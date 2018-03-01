ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Áåçñêðóïóëíà øàøìà ïîäâåäå ìèëèîíè âúâ Ôåéñáóê, èçìàìàòà å îãðîìíà! Ñðåä òÿõ ëè ñòå?
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 21:29 / 26.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©

Êàê íàðàñòâà òðàôèêúò êúì îïðåäåëåíè ñòðàíèöè? Íîâ ìàðêåòèíãîâ òðèê ïîäâåäå õèëÿäè ïîòðåáèòåëè íà Ôåéñáóê. Ñúîáùåíèå ñ ëèêà íà Ìàðê Çóêúðáúðã ïðèêàíâà äà ïðîâåðèì ñèãóðíîñòòà íà ïðîôèëà ñè â ñîöèàëíàòà ìðåæà ÷ðåç èçïèñâàíåòî íà ñúêðàùåíèåòî BFF êàòî êîìåíòàð. Çíà÷åíèåòî íà BFF å Best Friends Forever èëè "íàé-äîáðè ïðèÿòåëè çàâèíàãè". Òî îáà÷å íÿìà íèùî îáùî ñúñ çàùèòàòà íà ïðîôèëà íè. "Âñÿêà ãîäèíà, ñëåä äðàìà, â èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâîòî ñå ïîÿâÿâà íÿêàêâà áåçñìèñëèöà, êîÿòî áèâà ìíîãî áúðçî ðàçïðîñòðàíÿâàíà. Íÿìà òàêîâà íåùî! Ôåéñáóê íå å ñúçäàë äóìà, ñ êîÿòî äà òåñòâà ñèãóðíîñòòà íà ïðîôèëèòå", êîìåíòèðà ïðåä íîâà Àëåí Ïîïîâè÷, ìàðêåòèíã åêñïåðò.

Ñïîðåä óêàçàíèÿòà, àêî íàäïèñúò å çåëåí, ïðîôèëúò âè å çàùèòåí, à àêî å ÷åðåí - òðÿáâà ñïåøíî äà ñìåíèòå ïàðîëàòà ñè. À èñòèíàòà å ñúâñåì äðóãà. Öâåòîâåòå ñà àêòèâíè ñàìî âúâ Ôåéñáóê ïðèëîæåíèåòî. Àêî èçïîëçâàòå ïî-ñòàðà äåñêòîï âåðñèÿ, òî ñúêðàùåíèåòî ùå îñòàíå ÷åðíî. Öåëòà íà ðàçïðîñòðàíèòåëèòå å ñàìî åäíà – ïî-ãîëÿì òðàôèê êúì îïðåäåëåíè ñòðàíèöè. Îùå ïî òåìàòà ãëåäàéòå âúâ âèäåîòî.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 278
26.03.2018 »
26.03.2018 »
26.03.2018 »
26.03.2018 »
26.03.2018 »
25.03.2018 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/47 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Èçìàìàòà å ãîëÿìà çàùîòî ñèâîòî âåùåñòâî å ìàëêî. ðŸ˜‘
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ãåîðãè Ëîçàíîâ ïðåä Ìîí Äüî: Ãëåäàìå íà áîãàòèòå êàòî íà íåùî âðå...
20:32 / 26.03.2018
Ïèÿí èëè íàäðóñàí? Òîçè ïðîñòî ñ÷óïè òúïîìåðà!
21:02 / 26.03.2018
Çëàòêà Ðàéêîâà: Ùå ðàçãúðíà ñåáå ñè â "Êàòî äâå êàïêè âîäà"
20:09 / 26.03.2018
Âèæòå êàê ïîñðåùíàõà Åðäîãàí íà âàðíåíñêîòî ëåòèùå
17:34 / 26.03.2018
Ìúæ çàãèíà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Øóìåí
17:27 / 26.03.2018
Áîðèñîâ è Òóñê îáñúäèõà î÷àêâàíèÿòà ñè îò ëèäåðñêàòà ñðåùà
16:46 / 26.03.2018

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ñòîëè÷åí âåñòíèê: Ñëàâè Òðèôîíîâ ñëèçà îò ìàëêèÿ åêðàí çàâèíàãè!
21:07 / 24.03.2018
Ñóçàíèòà: Ïðàâÿ ñåêñ, çàáðàíèõà ìè äþíåðèòå, íÿìàì âðåìå çà ÷åòåíå
10:42 / 24.03.2018
×åðíè îáëàöè íàä øîôüîðà íà øåñòèöàòà ñëåä ñìúðòòà íà ïåøåõîäåöà!
10:00 / 26.03.2018
Õîäåíå ïî ìúêèòå çà ïëîâäèâ÷àíèí ñëåä îíëàéí ïîêóïêà
13:54 / 24.03.2018
Íàìåðåíà å ëè÷íà êàðòà â Êþ÷óêà, ïîìîãíåòå äà îòêðèåì æåíàòà!
16:59 / 24.03.2018
Ãðîçíè ñöåíè, çàïëàõè è îáèäè ïðåä "Êàóôëàíä" â Ïëîâäèâ! Øîôüîðêà: Òîçè å!
12:18 / 24.03.2018
Ëþáîâíà äðàìà íàêàðàëà Ñòàíèñëàâà îò Áðåñòíèê äà ïîñåãíå íà æèâîòà ñè? Ñåëîòî â øîê!
11:28 / 25.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
ÄÞØ íà ÂÊ Ìàðèöà
Ñðåùà íà Åðäîãàí ñ åâðîïåéñêèòå ëèäåðè âúâ Âàðíà
Ãðàäñêà ôóòáîëíà ëèãà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ñïðàâåäëèâà ëè å ïðèñúäàòà îò 2 ãîäèíè è 4 ìåñåöà íà óáèéöàòà íà ïîëèöàÿ Êàòÿ Ëåðöà?
Íå
Äà
Íå ìîãà äà ïðåöåíÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: