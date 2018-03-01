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Êàê íàðàñòâà òðàôèêúò êúì îïðåäåëåíè ñòðàíèöè? Íîâ ìàðêåòèíãîâ òðèê ïîäâåäå õèëÿäè ïîòðåáèòåëè íà Ôåéñáóê. Ñúîáùåíèå ñ ëèêà íà Ìàðê Çóêúðáúðã ïðèêàíâà äà ïðîâåðèì ñèãóðíîñòòà íà ïðîôèëà ñè â ñîöèàëíàòà ìðåæà ÷ðåç èçïèñâàíåòî íà ñúêðàùåíèåòî BFF êàòî êîìåíòàð. Çíà÷åíèåòî íà BFF å Best Friends Forever èëè "íàé-äîáðè ïðèÿòåëè çàâèíàãè". Òî îáà÷å íÿìà íèùî îáùî ñúñ çàùèòàòà íà ïðîôèëà íè. "Âñÿêà ãîäèíà, ñëåä äðàìà, â èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâîòî ñå ïîÿâÿâà íÿêàêâà áåçñìèñëèöà, êîÿòî áèâà ìíîãî áúðçî ðàçïðîñòðàíÿâàíà. Íÿìà òàêîâà íåùî! Ôåéñáóê íå å ñúçäàë äóìà, ñ êîÿòî äà òåñòâà ñèãóðíîñòòà íà ïðîôèëèòå", êîìåíòèðà ïðåä íîâà Àëåí Ïîïîâè÷, ìàðêåòèíã åêñïåðò.
Ñïîðåä óêàçàíèÿòà, àêî íàäïèñúò å çåëåí, ïðîôèëúò âè å çàùèòåí, à àêî å ÷åðåí - òðÿáâà ñïåøíî äà ñìåíèòå ïàðîëàòà ñè. À èñòèíàòà å ñúâñåì äðóãà. Öâåòîâåòå ñà àêòèâíè ñàìî âúâ Ôåéñáóê ïðèëîæåíèåòî. Àêî èçïîëçâàòå ïî-ñòàðà äåñêòîï âåðñèÿ, òî ñúêðàùåíèåòî ùå îñòàíå ÷åðíî. Öåëòà íà ðàçïðîñòðàíèòåëèòå å ñàìî åäíà – ïî-ãîëÿì òðàôèê êúì îïðåäåëåíè ñòðàíèöè. Îùå ïî òåìàòà ãëåäàéòå âúâ âèäåîòî.
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20:32 / 26.03.2018
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