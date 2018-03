© Plovdiv24.bg виж галерията No Sense



ул. "Евлоги Георгиев" N5 Plovdiv24.bg. Шапки, шалове, якета, пуловери, жилетки и още, и още – все оставени и непотърсени от собствениците им през последните месеци, сега ще отидат за добра кауза. Сред тях има и някои истински маркови находки. Младите дами от персонала на No sense пък са прибавили нещо от себе си за момичетата от пансиона и така успели да окомплектоват цели два кашона.