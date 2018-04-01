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Ãàáðèåëà ñå ñðèíà ïñèõè÷åñêè, èçíåñå ñå îò "Îàçèñ" è âå÷å íå å òàíöüîðêà
Èçòî÷íèê: btv 16:07 / 23.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
21-ãîäèøíàòà Ãàáðèåëà Ìåäàðîâà, êîÿòî ïðåäè ñåäìèöà áëúñíà 10 àâòîìîáèëà, âå÷å å íà ñâîáîäà. Áëèçêèòå ѝ ñà âíåñëè 20-òå õèëÿäè ëåâà ãàðàíöèÿ. Ìëàäàòà æåíà áèëà â òåæêî ïñèõè÷åñêî ñúñòîÿíèå ñëåä ïðåêàðàíèòå 3 äíè â àðåñòà è â ìîìåíòà ïîëó÷àâà ñïåöèàëèçèðàíà ìåäèöèíñêà ïîìîù. Ãàáðèåëà âå÷å å íàïóñíàëà ïðåäèøíàòà ñè ðàáîòà íà òàíöüîðêà ïî íàñòîÿâàíå íà ðîäèòåëèòå ñè, çà äà ñå îòäàäå èçöÿëî íà ó÷åíèåòî êàòî ïúðâîêóðñíè÷êà â óíèâåðñèòåòà. 

Ìåäèéíèÿò øóì îêîëî íåÿ ñå îòðàçèë ìíîãî çëå íà åìîöèîíàëíîòî ѝ ñúñòîÿíèå. Ìëàäàòà æåíà ñå å èçíåñëà îò æèëèùåòî íà ïðèÿòåëÿ ѝ, â áëèçîñò äî êîåòî áÿõà óäàðåíè 10-òå ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà, è ñå å âúðíàëà äà æèâåå ïðè ðîäèòåëèòå ñè.

Ñïîðåä ïîëåâèòå òåñòîâå íà ïîëèöèÿòà Ãàáðèåëà å óïðàâëÿâàëà äæèïà íà ïðèÿòåëÿ ñè ñëåä óïîòðåáà íà àëêîõîë è êàíàáèñ. Â ñúäåáíàòà çàëà àäâîêàòúò ѝ óòî÷íè, ÷å íå ìîãëà äà âçåìå òàêñè ñëåä ðàáîòà, òúé êàòî îò íîùíèÿ êëóá íå ѝ ïëàòèëè äúëæèìèÿ õîíîðàð. Ñïîðåä ðîäèòåëèòå Ãàáðèåëà íå óïîòðåáÿâà ñèñòåìíî àëêîõîë è íàðêîòèöè. 

Îáæàëâàíåòî íà ðåøåíèåòî Ãàáðèåëà Ìåäàðîâà äà áúäå ïóñíàòà ïîä ïàðè÷íà ãàðàíöèÿ å íàñðî÷åíî çà ÷åòâúðòúê. Àäâîêàòúò é ñúùî èìà íàìåðåíèå äà îáæàëâà ðàçìåðà íà ãàðàíöèÿòà.


