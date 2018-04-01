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Пак екшън в Асеновград, седмина смляха от бой момче, пратиха го в болница
Източник: Plovdiv24.bg 12:41 / 17.04.2018 Отпечатай Изпрати
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Илюстративна снимка
Участници в побой са задържани в полицията. Около 15.20 часа вчера служителите на реда реагирали на сигнал от тел. 112, че 17-годишно момче е прието в болница, след като на улица в Асеновград било нападнато с удари от няколко души. По данни на лекарите пострадалият е без опасност за живота. В хода на проверката било установено, че побоят му бил нанесен от седем младежи, на възраст между 16 и 20 години. Спрямо тях е взета 24-часова мярка за неотклонение. Образувано е досъдебно производство за нанесена телесна повреда по хулигански подбуди.







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