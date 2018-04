MTV Presents Varna Beach "взривява" Варна отново на 12 август

© Грандиозното парти MTV Presents Varna Beach ще "взриви" и това лято варненския плаж на 12 август, научи Varna24.bg. Водещото музикално събитие MTV Presents Varna Beach се завръща в България и през 2018 г. Успехът на дебютното шоу през 2017 г. продължава, след като община Варна потвърди, че MTV Presents Varna Beach ще се проведе във Варна на 12 август 2018г., неделя.



MTV Presents Varna Beach е фестивал в разгара на лятото, който съчетава изпълнения на живо на международни артисти със слънчевите лъчи и топлите пясъци на красивия южен плаж в град Варна. Основните акценти от събитието ще се излъчват по MTV във Великобритания, както и по цял свят чрез MTV Live от септември 2018 г., когато фестивалният сезон наближава своя край.



Световната звезда РИТА ОРА е първият хедлайнер с потвърдено участие във Varna Beach 2018. Рита Ора е международна звезда със запомнящи се хитове като "Anywhere“, "Body On Me“, "For You“, "Doing It“, "Shine Ya Light“, "Hot Right Now“, "RIP“, "Your Song“ и "Black Widow“. Това е първият път, в който Рита Ора ще пее в България – феновете могат да очакват обещаващо шоу на световно ниво на плажа във Варна, организирано от MTV.



Всички концерти от турнето на Рита Ора в Европа вече са разпродадени. Рита е много търсена не само на сцената, но също и на големия екран, след като изигра поддържаща роля във филмовата поредица "Петдесет нюанса“. Певицата записа и музиката за "Петдесет нюанса освободени“ в дует с международната звезда Лиам Пейн. Рита е работила съвместно със световни артисти като Avicii, Calvin Harris, DJ Fresh, Wiz Khalifa, Charlie XCX, Sigma, Chris Brown и Iggy Azalea. А последната й зашеметяваща изява е преди няколко дни на прочутия фестивал Coachella в Калифорния.



Билетите за ранна продажба са на цена от само 20 ЕВРО и могат да бъдат закупени от страницата www.MTVvarnabeach.com. Старт на продажбата: петък, 27-ми април, 10:00 ч.



Робърт Куърк, президент на ROQU Media, сподели: "Радваме се, че MTV отново ще бъде на варненския плаж през 2018 г. Ако се чудите дали и кой фестивал да посетите тази година, със сигурност това е правилният избор! Сцената на MTV във Варна е впечатляваща, а атмосферата е винаги много специална. Нямаме търпение да видим Рита Ора на живо, както и другите изпълнители, които ще бъдат обявени скоро.“



Популярните DJ-и от Club MTV, REWIRE & VARSKI също ще се появят на сцената. На дебютното издание на фестивала през 2017г. REWIRE & VARSKI разтърсиха атмосферата и няма никакво съмнение, че и тази година ще взривят парти настроението на феновете.



REWIRE & VARSKI споделиха за Варна: "Миналата година плажът във Варна беше като неочаквано сбъдната мечта. Никога не сме си и представяли, че може да получим такова страхотно посрещане. Нямаме търпение да се завърнем отново във Варна това лято и да се забавляваме с хиляди нови приятели.“



ВАРНА В ЦЕНТЪРА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ВНИМАНИЕ



Мащабният проект на MTV на варненския плаж подпомага туристическия сектор и привлича много туристи в България. Телевизионното шоу от концерта през 2017 г. вече се излъчва навсякъде по света, показвайки Варна в най-добрата ѝ светлина.



Господин Улрих Хеппе, главен изпълнителен директор на летището във Варна, коментира: "Привличането на световен бранд като MTV във Варна помага за позитивния имидж на България пред света. Българските летища очакват повишаване на потока от международни туристи през 2018 г. Варна определено е отворена към света.“



MTV Presents Varna Beach е събитие, подходящо за фенове на всяка възраст, както и за семейства.