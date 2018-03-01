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"Äà ñè ðîäèòåë íå å âúçðàñò, äà ñè ðîäèòåë ñà ÷óâñòâà. Èìà ðîäèòåëè, êîèòî ñà íà åäíàêâà âúçðàñò, íî èìàò îòíîøåíèÿ, êîèòî å ïî-äîáðå äà íå ñå êîìåíòèðàò", äîáàâÿ Íèêè.
Äâîéêàòà íå ïëàíèðà äðóãè äåöà, íî êàêâî îùå ñïîäåëÿ äâå ãîäèíè ïî-êúñíî, âèæòå âúâ âèäåîòî.
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Ïî "Äàìå Ãðóåâ" å òðàãè÷íî, íî èìà ñâåòëèíà â òóíàëà
12:15 / 31.03.2018
Ìîòîðèñòèòå îòêðèõà ñåçîíà â Ïëîâäèâ è ïîòåãëèõà íà øåñòâèå
12:03 / 31.03.2018
Íîâà òåæêà êàòàñòðîôà ñ ìîòîðèñò êðàé Ïëîâäèâ
11:15 / 31.03.2018
Âèæòå óæàñÿâàùèòå êàäðè îò òåæêàòà êàòàñòðîôà êðàé Ñîïîò
10:44 / 31.03.2018
Çàïî÷íà ñå! Ìîòîðèñò çàãèíà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ
10:27 / 31.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îòêðàäíàõà íîâà ñóïåðìîäåðíà êàìåðà íà ÊÀÒ íà ïúòÿ, ïîëèöàèòå ïëà÷àò!
13:39 / 30.03.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí: Êàìåðà çàñíå èçâúðøèòåë íà ïðåñòúïëåíèå, ïîçíàâàòå ëè ãî?
14:41 / 30.03.2018
Âèæòå íîâèòå ïîäçåìíè êîôè, êîèòî âúâåæäàò â Ïëîâäèâ!
10:53 / 29.03.2018
"Ïàïàðàöè" óìðÿ! Âäèãàò õîòåë è ìîäåðíà îôèñ ñãðàäà?
13:55 / 30.03.2018
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