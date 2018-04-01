Ако ви се работи, погледнете това

© БНР Свободни работни места в Пловдив:



Бюро по труда на ул. “Чернишевски" № 3:



Работни места за специалисти с висше образование



1 Експерт, подбор на персонала

1 Технически сътрудник

1 Специалист, доставки

1 Търговски сътрудник

1 Главен счетоводител

1 Главен счетоводител

4 Експерт, програми и проекти

1 Инженер, автоматизация

1 Инженер, конструктор

1 Инженер, технология на пластмасите

1 Лекар, акушерство и гинекология

5 Лекар, спешна медицина

1 Медицинска сестра

5 Медицинска сестра

2 Медицинска сестра

1 Офис мениджър

1 Педагог

1 Помощник-директор, учебната дейност(Учител по Математика, ИТ, География)

1 Счетоводител

1 Счетоводител, оперативен

2 Технически сътрудник

1 Търговски представител

1 Учител, гимназиален (Английска филология)

1 Учител, детска градина

1 Учител, начален (I-IV клас)

1 Учител, начален (I-IV клас) (НУП,НУП с АНГЛ.ЕЗИК)

1 Учител, гимназиален (Учител по БЕЛ)

1 Химик



Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование



4 Администратор, хотел

11 Аргончик

10 Арматурист

5 Барман

8 Готвач

28 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Декоратор, грънчарски/керамични изделия

2 Детегледачка

1 Електротехник, промишлено предприятие

3 Заварчик

6 Запойчик

1 Инженер, водоснабдяване и канализация

1 Калкулант

25 Камериер/камериерка

10 Касиер

10 Кондуктор

1 Матричар

68 Машинен оператор

10 Машинен оператор, месни продукти

13 Машинен оператор, металообработващи машини

4 Машинен оператор, металорежещи машини

7 Машинен оператор, навиване на бобина

4 Машинен оператор, шиене на кожени изделия

20 Машинен оператор, шиене на облекла

1 Машинист транспортни съоръжения

3 Медицинска сестра

5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1 Монтажник, електрически машини

30 Монтажник, електронни елементи

10 Монтажник, електрооборудване

2 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали

20 Монтажник, метални конструкции

100 Монтажник, самолетни конструкции

20 Монтажник, хладилни и климатични инсталации

1 Монтьор, земеделски машини

1 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

1 Началник, цех

12 Обслужващ работник, промишлено производство

16 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

1 Обслужващ, магазин

7 Общ работник

5 Озеленител

10 Оксиженист, газозаварчик

20 Оператор, автоматизирана монтажна линия

1 Оператор, мониторинг център

2 Организатор дейности

2 Отговорник, търговска зала

17 Охранител

10 Пакетировач

2 Пиколо

2 Помощник-възпитател

6 Помощник-готвач

12 Продавач-консултант

2 Работник, кухня

1 Работник, поддръжка

6 Работник, производство на млечни продукти

15 Работник, сглобяване на детайли

5 Работник, сезонен

11 Работник, сладкарско производство

8 Рецепционист

5 Салонен управител

4 Санитар

3 Сезонен работник, земеделието

14 Сервитьор

1 Склададжия

10 Спасител, басейн

1 Специалист, технически контрол

2 Стругар

2 Тапицер

1 Техник, механик

1 Трудотерапевт

5 Фелдшер

1 Фитнес инструктор

2 Фрезист

10 Чистач/ Хигиенист

5 Шивач

10 Шофьор, автобус

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

5 Шофьор, товарен автомобил

21 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)



Бюро по труда "Марица" Пловдив:



Работни места за специалисти с висше образование:



1 администратор,хотел



1 учител по история и география



1 учител по спортна подготовка



2 експерт,труд и работна заплата



1 детски учител



1 начален учител



1 експерт,програми и проекти



1 търговски сътрудник



1 управител,хотел



1 лектор по трудово обучение



1 лектор по изобразително изкуство



Работни места за средно и основно образованиe:



9 работник,обезкостяване



5 водач,селскостопански машини



5 шофьор, международни превози



15 монтьор, електронно производствено оборудване



2 охранител



23 оператор,производствена линия



2 техник,механик



30 работник,отглеждащ зеленчуци



28 общ работник



5 тракторист



5 машинен оператор,рязане на текстил



15 работник,сортировач



1 домакин,склад



2 опаковач



6 монтажник,метални конструкции



10 склададжия



5 водач,електрокар



16 машинен оператор



6 сервитьор



1 готвач



5 камериер



3 личен асистент



2 продавач-консултант



1 барман



1 машинен оператор,изделия от хартия



10 сезонен работник,земеделието



5 заварчик



3 машинен оператор,производство на захарни изделия



1 чистач



1 търговски помощник



1 тютюнопроизводител



1 машинен оператор,производство на пчелен мед



Бюро по труда "Родопи":



Работни места за специалисти с висше образование



1 Мениджър екип



1 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап



1 Учител,начален етап на основното образование



1 Главен счетоводител



1 Младши експерт,кметство



Работни места за специалисти със средно образование



3 Оператор,мониторинг център



10 Машинен оператор,месни продукти



1 Специалист



1 Работник,кухня



1 Техник,механик



4 Оператор,манипулатор



3 Продавач-консултант



3 Обслужващ,бензиностанция/газостанция



1 Продавач,бюфет



1 Чистач/Хигиенист



2 Шофьор,товарен автомобил(международни превози)



Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование



12 Работник,строителството



10 Оператор,производствена линия



3 Работник,сортиране на тютюн



1 Бояджия,изделия от дърво



8 Оператор,производствена линия



2 Обслужващ работник,промишлено производстсво



1 Санитар