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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ñàìî çàòâîð çà òàÿ äîëíà êèôëà ! Àìè àêî íà òðîòîàðà áÿõà äåöàòà íè ?
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èçîáùî íå ñå ñðèâàò ïñèõè÷åñêè, êàòî ñå ïðàâÿò íà ãîëåìèòå è âàæíè êîâðè, êàòî ñå ïðàâÿò íà ãîëåìèòå øîôüîðêè ñ êîëèòå íà òàòêî/÷è÷êî òúïêà÷, êàòî ñå ÷åêíàò ãîëè ïî ïèëîíèòå è ò.í. Êîãàòî ñãàçÿò ëóêà îáà÷å, âåäíàãà íàñòàâà âîé è ðåâ, äà äîêàæàò âñúùíîñò êîëêî ñìèðåíè ñà è åäâà ëè íå ìîðàëíè ñòîæåðè íà îáùåñòâîòî. Îáà÷å ìèñëÿ,÷å âñè÷êè ñå íàãëåäàõìå íà ôàëøèâè äðàìè.
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Äåà è ÷óìàòà ãðîçíà , íå îò îàçèñèòå , ïëàíåòàòà äà íàïóñíå ! Áîêëóê äîëåí , íåùàñòåí !
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Íàïóñíàëà å Îàçèñ-à çàùîòî îòèâà íà ñëúí÷àêà çà íîâèÿ ñåçîí äà èçáèâà ùåòèòå.
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:) àêî íÿìàø ïàðè çà òàêñè å îáëåê÷àâàùî îáñòîÿòåëñòâî:) òåçè àäâîêàòè ìíîãî âåñåëÿò:)
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Ãîðêàòà êèôëà,òðÿáâà äà ñå íàãðàäè ïàê ñ íÿêîÿ ìîùíà êàëÿñêà è åäíà âåñåëà öèãàðêà.Ñåãà êàòî íåìà êèíòè,êàê ùå ïëàùà ùåòèòå.À ïîíå èìà ñ êàêâî.....íà çàäíà!
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Òàêà êàêòî ãëåäàì ñåãà ñëåäâà ïñèõîòåðàïèÿ îò òàì ùå ñòàíå ÷å å ñ ïñèõè÷åñêî ðàçòðîéñòâî è êàòî äîéäå âðåìå çà ïðèñúäàòà ùå ñòàíå ÷å òðÿáâà äà ñå ëåêóâà è ïî òúíêàòà ëåíòà âìåñòî â çàòâîðà ùå ëåæè â êëèíèêà åâàëà
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Åäíà îò ïåñíèòå íà ìåòàëèêà çàïî÷âà ñ äóìèòå "So fucken what"...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïðàâÿò äâå ïàñàðåëêè ïî "Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ëóèçà" è "Öàðèãðàäñêî"
14:50 / 23.04.2018
Íàé-íàêðàÿ! Ìíîãîåòàæåí ïàðêèíã íà "4-òè ÿíóàðè"
15:50 / 23.04.2018
Ðàçäàâàò êíèãè â Öàð Ñèìåîíîâàòà ãðàäèíà äíåñ
14:15 / 23.04.2018
Ïàâèëèîíúò çà áèëåòè ïðåä Îáùèíàòà - ÷óäî â ñòèë àðò äåêî
14:29 / 23.04.2018
Åòî ãî îêîâàíèÿ â áåëåçíèöè ïîëèöåéñêè øåô
13:41 / 23.04.2018
"Ãàëàêñè Èíâåñòìúíò Ãðóï" ñ íàãðàäà îò SEE Real Estate Awards 201...
13:21 / 23.04.2018

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Âèæ îùå:
Ãëàâíàòà ïîæúëòÿ, àòðàêòèâíî øåñòâèå ñúáðà âñè÷êè ïîãëåäè!
12:11 / 21.04.2018
Âèæòå îáðàçîâàíèåòî íà íÿêîè îò ò.íàð. íè çâåçäè, Ñóçàíèòà - ôðèçüîðêà
13:42 / 21.04.2018
Íàìåðèõà ïðîñíàò íà ïîäà è â áåçïîìîùíî ñúñòîÿíèå áèâø "âåëèê" ïëîâäèâñêè äåïóòàò
09:08 / 23.04.2018
Íàâàëèöà ïðåä Îáùèíàòà! Ïëîâäèâ÷àíè ïîìúêíàõà ãîëåìè ÷óâàëè
11:30 / 22.04.2018
Ïîæàð â ðåñòîðàíò "Þæåí ïîëúõ"
13:01 / 22.04.2018
Æåíà ñå ñòðîïîëè íà çåìÿòà â "Òðàêèÿ" è ïî÷èíà
14:00 / 21.04.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí ñúòâîðè èçóìèòåëåí ìàêåò íà æåëåçíèöà, äîðè ñîôèÿíöè èäâàò äà ãî âèäÿò
09:25 / 21.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Êóïà íà Áúëãàðèÿ, ñåçîí 2017/2018
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