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Íîâàòà öåíà çà ïðåñòîé â "ñèíÿ çîíà" âëèçà â ñèëà îò äíåñ
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 06:00 / 02.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñúãëàñíî ïðèåòî íà 23 ÿíóàðè ò. ã. ðåøåíèå íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò, îò äíåñ ñå âúâåæäà öåíà îò 2 ëåâà çà 1 ÷àñ ïðåñòîé â "ñèíÿ çîíà“. 

"Òîâà å åäíà îò ìåðêèòå çà îãðàíè÷àâàíå áðîÿ íà àâòîìîáèëèòå â öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò è ïîäîáðÿâàíå êà÷åñòâîòî íà àòìîñôåðíèÿ  âúçäóõ“, êîìåíòèðà çàìåñòíèê-êìåòúò ïî òðàíñïîðò íà îáùèíà Ïëîâäèâ Çëàòèí Âåëåâ.

Òîé ïðèïîìíè, ÷å ñà ïðåäîñòàâåíè ðàçëè÷íè âàðèàíòè çà òàêñóâàíå â "Ñèíÿ çîíà“. Îñâåí ñ òàëîíè ïî 2 ëâ. çà åäíî÷àñîâ ïðåñòîé, ñðåùó ñúùàòà öåíà ñ âêëþ÷åíî ÄÄÑ ìîæå äà ñå èçïðàòè SMS íà 1332, à ìîíòèðàíèòå íà âúçëîâè ìåñòà 23 ïàðêîìàòà äàâàò âúçìîæíîñò äà ñå çàïëàòè 1 ëåâ çà 30 ìèíóòè.

"Ñèíÿ çîíà“ ðàáîòè îò 8:30 ÷. äî 17:30 ÷. â äíèòå îò ïîíåäåëíèê äî ñúáîòà âêëþ÷èòåëíî, à â íåäåëÿ è íà îôèöèàëíèòå ïðàçíèöè ïàðêèðàíåòî å áåçïëàòíî.


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