© виж галерията Calyx & Teebee Едва ли има друг музикален жанр в света, който да обединява в себе си толкова много стилове и в същото време да бъде така категорично разпознаваем. Рок, хардкор, пънк, джаз, соул, рага, реге, етно, хип-хоп, хаус … всичко това и много други ги има в дръм енд бейс и джънгъл музиката. Вече над 30 години тази култура бележи постоянно развитие и разрушава бариерите между различните стилове. Почти няма голям фестивал в света, който да пропусне представители на тази енергична музика в своята програма, а динамичното развитие на Hills of Rock води след себе си до съвсем естественото добавяне на една нова и специална сцена с тематичното име “Hills of Bass“. В двете вечери на фестивала – 20 и 21 юли 2018 – ще вземат участие само емблематични имена, които ще превземат сцената след полунощ с мощен, качествен звук и уникална мултимедия.



Потвърдените 17 участници са категорична заявка за едно невероятно шоу. Ще можем да се насладим на ексклузивни изпълнения от Goldie, High Contrast, Matrix & Futurebound, Friction, Calyx & Teebee, Agressor Bunx, Dynamite MC и Linguistics, а към тях ще прибавим и родните HMSU артисти L 33, High Roll, Ogonek, Acidtrip, Targy, EXo и Faith за едно пълно фестивално изживяване. Фестивалът Hills of Rock се реализира за втора поредна година и е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.



Всички, които вече са закупили, или предстои да закупят двудневни и тридневни билети за Hills of Rock 2018 имат възможност да останат след полунощ и да гледат изпълнителите на сцената Hills of Bass на 20 и 21 юли без да доплащат за това. Същото важи и за закупилите промоционални билети.



Тези, които желаят да посетят само сцената Hills of Bass, могат да закупят двудневен билет за след полунощ на цени:



- 25 лева до 31.03.2018



- 35 лева до 20.06.2018



- 45 лева до 20.07.2018



- в дните на фестивала – 20 и 21 юли 2018 – единичният билет ще бъде на цена от 35 лева, а двудневният – 50 лева. Продажбата на билети стартира на 23 март (петък) 2018 г. от 10:00 ч.