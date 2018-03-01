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Ãðàíè÷íèòå ïîëèöàè îò ëåòèùå "Ñîôèÿ": Ïóøèõìå, õàïíàõìå è áÿõìå äî WC-òî!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 17:29 / 24.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñëóæèòåëèòå íà "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ“, êîèòî íå áÿõà íà ðàáîòíèòå ñè ìåñòà ïðè ïðèñòèãàíåòî íà ïîëåòà îò Ïàðèæ íà 20 ìàðò, ñà áèëè "ïðåä ñãðàäàòà íà òåðìèíàëà, äà ÿäàò, äðóãè - äî òîàëåòíàòà, à òðåòè – ñà ïóøèëè“. Òîâà å ãðóáî íàðóøàâàíå íà ïðàâèëàòà. Ñëóæèòåëèòå íå ñà áèëè íà ìåñòàòà ñè è 42-ìà îò ïúòíèöèòå ñà ìèíàëè áåç äà áúäàò ïðîâåðåíè. Òîâà êàçà íà ñïåöèàëåí áðèôèíã ïðåä ñãðàäàòà íà ÌÂÐ äèðåêòîðúò íà ÃÄ "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ" ãëàâåí êîìèñàð Ñâåòëèí Êè÷èêîâ. Òîé ðàçêðè ïîäðîáíîñòè çà èíöèäåíòà ñúñ ñàìîëåòà íà "Áúëãàðèÿ ÅÐ" îò Ôðàíöèÿ, êîéòî ñå å ïðèçåìèë â ñëåäîáåäíèòå ÷àñîâå íà 20 ìàðò íà ëåòèùå Ñîôèÿ è ïúòíèöèòå íå ñà áèëè ïðîâåðåíè îò ñëóæèòåëè íà "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ".

"Âñè÷êè ïðåìèíàëè ëèöà ñà óñòàíîâåíè è ïðîâåðåíè âïîñëåäñòâèå. Ñðåä òÿõ íÿìà èçäèðâàíè. Òâúðäî çàÿâÿâàìå, ÷å òîâà å íåäîïóñòèì ïðîïóñê. Ñëóæèòåëèòå ñà ñåäåì. Â ìîìåíòà èì ñå ñâàëÿò ïîêàçàíèÿ. Íÿêîè îáÿñíÿâàò, ÷å ñè ìèñëèëèè, ÷å íå å èìàëî ïîëåò è îòèøëè äî òîàëåòíà, à äðóãè ñà áèëè íàâúí ïðåä òåðìèíàëà. Îïèò çà ïðèêðèâàíå íà ñëó÷àÿ îò ñòðàíà íà ðúêîâîäñòâîòî íà Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ íå å èìàëî. Îò ñòðàíà íà ñëóæèòåëèòå ìîæå è äà å èìàëî òàêúâ îïèò", äîáàâè òîé.

"Ïðîâåðêèòå ïðîäúëæàâàò. Ïðàâè ñå âúòðåøíà òàêàâà. Ðàçïîðåäèë ñúì äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî íà 13 äóøè", êàçà ìèíèñòúðúò íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Âàëåíòèí Ðàäåâ. "Îáõâàíàòà å öÿëàòà âåðèãà, çàåäíî ñ ðúêîâîäèòåëèòå íà ñìÿíà. Âèíîâíèòå ùå áúäàò îòñòðàíåíè îò ðàáîòà äî ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîâåðêèòå è íà òÿõíî ìÿñòî ùå âçåìåì õîðà îò Áóðãàñ è Âàðíà, êîèòî ñà ïîäãîòâåíè. Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäè äà ñå íàïðàâè àíàëèç è ãî ïðàâèì. Òîâà å íåäîïóñòèìî. Åäèíèÿò îòèøúë äà ïóøè, äðóãèÿò äà ñå õðàíè. Êàê òàêà èç÷åçâàò òåçè õîðà?

