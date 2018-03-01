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|Ãðàíè÷íèòå ïîëèöàè îò ëåòèùå "Ñîôèÿ": Ïóøèõìå, õàïíàõìå è áÿõìå äî WC-òî!
"Âñè÷êè ïðåìèíàëè ëèöà ñà óñòàíîâåíè è ïðîâåðåíè âïîñëåäñòâèå. Ñðåä òÿõ íÿìà èçäèðâàíè. Òâúðäî çàÿâÿâàìå, ÷å òîâà å íåäîïóñòèì ïðîïóñê. Ñëóæèòåëèòå ñà ñåäåì. Â ìîìåíòà èì ñå ñâàëÿò ïîêàçàíèÿ. Íÿêîè îáÿñíÿâàò, ÷å ñè ìèñëèëèè, ÷å íå å èìàëî ïîëåò è îòèøëè äî òîàëåòíà, à äðóãè ñà áèëè íàâúí ïðåä òåðìèíàëà. Îïèò çà ïðèêðèâàíå íà ñëó÷àÿ îò ñòðàíà íà ðúêîâîäñòâîòî íà Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ íå å èìàëî. Îò ñòðàíà íà ñëóæèòåëèòå ìîæå è äà å èìàëî òàêúâ îïèò", äîáàâè òîé.
"Ïðîâåðêèòå ïðîäúëæàâàò. Ïðàâè ñå âúòðåøíà òàêàâà. Ðàçïîðåäèë ñúì äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî íà 13 äóøè", êàçà ìèíèñòúðúò íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Âàëåíòèí Ðàäåâ. "Îáõâàíàòà å öÿëàòà âåðèãà, çàåäíî ñ ðúêîâîäèòåëèòå íà ñìÿíà. Âèíîâíèòå ùå áúäàò îòñòðàíåíè îò ðàáîòà äî ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîâåðêèòå è íà òÿõíî ìÿñòî ùå âçåìåì õîðà îò Áóðãàñ è Âàðíà, êîèòî ñà ïîäãîòâåíè. Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäè äà ñå íàïðàâè àíàëèç è ãî ïðàâèì. Òîâà å íåäîïóñòèìî. Åäèíèÿò îòèøúë äà ïóøè, äðóãèÿò äà ñå õðàíè. Êàê òàêà èç÷åçâàò òåçè õîðà?
Ðàçïîðåäèë ñúì è ïðîâåðêà íà îòäåë "Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ". Íèå ñúùî íå çíàåõìå çà òîçè ñëó÷àé. Äîêëàäíàòà å äîøëà ñ åäèí äåí çàêúñíåíèå. Òðÿáâà äà èç÷èñòèì òîâà ïåòúíöå. Íàøèòå ïàðòíüîðè ñà äîâîëíè îò íàøàòà ðàáîòà è êàê îõðàíÿâàìå ãðàíèöàòà. Ïðîäúëæàâàìå äà ðàáîòèì. Íå èçêëþ÷âàì óìèøëåíè äåéñòâèÿ, çàùîòî îáÿñíåíèÿòà íà ñëóæèòåëèòå ñà íåñâúðçàíè. Òåçè õîðà ñà èçâúðøèëè ïðåñòúïíî íàðóøåíèå íà ïðàâèëàòà. Èñêàìå äà èçÿñíèì âñè÷êî, çà äà ìîæå òåçè õîðà äà ïîëó÷àò íåîáõîäèìîòî íàêàçàíèå è äà íå ìîæå äà ñå çàùèòÿò ïðåä ñúäà", çàêàíè ñå âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð. "Òîâà, ÷å ñìå ïîëó÷èëè äîêëàäíàòà ñ åäèí çàêúñíåíèå, ñúùî ùå å îáåêò íà ïðîâåðêàòà. Ðúêîâîäñòâîòî îáÿâè, ÷å ñà èñêàëè ïúðâî äà ðàçáåðàò äàëè å èìàëî ïðåìèíàâàíå íà ïúòíèöè. Íàðóøåíèåòî å ãîëÿìî è ùå áúäàò âçåòè âñè÷êè íåîáõîäèìè ìåðêè", êàçà îò ñâîÿ ñòðàíà ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ Ìëàäåí Ìàðèíîâ.
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Òè äà âèäèø! Õóáàâà ÿãîäà - áúëãàðñêà! Öåíà - 105 ëåâà çà êèëîãðà...
16:27 / 24.03.2018
Ïëàñòè÷íè õèðóðçè ïîåìàò õóáàâàòà Êðèñòèí ñëåä æåñòîêàòà òðàãåäèÿ...
15:52 / 24.03.2018
Àíåëèÿ çàáðàíè íà Êîêî Äèíåâ äà äàâà ìíîãî ïàðè íà äúùåðÿ èì Èâîí...
14:31 / 24.03.2018
Îãðîìíà òðàãåäèÿ! Îòêðèõà òðóï íà áóðãàçëèÿ ñ îãíåñòðåëíà ðàíà â ...
14:13 / 24.03.2018
Ïðåìèåðúò ïîèñêà ìíîãî òåæêè íàêàçàíèÿ çàðàäè óíèêàëíèÿ ãàô íà "À...
13:19 / 24.03.2018
Íåáåçèçâåñòíèÿò Äàíüî Íîñà å çàäúðæàí â Ïàçàðäæèê
11:37 / 24.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìîùíà ÷óæäà êîìïàíèÿ îòâàðÿ ñòîòèöè íîâè ðàáîòíè ìåñòà â Ïëîâäèâ
09:22 / 23.03.2018
×åñòèòî! 40 ãîäèíè ðàçëèêà? Âèðäæèíèÿ è Íèêè èìàò ñòðàõîòíî äåòåíöå!
20:18 / 22.03.2018
Èëèàíà Ðàåâà èçðèãíà ñðåùó êðàñèâà ïëîâäèâñêà äåïóòàòêà: Çàñðàìåòå ñå!
13:58 / 23.03.2018
Øîôüîðêà ñ ïàëàâè ðú÷è÷êè èçóìè âñè÷êè íà îæèâåíî ïëîâäèâñêî êðúñòîâèùå!
17:11 / 23.03.2018
Êàêâî ÷àêàìå? ÁÑÏ îáÿâè âîéíà íà Áúëãàðèÿ
16:11 / 22.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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