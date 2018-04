Пловдив през 2019-а ще ври и кипи от събития

© Plovdiv24.bg С повече от 300 събития в над 70 локации в града и региона ще се реализира проекта Пловдив – Европейска столица на културата, похвалиха се от общинска фондация "Пловдив 2019". Идеите заложени в етапа на кандидатстване на Пловдив през 2014-та ще бъдат реализирани в по-голямата си част. Вече са сключени 330 договора за осъществяване на проекти за културно съдържание към програмата. От тях 90 вече стартираха и проведоха първите си издания - Opera Open, Hills of rock, One dance week, Plovdiv Jazz fest.



240 проекта ще започнат да се реализират от средата на тази година, като първи издания през есента ще видим на кулинарния фестивал Mood for food и танцовия формат Swing Dance festival. Пътуващ театър на френска организация, обединяващи над 20 международни циркови трупи и проектът на Драматичен театър Пловдив - Европейска одисея също стартират до края на 2018-та.



Пловдив се нарежда и сред най-демократичните столици на културата с методиката, която прилага към включването на културни оператори, артисти и различни организации при изготвяне на програмата си, както бе отбелязано и на мониторинга провел се миналата седмица в Брюксел. Равносметката от отворени покани показва, че над 1100 организации са изпратили проектните си предложения през 8 отворени покани досега.



Пловдив е единствената столица на културата, която не прилага директни възлагания, за да даде възможност на по-широк спектър от идеи и организации да се включат в най-мащабния проект на първата културна столица на България.



По трите отворени покани, които оформиха гръбнака на основната културна програма на Пловдив 2019, бяха подадени над 250 кандидатури. Досега в четирите възможностите за кандидатстване към ключовия проект Капана - квартал на творческите индустрии, има подадени над 150 проекта. Обявената за първи път международна резидентна програма привлече над 300 кандидата от цял свят, от постъпилите над 230 кандидати за включването в отворената покана за читалищата и работа с региона, са одобрени 93, отворените покани за малки проекти привлякоха над 250 идеи от България и Европа. В момента очакваме и най-добрите проекти от останалите градове- финалисти - София, Велико Търново и Варна. За тях също е предвиден бюджет от 500 000 лв.



Според независимо външно изследване, неразделна част от работата по инициативата, става ясно и че през изминалата 2017-та повече от 60% от анкетираните на територията на страната вече са информирани за проекта столица на културата. За почти половината (45%) от националната общественост, фактът, че Пловдив е Европейска столица на културата през 2019 г., оказва влияние върху желанието им да посетят града. Статистиката потвърждава, че най-широка информираност за проекта на територията на страната се получава през националните телевизии, които се очертават като най-успешния канал за разпространение на информация по темата. Маркетинговият план за периода до края на 2019-та ще разчита на каналите оказващи най-силно влияние върху обществото. Той включва 2 кампании на национално ниво за тази година и две през годината на титлата с международен фокус.



Включването в телевизионен сериал в партньорство с една от най-големите медийни групи в страната има за цел чрез нестандартен за България маркетингов инструмент, не само да популяризира проекта, но и да допринесе за развитието на киноиндустрията в града и региона. Този изключително популярен в световен мащаб подход, реализиращ подобен тип продукции, ще даде и добавена стойност за града и развитието на киноиндустрията чрез наемането на актьори, статисти и включването на технически екипи и други. Следващият месец ще се реализира и рекламна кампания между Пловдив и Матера в Рим и Милано. Това е първата съвместна рекламна кампания между два града носители на титлата в историята на проекта.