Ðàçïîðåäèë ñúì è ïðîâåðêà íà îòäåë "Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ". Íèå ñúùî íå çíàåõìå çà òîçè ñëó÷àé. Äîêëàäíàòà å äîøëà ñ åäèí äåí çàêúñíåíèå. Òðÿáâà äà èç÷èñòèì òîâà ïåòúíöå. Íàøèòå ïàðòíüîðè ñà äîâîëíè îò íàøàòà ðàáîòà è êàê îõðàíÿâàìå ãðàíèöàòà. Ïðîäúëæàâàìå äà ðàáîòèì. Íå èçêëþ÷âàì óìèøëåíè äåéñòâèÿ, çàùîòî îáÿñíåíèÿòà íà ñëóæèòåëèòå ñà íåñâúðçàíè. Òåçè õîðà ñà èçâúðøèëè ïðåñòúïíî íàðóøåíèå íà ïðàâèëàòà. Èñêàìå äà èçÿñíèì âñè÷êî, çà äà ìîæå òåçè õîðà äà ïîëó÷àò íåîáõîäèìîòî íàêàçàíèå è äà íå ìîæå äà ñå çàùèòÿò ïðåä ñúäà", çàêàíè ñå âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð. "Òîâà, ÷å ñìå ïîëó÷èëè äîêëàäíàòà ñ åäèí çàêúñíåíèå, ñúùî ùå å îáåêò íà ïðîâåðêàòà. Ðúêîâîäñòâîòî îáÿâè, ÷å ñà èñêàëè ïúðâî äà ðàçáåðàò äàëè å èìàëî ïðåìèíàâàíå íà ïúòíèöè. Íàðóøåíèåòî å ãîëÿìî è ùå áúäàò âçåòè âñè÷êè íåîáõîäèìè ìåðêè", êàçà îò ñâîÿ ñòðàíà ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ Ìëàäåí Ìàðèíîâ.







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ïðåäè 32 ìèí.
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Ne gi e sram.Moryak sam.Kato se pribiram ot reis me proveryavat kato za narkotrafikant, a sega yadat piyat pushat,ami da otidat i da se izplushtyat da belkim si vurshat rabotata kato horata.Da gi uvolnyat vsichkite,che da vidyat de akat gladnite.
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 40 ìèí.
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Àç ñúì ãðàíè÷åí íà ëåòèùå ñîôèÿ - íå ñúì õîäèë íà ðàáîòà â ïîñëåäíèòå 20 ãîäèíè ùîòî ìèñëåõ ÷å íÿìà ïîëåòè
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Òè äà âèäèø! Õóáàâà ÿãîäà - áúëãàðñêà! Öåíà - 105 ëåâà çà êèëîãðà...
16:27 / 24.03.2018
Ïëàñòè÷íè õèðóðçè ïîåìàò õóáàâàòà Êðèñòèí ñëåä æåñòîêàòà òðàãåäèÿ...
15:52 / 24.03.2018
Àíåëèÿ çàáðàíè íà Êîêî Äèíåâ äà äàâà ìíîãî ïàðè íà äúùåðÿ èì Èâîí...
14:31 / 24.03.2018
Îãðîìíà òðàãåäèÿ! Îòêðèõà òðóï íà áóðãàçëèÿ ñ îãíåñòðåëíà ðàíà â ...
14:13 / 24.03.2018
Ïðåìèåðúò ïîèñêà ìíîãî òåæêè íàêàçàíèÿ çàðàäè óíèêàëíèÿ ãàô íà "À...
13:19 / 24.03.2018
Íåáåçèçâåñòíèÿò Äàíüî Íîñà å çàäúðæàí â Ïàçàðäæèê
11:37 / 24.03.2018

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Ìîùíà ÷óæäà êîìïàíèÿ îòâàðÿ ñòîòèöè íîâè ðàáîòíè ìåñòà â Ïëîâäèâ
09:22 / 23.03.2018
×åñòèòî! 40 ãîäèíè ðàçëèêà? Âèðäæèíèÿ è Íèêè èìàò ñòðàõîòíî äåòåíöå!
20:18 / 22.03.2018
Øåôêàòà íà çâåðñêè óáèòàòà â Êàíàäà ïëîâäèâ÷àíêà ñ ïîêúðòèòåëåí ðàçêàç çà äåíÿ íà êúðâàâàòà êàñàïíèöà
17:35 / 22.03.2018
Èëèàíà Ðàåâà èçðèãíà ñðåùó êðàñèâà ïëîâäèâñêà äåïóòàòêà: Çàñðàìåòå ñå!
13:58 / 23.03.2018
Ïîäðîáíîñòè îò êúðâàâàòà äðàìà â Ïëîâäèâ, çàâúðøèëà ñúñ ñìúðò çàðàäè æåíà!
12:37 / 22.03.2018
Øîôüîðêà ñ ïàëàâè ðú÷è÷êè èçóìè âñè÷êè íà îæèâåíî ïëîâäèâñêî êðúñòîâèùå!
17:11 / 23.03.2018
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16:11 / 22.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Çèìà 2017/2018 ã.
ÂÊ Âèêòîðèÿ Âîëåé, ñåçîí 2017/2018
Àêöèÿ "Íàãëåö" íà Plovdiv24.bg ñðåùó íåïðàâèëíîòî ïàðêèðàíå
ÄÞØ íà Ëîêî, ñåçîí 2017/2018
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