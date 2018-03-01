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|Íàíñè âòðåùè Ìèëåí Öâåòêîâ, ïîäñêàçà ìó êàê äà èìà ïîâå÷å îðãàçìè
Ñúâñåì íàñêîðî Íàíñè ñå ïîäëîæèëà íà ïðèìàìëèâàòà èíòåðâåíöèÿ, êîÿòî å õèò ñðåä áîãàòèòå è èçâåñòíèòå çàä îêåàíà. Ïðîöåäóðàòà òåïúðâà íàâëèçà â Áúëãàðèÿ è ïðåäñòîè äà ñå íàëîæè ñðåä ðîäíèòå çâåçäè.
Èçïúëíèòåëêàòà ðàçêàçà íàäúëãî è íàøèðîêî çà ïðåèìóùåñòâàòà íà "Îðãàçúì øîò“-à è ïðåäëîæè íà Ìèëåí Öâåòêîâ äà ñå ïîäëîæè íà ñúùèÿ. "Èìà òàêàâà èíòåðâåíöèÿ è çà ìúæå“, ñïîäåëè ïðåç óñìèâêà òÿ. Âîäåùèÿò áåøå âòðåùåí îò íîâèíàòà, íî èçãëåæäàøå âèäèìî çàèíòåðåñîâàí Òîé äîáàâè, ÷å ùå ïîìèñëè íàä ïðîöåäóðàòà, íî ìåæäóâðåìåííî ïðåäëîæè íà Íàíñè ñâîèòå óñëóãè, àêî èìà íåäîñòèã â ñåêñóàëåí ïëàí.
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Äèâíà êàòàñòðîôèðà êðàé Ïëåâåí
10:44 / 14.03.2018
Áîí àïåòè! Õëåáàðêà èçñêî÷è îò îïàêîâàí õàìáóðãåð!
09:53 / 14.03.2018
Òàçè ñíèìêà øîêèðà Àäåëèíà Ðàäåâà è Âèêòîð Íèêîëàåâ
09:48 / 14.03.2018
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08:31 / 14.03.2018
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20:55 / 13.03.2018
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20:42 / 13.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Äúæä, ãðúìîòåâèöè è ñíÿã íè âðúõëèòàò äî ÷àñîâå!
17:11 / 12.03.2018
Åòî êîãà ìåñòèì ÷àñîâíèöèòå ñ 1 ÷àñ íàïðåä
19:33 / 12.03.2018
Îòêðèõà òðóïà íà Èâåëèíà, ðàçêàçàëà äðàìàòà ñè â ïðåäñìúðòíè ïèñìà
14:23 / 12.03.2018
Ä-ð Äèìèòðîâ ïðîäàâà æèëèùåòî ñè, çàãàòíà çà íåî÷àêâàíà ðàçâðúçêà
14:50 / 13.03.2018
Íàìåðèõà ïàðè çà ìåãàïðîåêòà, êîéòî ùå ïðîìåíè Ïëîâäèâ çàâèíàãè!
12:00 / 12.03.2018
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