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|Óáèéñòâåíî èðîíè÷åí ïðèçèâ êúì øîôüîðèòå â Ïëîâäèâ: Âèäèòå ëè òîçè çâÿð, ïðàâåòå ìó ïúò!
ßâíî âäúõíîâåí îò âñå îùå áó÷àùèÿ â ãëàâàòà ìó çâóêîâ ñèãíàë, ïîäàäåí îò ìåí, áåç èçîáùî äà ïîäîçèðàì, òîé òàéíè÷êî å ðåøèë äà ìè ñïðåòíå èçíåíàäà. Ñëåä ñâåòâàíåòî íà çåëåíèÿ ñèãíàë íà ñâåòîôàðíàòà óðåäáà, èòàëèàíñêàòà ìàøèíà ãðàöèîçíî çàâúðòÿ ãóìè è ïîòåãëè. Ñúîòâåòíî è àç, áèäåéêè â ñðåäíà ëåíòà, ÷èííî ïîòåãëèõ. ßâíî ðåøèë, ÷å âîçèëîòî ìè å äîñòà ìðúñíî è ñúçðÿë ïðåä ñåáå ñè ïëúòíà âîäíà ìàñà, ñúáðàíà îò ïîñëåäíèòå âàëåæè â Ïëîâäèâ, êîëåãàòà äæåíòúëìåí ðåøè äà ïîêàæå ñïîñîáíîñòèòå íà áîëèäà ñè è ñ ëîâêî ôîðñèðàíå íà ãàçòà ïðàòè íÿêîëêî äåñåòêè ëèòðà êàëíà, äúæäîâíà âîäà âúðõó êîëàòà ìè, êàòî ñàìî ñúîáðàçåíàòà ìè ñêîðîñò è ëèïñàòà íà äðóãè êîëè ïðåä ìåí ïðåäîòâðàòèõà ñáëúñúê.
Áëàãîäàðÿ òè, êîëåãà! Çà áåçïëàòíàòà àâòîìèâêà è çà ñïîíòàííàòà èçíåíàäà! Çà ïðèòîêà íà àäðåíàëèí çà ìåí è ñåìåéñòâîòî ìè â êîëàòà! È èçâèíÿâàé, ÷å çàòðóäíèõ ñâîáîäíîòî òè äâèæåíèå â ïðîñòðàíñòâîòî! Íå áåøå íàðî÷íî! Êàòî çàâúðøåê, åäèí àïåë - óâàæàåìè êîëåãè øîôüîðè, àêî âèäèòå çâÿðà íà ñíèìêèòå è íå èñêàòå ïðèíóäèòåëíî äà Âè “èçìèå" èëè äà ñè ïðèïîìíèòå ïúðâèòå òðåïåòè îò äåòñòâîòî ñ ëþáèìèòå áëúñêàùè ñå êîëè÷êè, ìîëÿ áúäåòå òàêà äîáðè è ìó íàïðàâåòå ïúò (êàêòî ïðàâèòå ïúò íà êîðòåæà íà ÍÑÎ), òúé êàòî ÷îâåêúò áúðçà!!!".
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Îòñòðàíèõà äàëàêà íà ìëàäàòà æåíà, êàòàñòðîôèðàëà æåñòîêî íà ïúòÿ...
16:23 / 27.03.2018
Èçâåñòåí àäâîêàò êîìåíòèðà íàìàëåíàòà ïðèñúäà íà óáèåöà îò áóë. "...
16:03 / 27.03.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí: Åòî âè êëèï íà ïîðåäíàòà ïðîñòîòèÿ íà ãðàäñêèÿ òðàí...
13:35 / 27.03.2018
Îêðúæåí ñúä Ïëîâäèâ äàäå 12 ãîäèíè çàòâîð íà Ãåðãàíà Áëàãîåâà
12:19 / 27.03.2018
Îáðàò îêîëî äâîéíîòî óáèéñòâî â Ïëîâäèâ! Îòêðèõà ÷óæäà ÄÍÊ, à íå ...
11:38 / 27.03.2018
Ïðîêóðàòóðàòà: Íÿìàìå çàáåëåæêè êúì ïîâåäåíèåòî íà ä-ð Äèìèòðîâ
10:40 / 27.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
×åðíè îáëàöè íàä øîôüîðà íà øåñòèöàòà ñëåä ñìúðòòà íà ïåøåõîäåöà!
10:00 / 26.03.2018
Èçêëþ÷èòåëíî òåæêà êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Ïëîâäèâ - Àñåíîâãðàä
08:23 / 27.03.2018
Ñòðàõîòåí ñêàíäàë ìåæäó äâå ñúñåäêè â Ïëîâäèâ çàðàäè ìîêðà òåðàñà
22:05 / 26.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
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