâ, à òðÿáâà âñÿêà êàðòà äà èìà âèðòóàëíî ñàëäî ïî 1.60 íà äåí è äà è ñå çàâåæäàò òî÷íî çàêóïåíèòå ñòîêè, êîèòî ïðåäâàðèòåëíî ñà âúâåäåíè ñ öåíè. Ïî òîçè íà÷èí, àêî åäèí ïðîäóêò ñòðóâà 3.20 ïðèìåðíî, íå ìîæå äà ñå çàêóïè ñ äâå êàðòè. Èìà è îùå äîñòà òåõíè÷åñêè ïðåïÿòñòâèÿ, íî êàêòî âñè÷êî â ÁÃ - èäåÿ õóáàâà, íî èçïúëíåíèå íóëåâî!
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Èíòåðåñíî äàëè ã-í Âúë÷åâí èëè íÿêîé äðóã â íåãîâîòî ìèíèñòåðñòâî ñè çàäàâà âúïðîñà çàùî "êîãàòî â åäíî ó÷èëèùå äåöàòà (íà öèãàíèòå) ñòàíàò ïîâå÷å îò 15-20%... ðîäèòåëèòå çàïî÷âàò äà èçòåãëÿò äåöàòà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä"? Ïðîñòî çàùîòî èì ñå çàíèìàâà ñ äîïúëíèòåëíèÿ íàïúí äà ñå ìåñòÿò? Çàùîòî âñè÷êè òàêèâà ðîäèòåëè äî åäèí è áåç èçêëþ÷åíèå ñà ðàñèñòè? Èëè âñå ïàê èìà è íÿêàêâè ðàçóìíè è îñíîâàòåëíè ïðè÷èíè?
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Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ñúäúò âúâ Âàðíà îñòàâè â àðåñòà îáâèíåí â óáèéñòâî
17:24 / 03.07.2018
Æîðæ Ãàí÷åâ ïðèïàäíà íà ïàðêèíã â öåíòúðà íà Ñîôèÿ, ñ îïàñíîñò çà...
17:10 / 03.07.2018
Óæàñ! Êàòðàí íà ÷åòèðè íàøè ïëàæà!
17:13 / 03.07.2018
Çàùî â Áúëãàðèÿ èìà 1,2 ìëí. ïðàçíè æèëèùà?
14:45 / 03.07.2018
Êàìèîí ñå âðÿçà â êúùà, âîäà÷úò çàãèíà íà ìÿñòî
14:05 / 03.07.2018
×àëãàòà è ñèëèêîíà ïðîêóäèõà Ãåîðãè Õðèñòîâ îò Áúëãàðèÿ: Îòâðàòåí...
13:25 / 03.07.2018

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Àäñêè êàäðè: Ïîëèöèÿòà ñ ïîäðîáíîñòè çà ìåëåòî êðàé Ïëîâäèâ! Âèæòå âèäåî îò ôàòàëíèÿ ìèêðîáóñ!
13:17 / 01.07.2018
Ïúðâè êàäðè íà êîëèòå îò óæàñÿâàùàòà êàñàïíèöà, îòíåëà æèâîòà íà äâàìà ìëàäè!
18:13 / 02.07.2018
Ñòàíà ÿñíà ïðè÷èíàòà çà êúðâàâîòî ìåëå êðàé Ïëîâäèâ ïðè êîåòî çàãèíàõà äåòå è òðè æåíè
10:28 / 01.07.2018
Ïî÷èíà ïðîô. Áîæèäàð Äèìèòðîâ
21:25 / 01.07.2018
Ìëàäî ìîìè÷å ïðîñëåäè GPS íà ïðèÿòåëÿ ñè è ñå íàòúêíà íåùî øîêèðàùî è èçâðàòåíî
10:10 / 01.07.2018
Â Áúëãàðèÿ âå÷å èìà Bugatti Chiron çà 5 ìèëèîíà, åòî ãî è ñîáñòâåíèêà Âàíüî
20:02 / 02.07.2018
Áåçóìèå! Áðóòàëíà äâîéíà çàðÿ ñòðåñíà è ñúáóäè ïëîâäèâ÷àíè ñíîùè
08:56 / 01.07.2018
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