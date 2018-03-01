Èçäèðâàò áèâøèÿ ãàðä íà Ìèòüî Î÷èòå - Ìàìóòà, òîé ïóñêà îáèäíè êîìåíòàðè â ñòðàíèöàòà íà ÑÄÂÐ

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:07 / 29.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Burgas24.bg óçíà ëþáîïèòíè ïîäðîáíîñòè çà úíäúðãðàóíä áèîãðàôèÿòà íà Ìàìóòà. Òîé çàïî÷âà êàòî îõðàíà íà Ìèòüî Î÷èòå, èçêà÷âà ñå âèñîêî éåðàðõèÿòà è â åäèí ìîìåíò å ñðåä íàé-äîâåðåíèòå ìó õîðà. Ñëåä àðåñòà íà Æåëÿçêîâ Ìàìóòà ãðàâèòèðà èçâåñòíî âðåìå îêîëî äðóã çíàêîâ áîñ Ñòðàõèë Êàïåëîâ.

Íàø èçòî÷íèê, ïîæåëàë àíîíèìíîñò òâúðäè, ÷å ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè â íåñúùåñòâóâàùàòà âå÷å äèñêîòåêà "Êèáî" çàä ÁÑÓ áàíäàòà íà Ìàìóòà ïðåäèçâèêâà íåâèæäàíî ìåëå, ïîñòðàäàë å åäèí îò íàé-ãîëåìèòå ñòðîèòåëíè ïðåäïðèåìà÷è â Áóðãàñ. Åêøúíúò îáà÷å îñòàâà áåç ïîñëåäñòâèÿ, ïîðàäè ëèïñà íà ñâèäåòåëè.

Çà ïîñëåäíî Âúë÷åâ áå àðåñòóâàí çà ðàçïðîñòðàíåíèå íà íàðêîòèöè ïðåç ìàðò 2016-à ãîäèíà ïðè ñïåöàêöèÿ â æ. ê. "Çîðíèöà", íî áå îñâîáîäåí ñëåä èçòè÷àíåòî íà 24-÷àñîâàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå.

"Ïðè íàëè÷èå íà èíôîðìàöèÿ çà ëèöåòî, ìîëÿ ñèãíàëèçèðàéòå íà òåëåôîí 112 èëè â íàé - áëèçêîòî ðàéîííî óïðàâëåíèå íà ÌÂÐ", ïðèçîâàâàò îò ÑÄÂÐ.

"Òîçè ïè÷ èçãëåæäà òåãàâ. Ñàìî àêî ñòàíà çàùèòåí ñâèäåòåë áèõ êàçàë íåùî çà íåãî (àêî ãî âèäÿ èçîáùî)…  Êàòî ãî ãëåäàì ìàé îðãàíèòå ñå óêðèâàò îò íåãî", äóõîâèòî êîìåíòèðàò ïîòðåáèòåëè ïîä ñíèìêàòà íà Âúë÷åâ.

"Êîé øè áèéø, âå ñïå**î", âêëþ÷âà ñå è ñàìèÿò òîé, îòãîâàðÿéêè íà íÿêîè îò êîìåíòàðèòå. Ïðèïîìíÿìå, ÷å òîâà ñúâñåì íå å ïúðâèÿò ñëó÷àé èçäèðâàí ïðåñòúïíèê, äà êîìåíòèðà ïîä ñíèìêàòà ñè â ñòðàíèöàòà íà ÑÄÂÐ.







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Âíèìàíèå! ÃÄÁÎÏ ïðåäóïðåæäàâà áúëãàðèòå çà ìîùíà ÑÏÀÌ àòàêà
13:19 / 29.03.2018
Ìåéçåð: Íå ñúì öèãàíêà, àç ñúì ðåêëàìíîòî ëèöå íà ïðàâîñúäèåòî!
12:36 / 29.03.2018
Àíèòà â ñúäà: Ïóñíåòå ìå äà ñè õîäÿ, çà äà ñè ëåêóâàì õåëèêîáàêòå...
11:28 / 29.03.2018
Êîáèëêèíà îòâúðíà: Íå ñêëîíÿâàì äàìè êúì ïëàòåíè ñåêñ óñëóãè!
11:10 / 29.03.2018
ÌÂÐ èçäèðâà îñúäåíèÿ Êðàñèìèð, òîé ñå îïëàêâà âúâ Ôåéñáóê îò íåâÿ...
11:04 / 29.03.2018
Îò ñúäà ïî äåëîòî ñðåùó Ìåéçåð: Ïúëåí øàø ñ åêñïåðòèçàòà íà òðóïà...
10:22 / 29.03.2018

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Àáñóðäèñòàí! Æèâêî ñ 2 ëåâà êàïèòàë áëîêèðà ðåìîíòè çà 7 ìèëèîíà â Ïëîâäèâ! Êîé ñòîè çàä íåãî?
20:17 / 27.03.2018
Óáèéñòâåíî èðîíè÷åí ïðèçèâ êúì øîôüîðèòå â Ïëîâäèâ: Âèäèòå ëè òîçè çâÿð, ïðàâåòå ìó ïúò!
14:20 / 27.03.2018
Îôèöèàëíî: Êèòàéñêè ìèëèàðäåðè âçåõà ëåòèùå "Ïëîâäèâ" çà 35 ãîäèíè, íàëèâàò 79 ìèëèîíà åâðî!
13:54 / 28.03.2018
Ìíîãî "æúëòî" èçäàíèå îáÿñíè çàùî Ñëàâè èç÷åçâà çàâèíàãè îò ìàëêèÿ åêðàí
22:06 / 27.03.2018
Çëîâåùè ñíèìêè è âèäåî îò ìÿñòîòî, êúäåòî ìíîãî òåæêî êàòàñòðîôèðàõà ìëàäà øîôüîðêà è äåòåòî é!
09:28 / 27.03.2018
Îðõàí Ìóðàä áåñåí: Áîêëóöè, ìîìè÷åòî îò ïëîâäèâñêàòà îðãèÿ ñ 3 ôóòáîëèñò÷åòà íå å Ñóçàíèòà!
14:36 / 28.03.2018
Îòñòðàíèõà äàëàêà íà ìëàäàòà æåíà, êàòàñòðîôèðàëà æåñòîêî íà ïúòÿ Ïëîâäèâ-Àñåíîâãðàä
16:23 / 27.03.2018
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Êàóçà Êîëåæà
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