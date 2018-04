© виж галерията Шведската хеви метъл банда Sabaton ще оглави първия ден на фестивала Hills Of Rock в Пловдив. Българските фенове на групата ще имат възможност да я видят и чуят на живо на 20 юли 2018 на Гребната база с уникално шоу, включващо размазващ звук, сценични ефекти и пиротехника. Американците Dope ще разтърсят феновете на 21 юли. Те ще излязат на сцената около 21 часа, точно преди Judas Priest.



Английската банда The Raven Age ще замени Anthrax като специален гост на концерта на Iron Maiden на 22 юли! Фестивалът се провежда за втора поредна година, като част от програмата на "Пловдив 2019“ - Европейска столица на културата. Очаквайте съвсем скоро информация за още изпълнители, които предстои да видим тази година на фестивала.



Sabaton, съдадена във Фалън, Швеция, от години е сред най-атрактивните групи на големите европейски фестивали, и свири в препълнени стадиони пред стотици хиляди фенове. Групата основава и собствен фестивал Sabaton Open Air. Последният албум "The Last Stand" (2016) е наистина невероятно попълнение към дискографията. Текстовете на песните винаги са били изключително важна част от творчеството на групата. Класиките им 'Ghost Division', 'Uprising', 'Soldier Of 3 Armies', 'No Bullets Fly' и '40:1', са се превърнали в метъл химни на съвременното рок поколение.



Сензацията Dope съчетава в себе си креативност, индивидуалност и сила да провокира слушателите. Бандата има шест албума, а тази година се очаква да излезе и новият им проект Blood Money, Part 2. Dope имат огромна фен база, и са една от най-успешните актуални метъл групи.



The Raven Age е създадена в Лондон през 2009. Бандата е свирила на една сцена с много от големи имена в рок и метъл музиката. През 2017 излиза и дебютният им албум Darkness Will Rise. Бандата, заедно с Tremonti, ще бъдат специални гости на концерта на Iron Maiden в третия ден на феста.



Припомняме ви, че билетите са без промяна до 20.06.2018 и са на цени, както следва:



- двудневен билет за Hills Of Rock - 20 и 21 юли - 100 лева;



- Iron Maiden - 22 юли - 80 лева;



- Hills Of Rock + Iron Maiden - комбиниран билет за трите дни – 20, 21 и 22 юли - 150 лева.