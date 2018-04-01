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Åêîëîãè÷íàòà êàìïàíèÿ "Êíèãè çà ñìåò" ùå ïîäàðè 2 åëåêòðîííè èëè 1 õàðòèåíà êíèãà íà âñåêè, êîéòî äîíåñå è ïðåäàäå çà ðåöèêëèðàíå êèëîãðàì ïëàñòìàñà. Èíèöèàòèâàòà, îðãàíèçèðàíà îò ôîíäàöèÿ “Credo Bonum" è èçäàòåëñòâî SmartBooks ñå ïðîâåæäà çà ïúðâè ïúò åäíîâðåìåííî â 5 ãðàäà. Ñúáèòèåòî ñúâïàäà ñ ìåæäóíàðîäíîòî îòáåëÿçâàíå íà Äåíÿ íà Çåìÿòà, îáðúùàéêè âíèìàíèå íà ÷îâåøêàòà íàìåñà è âëèÿíèå âúðõó çäðàâåòî íà Ïëàíåòàòà.

Çà øåñòà ïîðåäíà ãîäèíà æèòåëèòå íà Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ, Áóðãàñ, Ñòàðà Çàãîðà è Âåëèêî Òúðíîâî ùå ìîãàò äà ïðåäàäàò êèëîãðàì èëè ïîâå÷å ïî÷èñòåíà è êîìïàêòíî ñúáðàíà ïëàñòìàñà, ãîäíà çà ðåöèêëèðàíå. Ìåæäó 10:00 è 13:00÷. ó÷àñòíèöèòå â êàìïàíèÿòà ùå âèäÿò ñïåöèàëíèòå ïóíêòîâå íà Åêîïàê Áúëãàðèÿ ñúîòâåòíî ïðåä Ïàìåòíèêà íà ñúâåòñêàòà àðìèÿ (Ñîôèÿ), ïðåä Îáùèíàòà â Ïëîâäèâ, Ïàíòåîíà â Áóðãàñ, Mall Galleria â Ñòàðà Çàãîðà è Mall Veliko Tarnovo â ãðàäà.








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Õóáàâà èíèöèàòèâà, íî è ìíîãî ñòàð íà÷èí íà ìèñëåíå, óâè! Ñòèãà âå÷å ñ òåçè ñîö. êàìïàíèè, êðàéíî âðåìå å çà ïîâå÷å Åâðîïà â Áúëãàðèÿ.Â Ãåðìàíèÿ íàïðèìåð ñè èìàò ãîëåìè êîíòåéíåðè çà ðàçäåëíî ñúáèðàíå ÖÅËÎÃÎÄÈØÍÎ, ÏÎÑÒÎßÍÍÎ È ÕÎÐÀÒÀ ÏÎËÓ×ÀÂÀÒ ÏÀÐÈ×ÊÈ ÇÀ ÈÇÕÂÚÐËÅÍÈß ÁÎÊËÓÊ-ÈÌÀ ÑÈ ÒÀÐÈÔÀ ÇÀ ÑÒÚÊËÎ, ÕÀÐÒÈß, ÏËÀÑÒÌÀÑÀ. Ñëàãàø ïëàñòìàñàòà, îïàêîâàíà ñïîðåä ïðàâèëàòà, àïàðàòúò ÿ èçìåðâà, ïðèáèðà ÿ, àêî âñè÷êî å êàêòî òðÿáâà è òè äàâà ïàðè è ðàçïèñêà òîåñò õîðàòà æèâåÿò â 21 âåê, à ó íàñ ñîö. êàìïàíèè.....òúæíà è ãðîçíà êàðòèíà.....êàê äà îáÿñíèø íà ÷óæäåíöèòå, ÷å Áúëãàðèÿ å â Åâðîïà îò òîëêîâà ãîäèíè, à Ïëîâäèâ ùå áúäå ÅÑÊ çà 2019.....ìè íèêàê, òå êàòî âèäÿò òåçè ÷óâàëè è îïàøêè áàø íà Ãëàâíàòà è èçïàäàò â òîòàëíî íåäîóìåíèå. Â Ãåðìàíèÿ å åæåäíåâèå äà âèäèø õîðà, êîèòî ÷åòÿò â ïàðêà, à òóêà "ñëèâè çà ñìåò" åìè âñå îùå ñìå ñè â òóðñêî.....
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