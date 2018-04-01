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Åêîëîãè÷íàòà êàìïàíèÿ "Êíèãè çà ñìåò" ùå ïîäàðè 2 åëåêòðîííè èëè 1 õàðòèåíà êíèãà íà âñåêè, êîéòî äîíåñå è ïðåäàäå çà ðåöèêëèðàíå êèëîãðàì ïëàñòìàñà. Èíèöèàòèâàòà, îðãàíèçèðàíà îò ôîíäàöèÿ “Credo Bonum" è èçäàòåëñòâî SmartBooks ñå ïðîâåæäà çà ïúðâè ïúò åäíîâðåìåííî â 5 ãðàäà. Ñúáèòèåòî ñúâïàäà ñ ìåæäóíàðîäíîòî îòáåëÿçâàíå íà Äåíÿ íà Çåìÿòà, îáðúùàéêè âíèìàíèå íà ÷îâåøêàòà íàìåñà è âëèÿíèå âúðõó çäðàâåòî íà Ïëàíåòàòà.
Çà øåñòà ïîðåäíà ãîäèíà æèòåëèòå íà Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ, Áóðãàñ, Ñòàðà Çàãîðà è Âåëèêî Òúðíîâî ùå ìîãàò äà ïðåäàäàò êèëîãðàì èëè ïîâå÷å ïî÷èñòåíà è êîìïàêòíî ñúáðàíà ïëàñòìàñà, ãîäíà çà ðåöèêëèðàíå. Ìåæäó 10:00 è 13:00÷. ó÷àñòíèöèòå â êàìïàíèÿòà ùå âèäÿò ñïåöèàëíèòå ïóíêòîâå íà Åêîïàê Áúëãàðèÿ ñúîòâåòíî ïðåä Ïàìåòíèêà íà ñúâåòñêàòà àðìèÿ (Ñîôèÿ), ïðåä Îáùèíàòà â Ïëîâäèâ, Ïàíòåîíà â Áóðãàñ, Mall Galleria â Ñòàðà Çàãîðà è Mall Veliko Tarnovo â ãðàäà.
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