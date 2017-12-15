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Óáèéñòâåíî èðîíè÷åí ïðèçèâ êúì øîôüîðèòå â Ïëîâäèâ: Âèäèòå ëè òîçè çâÿð, ïðàâåòå ìó ïúò!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:20 / 27.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Óâàæàåìà ðåäàêöèÿ, áèõ æåëàë äà èçïîëçâàì ñàéòà Âè êàòî òðèáóíà, îò êîÿòî äà îòïðàâÿ ìîåòî ñêðîìíî èçâèíåíèå è ñúîòâåòíî áëàãîäàðíîñòè êúì äæåíòúëìåíà âîäà÷ íà ñïîðòåí ìîäåë "Ôèàò" ñ ðåãèñòðàöèîíåí íîìåð ÐÂ 7683 ÑÀ ñ óáèéñòâåíè áåëè äæàíòè, êîéòî ìàëêî íåòàêòè÷íî ìå çàñå÷å íà "Êóêëåíñêî øîñå" ïðåäè êðúñòîâèùåòî íà ìàãàçèí "Ïðàêòèêåð". Òàêà èðîíè÷íî ÷èòàòåë íà Plovdiv24.bg çàïî÷âà ñèãíàëà ñè äî íàøàòà ìåäèÿ. Íåêà ìó äàäåì äóìàòà: "Ñëåä êàòî íàòèñíàõ êëàêñîíà â çíàê íà íåîäîáðåíèå îò íåñïîðòñìåíñêàòà ìó ïîñòúïêà, ãîñïîäèíúò ðåøè äà çàñå÷å îùå åäíà-äâå êîëè è îò êðàéíà ëÿâà ëåíòà åëåãàíòíî ñå ïðåñòðîè â êðàéíà äÿñíà, íàðåæäàéêè ñå íà ïîë ïîçèøúí.

ßâíî âäúõíîâåí îò âñå îùå áó÷àùèÿ â ãëàâàòà ìó çâóêîâ ñèãíàë, ïîäàäåí îò ìåí, áåç èçîáùî äà ïîäîçèðàì, òîé òàéíè÷êî å ðåøèë äà ìè ñïðåòíå èçíåíàäà. Ñëåä ñâåòâàíåòî íà çåëåíèÿ ñèãíàë íà ñâåòîôàðíàòà óðåäáà, èòàëèàíñêàòà ìàøèíà ãðàöèîçíî çàâúðòÿ ãóìè è ïîòåãëè. Ñúîòâåòíî è àç, áèäåéêè â ñðåäíà ëåíòà, ÷èííî ïîòåãëèõ. ßâíî ðåøèë, ÷å âîçèëîòî ìè å äîñòà ìðúñíî è ñúçðÿë ïðåä ñåáå ñè ïëúòíà âîäíà ìàñà, ñúáðàíà îò ïîñëåäíèòå âàëåæè â Ïëîâäèâ, êîëåãàòà äæåíòúëìåí ðåøè äà ïîêàæå ñïîñîáíîñòèòå íà áîëèäà ñè è ñ ëîâêî ôîðñèðàíå íà ãàçòà ïðàòè íÿêîëêî äåñåòêè ëèòðà êàëíà, äúæäîâíà âîäà âúðõó êîëàòà ìè, êàòî ñàìî ñúîáðàçåíàòà ìè ñêîðîñò è ëèïñàòà íà äðóãè êîëè ïðåä ìåí ïðåäîòâðàòèõà ñáëúñúê.

Áëàãîäàðÿ òè, êîëåãà! Çà áåçïëàòíàòà àâòîìèâêà è çà ñïîíòàííàòà èçíåíàäà! Çà ïðèòîêà íà àäðåíàëèí çà ìåí è ñåìåéñòâîòî ìè â êîëàòà! È èçâèíÿâàé, ÷å çàòðóäíèõ ñâîáîäíîòî òè äâèæåíèå â ïðîñòðàíñòâîòî! Íå áåøå íàðî÷íî! Êàòî çàâúðøåê, åäèí àïåë - óâàæàåìè êîëåãè øîôüîðè, àêî âèäèòå çâÿðà íà ñíèìêèòå è íå èñêàòå ïðèíóäèòåëíî äà Âè “èçìèå" èëè äà ñè ïðèïîìíèòå ïúðâèòå òðåïåòè îò äåòñòâîòî ñ ëþáèìèòå áëúñêàùè ñå êîëè÷êè, ìîëÿ áúäåòå òàêà äîáðè è ìó íàïðàâåòå ïúò (êàêòî ïðàâèòå ïúò íà êîðòåæà íà ÍÑÎ), òúé êàòî ÷îâåêúò áúðçà!!!".


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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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16:23 / 27.03.2018
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10:00 / 26.03.2018
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