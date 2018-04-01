Ако ви се работи, погледнете това

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Източник: Plovdiv24.bg 08:54 / 05.04.2018 Отпечатай Изпрати
© БНР
Свободни работни места в Пловдив:

Бюро по труда на ул. “Чернишевски" № 3:

Работни места за специалисти с висше образование

1 Експерт, подбор на персонала
1 Технически сътрудник
1 Специалист, доставки
1 Търговски сътрудник
1 Главен счетоводител
1 Главен счетоводител
4 Експерт, програми и проекти
1 Инженер, автоматизация
1 Инженер, конструктор
1 Инженер, технология на пластмасите
1 Лекар, акушерство и гинекология
5 Лекар, спешна медицина
1 Медицинска сестра
5 Медицинска сестра
2 Медицинска сестра
1 Офис мениджър
1 Педагог
1 Помощник-директор, учебната дейност(Учител по Математика, ИТ, География)
1 Счетоводител
1 Счетоводител, оперативен
2 Технически сътрудник
1 Търговски представител
1 Учител, гимназиален (Английска филология)
1 Учител, детска градина
1 Учител, начален (I-IV клас)
1 Учител, начален (I-IV клас) (НУП,НУП с АНГЛ.ЕЗИК)
1 Учител, гимназиален  (Учител по БЕЛ)
1 Химик

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно образование

4 Администратор, хотел
11 Аргончик
10 Арматурист
5 Барман
8 Готвач
28 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Декоратор, грънчарски/керамични изделия
2 Детегледачка
1 Електротехник, промишлено предприятие
3 Заварчик
6 Запойчик
1 Инженер, водоснабдяване и канализация
1 Калкулант
25 Камериер/камериерка
10 Касиер
10 Кондуктор
1 Матричар
68 Машинен оператор
10 Машинен оператор, месни продукти
13 Машинен оператор, металообработващи машини
4 Машинен оператор, металорежещи машини
7 Машинен оператор, навиване на бобина
4 Машинен оператор, шиене на кожени изделия
20 Машинен оператор, шиене на облекла
1 Машинист транспортни съоръжения
3 Медицинска сестра
5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1 Монтажник, електрически машини
30 Монтажник, електронни елементи
10 Монтажник, електрооборудване
2 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали
20 Монтажник, метални конструкции
100 Монтажник, самолетни конструкции
20 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
1 Монтьор, земеделски машини
1 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
1 Началник, цех
12 Обслужващ работник, промишлено производство
16 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
1 Обслужващ, магазин
7 Общ работник
5 Озеленител
10 Оксиженист, газозаварчик
20 Оператор, автоматизирана монтажна линия
1 Оператор, мониторинг център
2 Организатор дейности
2 Отговорник, търговска зала
17 Охранител
10 Пакетировач
2 Пиколо
2 Помощник-възпитател
6 Помощник-готвач
12 Продавач-консултант
2 Работник, кухня
1 Работник, поддръжка
6 Работник, производство на млечни продукти
15 Работник, сглобяване на детайли
5 Работник, сезонен
11 Работник, сладкарско производство
8 Рецепционист
5 Салонен управител
4 Санитар
3 Сезонен работник, земеделието
14 Сервитьор
1 Склададжия
10 Спасител, басейн
1 Специалист, технически контрол
2 Стругар
2 Тапицер
1 Техник, механик
1 Трудотерапевт
5 Фелдшер
1 Фитнес инструктор
2 Фрезист
10 Чистач/ Хигиенист
5 Шивач
10 Шофьор, автобус
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
5 Шофьор, товарен автомобил
21 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) 

Бюро по труда "Марица" Пловдив: 

Работни места за специалисти с висше  образование:      

1 администратор,хотел

1 учител по история и география

1 учител по спортна подготовка

2 експерт,труд и работна заплата

1 детски учител

1 начален учител

1 експерт,програми и проекти

1 търговски сътрудник

1 управител,хотел

1 лектор по трудово обучение

1 лектор по изобразително изкуство 

Работни места за средно  и основно образованиe:

9 работник,обезкостяване

5 водач,селскостопански машини

5 шофьор, международни превози

15 монтьор, електронно производствено оборудване

2 охранител

23 оператор,производствена линия

2 техник,механик

30 работник,отглеждащ зеленчуци

28 общ работник

5 тракторист

5 машинен оператор,рязане на текстил

15 работник,сортировач

1 домакин,склад

2 опаковач

6 монтажник,метални конструкции

10 склададжия

5 водач,електрокар

16 машинен оператор

6 сервитьор

1 готвач

5 камериер

3 личен асистент

2 продавач-консултант

1 барман

1 машинен оператор,изделия от хартия

10 сезонен работник,земеделието

5 заварчик

3 машинен оператор,производство на захарни изделия

1 чистач

1 търговски помощник

1 тютюнопроизводител

1 машинен оператор,производство на пчелен мед 

Бюро по труда "Родопи": 

Работни места за специалисти с висше образование

1 Мениджър екип

1 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител,начален етап на основното образование

1 Главен счетоводител

1 Младши експерт,кметство 

Работни места за специалисти със средно образование

3 Оператор,мониторинг център

10 Машинен оператор,месни продукти

1 Специалист

1 Работник,кухня

1 Техник,механик

4 Оператор,манипулатор

3 Продавач-консултант

3 Обслужващ,бензиностанция/газостанция

1 Продавач,бюфет

1 Чистач/Хигиенист

2 Шофьор,товарен автомобил(международни превози) 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

12 Работник,строителството

10 Оператор,производствена линия

3 Работник,сортиране на тютюн

1 Бояджия,изделия от дърво

8 Оператор,производствена линия

2 Обслужващ работник,промишлено производстсво

1 Санитар







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