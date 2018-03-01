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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 08:47 / 14.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íàíñè áåøå ñïåöèàëåí ãîñò â ïðåäàâàíåòî “×àñúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ“ ïî Íîâà ÒÂ. Òàì èçêóñèòåëíàòà ïåâèöà ðàçêàçà çà èíîâàòèâíà ïðîöåäóðà çà ïîâå÷å óäîâîëñòâèÿ. Èíòåðâåíöèÿòà äàâà øàíñ íà æåíàòà äà ïîëó÷è ïîâå÷å îðãàçìè è ñåêñóàëíî óäîâîëñòâèå ïî âðåìå íà ïîëîâ àêò.

Ñúâñåì íàñêîðî Íàíñè ñå ïîäëîæèëà íà ïðèìàìëèâàòà èíòåðâåíöèÿ, êîÿòî å õèò ñðåä áîãàòèòå è èçâåñòíèòå çàä îêåàíà. Ïðîöåäóðàòà òåïúðâà íàâëèçà â Áúëãàðèÿ è ïðåäñòîè äà ñå íàëîæè ñðåä ðîäíèòå çâåçäè.

Èçïúëíèòåëêàòà ðàçêàçà íàäúëãî è íàøèðîêî çà ïðåèìóùåñòâàòà íà "Îðãàçúì øîò“-à è ïðåäëîæè íà Ìèëåí Öâåòêîâ äà ñå ïîäëîæè íà ñúùèÿ. "Èìà òàêàâà èíòåðâåíöèÿ è çà ìúæå“, ñïîäåëè ïðåç óñìèâêà òÿ. Âîäåùèÿò áåøå âòðåùåí îò íîâèíàòà, íî èçãëåæäàøå âèäèìî çàèíòåðåñîâàí Òîé äîáàâè, ÷å ùå ïîìèñëè íàä ïðîöåäóðàòà, íî ìåæäóâðåìåííî ïðåäëîæè íà Íàíñè ñâîèòå óñëóãè, àêî èìà íåäîñòèã â ñåêñóàëåí ïëàí.


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