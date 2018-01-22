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|Íîâàòà öåíà çà ïðåñòîé â "ñèíÿ çîíà" âëèçà â ñèëà îò äíåñ
"Òîâà å åäíà îò ìåðêèòå çà îãðàíè÷àâàíå áðîÿ íà àâòîìîáèëèòå â öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò è ïîäîáðÿâàíå êà÷åñòâîòî íà àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ“, êîìåíòèðà çàìåñòíèê-êìåòúò ïî òðàíñïîðò íà îáùèíà Ïëîâäèâ Çëàòèí Âåëåâ.
Òîé ïðèïîìíè, ÷å ñà ïðåäîñòàâåíè ðàçëè÷íè âàðèàíòè çà òàêñóâàíå â "Ñèíÿ çîíà“. Îñâåí ñ òàëîíè ïî 2 ëâ. çà åäíî÷àñîâ ïðåñòîé, ñðåùó ñúùàòà öåíà ñ âêëþ÷åíî ÄÄÑ ìîæå äà ñå èçïðàòè SMS íà 1332, à ìîíòèðàíèòå íà âúçëîâè ìåñòà 23 ïàðêîìàòà äàâàò âúçìîæíîñò äà ñå çàïëàòè 1 ëåâ çà 30 ìèíóòè.
"Ñèíÿ çîíà“ ðàáîòè îò 8:30 ÷. äî 17:30 ÷. â äíèòå îò ïîíåäåëíèê äî ñúáîòà âêëþ÷èòåëíî, à â íåäåëÿ è íà îôèöèàëíèòå ïðàçíèöè ïàðêèðàíåòî å áåçïëàòíî.
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09:11 / 02.04.2018
Ãîäèíà ïî-êúñíî: Êàë èìà, à êúäå å ïàðêúò?
08:55 / 02.04.2018
Äíåñ â 13.00 ÷àñà òåñòâàò ñèðåíèòå â Ïëîâäèâ
08:45 / 02.04.2018
Óäèâèòåëíà ãëåäêà: Ñåëñêè äâîð íàñðåä Ïëîâäèâ!
08:40 / 02.04.2018
Äî äíè îòêðèâàò ïúðâàòà äåòñêà ïëîùàäêà çà 2018-à â "Þæåí"
08:35 / 02.04.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
44 ãîäèíè ðàçëèêà? Âèðäæèíèÿ è Íèêè: Åêñòðà ñìå ñè!
15:20 / 31.03.2018
Ñâèäåòåë: Ìîòîðèñòúò ìèíà íà ÷åðâåíî è ñå âðÿçà â êîëàòà
10:40 / 31.03.2018
Ïñèõè÷íî áîëåí íàïàäà ìîìè÷åòà è òðîøè êîëè â Ïëîâäèâ
16:28 / 31.03.2018
Çàïî÷íà ñå! Ìîòîðèñò çàãèíà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ
10:27 / 31.03.2018
Òóðèñòè íàïóñíàõà ñúñ ñêàíäàë ïîñðåä íîù ìèçåðåí õîòåë âúâ Âåëèíãðàä
08:56 / 01.04.2018
Áóì íà ñêàðëàòèíà â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà
13:56 / 01.04.2018
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