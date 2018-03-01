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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:20 / 31.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Âèðäæèíèÿ è Íèêè, êîèòî ïðåç 2016 ã. ñòàíàõà ïîïóëÿðíè çàðàäè ïîêðàé íåñòàíäàðòíàòà ñè âðúçêà è îãðîìíàòà ðàçëèêà ïîìåæäó ñè, ñà ùàñòëèâè ðîäèòåëè íà ìàëêàòà Òåîäîðà. Äâå ãîäèíè ñëåä îãðîìíèÿ èíòåðåñ êúì òÿõ òå ñå çàïîçíàâàò ñ äâîéêè ñ ãîëÿìà âúçðàñòîâà ðàçëèêà. Äàâàò ïðèìåð, ÷å òîâà íå å íåùî àìîðàëíî, ÷å ïîäîáíè âðúçêè ìîãàò äà ñå ðàçêðèâà, ÷å äâîéêèòå íå áèâà äà ñå ñðàìóâàò. Ñïîäåëÿò, ÷å ïúðâîíà÷àëíèòå íåãàòèâíèòå ðåàêöèè íàìàëÿâàò, à ïðèÿòåëèòå ãè ïîäêðåïÿò.

"Ñòðàõîòíî å äà ñè ðîäèòåë", êîìåíòèðà Âèðäæèíèÿ ïðåä êàìåðàòà íà Plovdiv24.bg.

"Äà ñè ðîäèòåë íå å âúçðàñò, äà ñè ðîäèòåë ñà ÷óâñòâà. Èìà ðîäèòåëè, êîèòî ñà íà åäíàêâà âúçðàñò, íî èìàò îòíîøåíèÿ, êîèòî å ïî-äîáðå äà íå ñå êîìåíòèðàò", äîáàâÿ Íèêè.

Äâîéêàòà íå ïëàíèðà äðóãè äåöà, íî êàêâî îùå ñïîäåëÿ äâå ãîäèíè ïî-êúñíî, âèæòå âúâ âèäåîòî.








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Çàåäíî ñà îò 4 ãîäèíè! È ùîì ñà ùàñòëèâè....äðóãîòî å áåç çíà÷åíèå!
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Äîêîãà ùå çàíèìàâàòå Áúëãàðèÿ ñ áîëíè ìîçúöè?! Ðîäèòåëèòå è íå è äúðæàò ñìåòêà ñ êîãî æèâåå, íèå ïúê êîè ñìå äà ñå ìåñòèì?
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Äúðòèÿ ìàíèïóëàòîð ñå âúçïîëçâà îò óìñòâåíî èçîñòàíàëîòî ìîìè÷å! Íå ìó ïðàâè ÷åñò !
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Îñòàâåòå ãè õîðàòà , çàùî å òàçè çëîáà è íåãàòèâèçúì. Îáè÷àò ñå , ùàñòëèâè ñà è òîâà å. Àêî âñåêè â Áúëãàðèÿ ãëåäàøå ñåáå ñè ïðåäè äðóãèòå è ñå ñòàðàåøå äà áúäå ïî-äîáúð ÷îâåê, à íå äà êîìåíòèðà îêîëíèòå, ùÿõìå äà ñìå åäíî íîðìàëíî îáùåñòâî , êàêâîòî áè ñëåäâàëî äà áúäåì ( âñå ïàê ñìå åâðîïåéöè) .
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïî "Äàìå Ãðóåâ" å òðàãè÷íî, íî èìà ñâåòëèíà â òóíàëà
12:15 / 31.03.2018
Ìîòîðèñòèòå îòêðèõà ñåçîíà â Ïëîâäèâ è ïîòåãëèõà íà øåñòâèå
12:03 / 31.03.2018
Íîâà òåæêà êàòàñòðîôà ñ ìîòîðèñò êðàé Ïëîâäèâ
11:15 / 31.03.2018
Âèæòå óæàñÿâàùèòå êàäðè îò òåæêàòà êàòàñòðîôà êðàé Ñîïîò
10:44 / 31.03.2018
Ñâèäåòåë: Ìîòîðèñòúò ìèíà íà ÷åðâåíî è ñå âðÿçà â êîëàòà
10:40 / 31.03.2018
Çàïî÷íà ñå! Ìîòîðèñò çàãèíà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ
10:27 / 31.03.2018

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Îòêðàäíàõà íîâà ñóïåðìîäåðíà êàìåðà íà ÊÀÒ íà ïúòÿ, ïîëèöàèòå ïëà÷àò!
13:39 / 30.03.2018
Ó÷åíè÷êà çàïÿ â àâòîáóñ â Ïëîâäèâ! Âñè÷êè ïúðâî îíåìÿõà, ïîñëå èçáóõíàõà ñ áóðíè îâàöèè!
11:25 / 30.03.2018
Ñâèäåòåë: Ìîòîðèñòúò ìèíà íà ÷åðâåíî è ñå âðÿçà â êîëàòà
10:40 / 31.03.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí: Êàìåðà çàñíå èçâúðøèòåë íà ïðåñòúïëåíèå, ïîçíàâàòå ëè ãî?
14:41 / 30.03.2018
Âèæòå íîâèòå ïîäçåìíè êîôè, êîèòî âúâåæäàò â Ïëîâäèâ!
10:53 / 29.03.2018
Öèãàíèí îò "Ñòîëèïèíîâî" ïóñíà âèäåî îò êúùàòà íà ñîáñòâåíèêà íà "Õàéíåêåí" â Æåíåâà
15:45 / 29.03.2018
"Ïàïàðàöè" óìðÿ! Âäèãàò õîòåë è ìîäåðíà îôèñ ñãðàäà?
13:55 / 30.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
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ÄÞØ íà ÂÊ Ìàðèöà
ÄÞØ íà Ëîêî, ñåçîí 2017/2018
Áîòåâ - ÖÑÊÀ 30/07/17
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