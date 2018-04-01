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90% îò ñòîëèïèíîâöè ñà áåç çäðàâíè îñèãóðîâêè
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:05 / 30.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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90% îò æèòåëèòå íà êâ. "Ñòîëèïèíîâî" ñà çäðàâíî íåîñèãóðåíè. Çà äà ñå ïðîìåíè òîâà ñå èçãðàæäà ìåäèöèíñêè öåíòúð â ÄÊÖ "Èçòîê", êúäåòî ùå áúäàò îáîðóäâàíè íÿêîëêî ëåêàðñêè êàáèíåòà. Òîâà çàÿâè Ñåâäæàí Ìîëëàáåêèð, ðúêîâîäèòåë íà ïðîåêò "Âñè÷êè çàåäíî - çà ïî-äîáðî îáðàçîâàíèå è çäðàâå", ôèíàíñèðàí îò Áúëãàðî-øâåéöàðñêà ïðîãðàìà çà ñúòðóäíè÷åñòâî, ïî êîéòî ñå èçãðàæäà öåíòúðúò, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Ìåäèöèíñêèÿò öåíòúð ùå áúäå èçãðàäåí â äâîðà íà ÄÊÖ-òî, íà ìÿñòîòî íà ñòàðà ñãðàäà ñ ïëîù 150 êâ. ìåòðà.

"Òúé êàòî çäðàâíèÿò öåíòúð íå å ãîòîâ, â ìîìåíòà ðàáîòèì ñàìî ñ íÿêîè ñïåöèàëèñòè - ÀÃ, ïåäèàòúð è äæèïè, êîéòî îáñëóæâà íåîñèãóðåíè ëèöà, çàùîòî 90% îò æèòåëèòå íà êâàðòàëà ñà íåîñèãóðåíè. Íàøàòà èäåÿ å äà ãè íàêàðàìå äà ïîñåùàâàò ïî-÷åñòî ëåêàðè, äà èçâúðøâàò ïðîôèëàêòè÷íè ïðåãëåäè çà ñåáå ñè è çà äåöàòà ñè. Åæåìåñå÷íî â "Ñòîëèïèíîâî" ñå èçâúðøâàò êàìïàíèè îò íàøèòå ìåäèàòîðè, êîèòî èíôîðìèðàò íàñåëåíèåòî â êâàðòàëà êàêâè äåéíîñòè ñå èçâúðøâàò îò ñïåöèàëèñòèòå â ÄÊÖ-òî", êîìåíòèðà Ìîëëàáåêèð.

Ïî ïðîåêòà "Âñè÷êè çàåäíî - çà ïî-äîáðî îáðàçîâàíèå è çäðàâå" ñå ïëàíèðàò è îáðàçîâàòåëíè äåéíîñòè. Âå÷å áÿõà èçãðàäåíè äåòñêè ïëîùàäêè â ÄÃ "Ëèëèÿ" â "Ñòîëèïèíîâî". Â ó÷èëèùàòà "Êèðèë Íåêòàðèåâ" è "Íàéäåí Ãåðîâ" ñå èçãðàæäà ôèçêóëòóðåí ñàëîí ñ îáðàçîâàòåëíè ñòàè. Íî êàòî öÿëî ðàáîòàòà â îáðàçîâàòåëíà íàñîêà çàïî÷âà ñ èçó÷àâàíåòî íà áúëãàðñêè åçèê. Òîâà ñòàâà ñ èíòåðàêòèâíè ìåòîäè è ñå íàáëþäàâàò ìíîãî äîáðè ðåçóëòàòè.

"Ìåðêè çàñÿãàò èçó÷àâàíåòî íà áúëãàðñêè åçèê â èçâúíêëàñíè äåéíîñòè, ñïîðòíè è õóäîæåñòâåíè äåéíîñòè. Íàðåä ñ òîâà äåöàòà ïîñåùàâàò êóëòóðíè ìåðîïðèÿòèÿ - òåàòðè, ìþçèêúëè, áàëåò. Òàêà ÷å äà ñå îòêúñíàò îò ñðåäàòà íà ãåòîòî â "Ñòîëèïèíîâî", êîìåíòèðà îùå ðúêîâîäèòåëÿò íà ïðîåêòà.

Îêîëî 100 äåöà ñà îáõâàíàòè â Ïëîâäèâ ïî ïðîåêòà. Çà òÿõíîòî îáðàçîâàíèå ñå ãðèæàò ñïåöèàëíî íàåòè ó÷èòåëè, ìåäèàòîðè è ò. í. Èçó÷àâàíåòî íà áúëãàðñêè åçèê ñòàâà ÷ðåç èãðè, ÷ðåç ïîñåùåíèåòî íà ðàçëè÷íè èçâúíêëàñíè ìåðîïðèÿòèÿ, êîèòî èíèöèèðàò óïîòðåáàòà íà áúëãàðñêà ëåêñèêà.








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16:02 / 30.04.2018
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15:12 / 30.04.2018
Æåíà çàãèíà ñëåä óäàð â äúðâî êðàé Ïëîâäèâ
14:30 / 30.04.2018
Àðõåîëîãè÷åñêà ñåíçàöèÿ â ñúðöåòî íà Ïëîâäèâ
14:52 / 30.04.2018
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12:30 / 30.04.2018
Îò òîâà âèäåî ùå âè íàñòðúõíàò êîñèòå! Äåöà ñ èçêëþ÷èòåëíî îïàñíà...
09:42 / 30.04.2018

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Ïëîâäèâ÷àíèí àëàðìèðà: Âíèìàíèå! Èçìàìà! Íå êóïóâàéòå!
17:05 / 28.04.2018
Ìèñòåðèÿòà ñúñ çàäóøåíèòå èìàíÿðè êðàé Õðàáðèíî ñå çàïëèòà îùå ïîâå÷å
09:09 / 29.04.2018
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10:06 / 30.04.2018
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