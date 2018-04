Около 90 000 българи имат хепатит С, едва 10% знаят това

© bTV Около 90 хиляди са българите, болни от коварния вирус хепатит C. Но едва 10% от тях знаят това, защото болестта протича без симптоми.



От 20 години Мария Петрова страда от нелечимата вирусна инфекция Хепатит Б, която атакува и поразява черния дроб. Заради липсата на симптоми, тя редовно следи нивото на инфекцията. Но на поредните изследвания през 2014 г. чува още една тежка диагноза - хепатит C.



Според нея може да се е заразила или от колоноскопия във Втора градска или от сирийски зъболекар, при когото е вадила зъби и правила долна протеза. "Много се уплаших. Казах си – сега с тия два хепатита. Пък ми се живее като на всеки човек", сподели Мария.



Тази година тя успява да получи революционната терапия без интерферон, която отстранява вируса за няколко седмици. В момента е на лечение. Само на първия месец без лекарства не е имала вирус в кръвта си.



Пациенти като Мария често разбират случайно, че са заразени. Инфекцията няма симптоми, а малко са хората, които знаят, че тя се предава предимно по кръвен път.



Липсата на информираност води и до плашеща нагласа на българите към вируса. Това сочи национално допитване на Сдружението за борба с хепатита.



"За 20% от хората, ако разберат, че имат колега с хепатит C, декларират, че ще го избягват и няма да контактуват с него. Това е върхът на айсберга, който показва стигмата за хепатита. Много хора не са наясно как се предава", посочва Силвана Лесидренска, Сдружение за борба с хепатита "ХепАктив".



Въпреки че лечение има, проблемите продължават. Защото болните не могат да бъдат открити.



"За съжаление все още няма значими промени по отношение на това да се създаде дългокоментираната скрийнинг програма. Това е нещо, което СЗО ни насърчава да го правим, но в България все още е само мираж", добави Лесидренска.



Но според доц. Мариета Симонова България напредва в лечението на хепатита и изненадващо - не сме на последно място в европейските класации. Откриваме я на световен конгрес в Париж.



"Страната ни е една от двете източни държави, която няма рестрикции за лекуването на хепатит C. Все още рестрикции съществуват дори в някои западни държави, докато в България няма такива рестрикции, което е голям успех за нас", категорична е доц. Мариета Симонова от Клиниката по гастроентерология във ВМА.



Въпреки това едва ли ще постигнем целта на СЗО хепатит C да бъде елиминиран до 2030 г. Нещо, с което Австралия ще се похвали. За последните две години там са излекувани над 16 хиляди пациенти, а у нас – само 2 хиляди.



"Австралия наистина е на път да елиминира вируса и си има причини за това. Първо - имаме национална стратегия за елиминирането му. Второ - повечето хора с хепатит C вече са открити и диагностицирани, защото имаме активна скрининг програма още от 90-те", посочва проф. Грегъри Дор от St Vincent's Hospital в Сидни.



В Париж посещаваме и университетска болница "Кошен", където повече от 50 години работи проф. Боян Христофоров - водещ учен и специалист по вътрешни болести. Тук болните от хепатит C са по-малко от половин процент от населението.



"Франция се намира доста високо, защото са решили като в целия свят, да лекуват всички хора, които носят вируса. Засега заради тежкия интерферон и заради високите цени на новите лекарства, се даваше лечение само на тези, които имат фиброза", обясни проф. Христофоров.



Скоро във Франция и личните лекари ще могат да предписват лечението. Това е съветът на проф. Христофоров и към България – да се прави скрийнинг, не само систематично. Един джипи като срещне пациента, може да му мери холестерола, но трябва да търси и вируса C.



Проф. Крум Кацаров от ВМА коментира, че скрининговата програма е ключ към лечението на пациентите до 2030 година. "Така че, всичко зависи от това каква програма ще вкараме и дали въобще ще има програма."



"Това е тежко заболяване с много средства, които трябва да вложи държавата за моето лечение, така че трябва да се мисли и в социален план, да щадим Здравната каса. И само профилактиката е пътят. Само профилактиката – да отидат, да се изследват, да видят какво е. На всички може да се случи. На мен изневиделица ми дойде, изневиделица!", категорична е пациентката Мария Петрова.



В световен мащаб – вече 3 милиона души с хепатит C са излекувани с новата терапия.