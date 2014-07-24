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|Íàìåðèõà ïàðè çà ìåãàïðîåêòà, êîéòî ùå ïðîìåíè Ïëîâäèâ çàâèíàãè!
"Êúì ïåòúê íè óâåðèõà, ÷å ùå èìàò ñðåäñòâà çà ïîâäèãàíå íà ëèíèÿòà, êîåòî ùå ðåøè îãðîìåí ãðàäñêè âúïðîñ", êîìåíòèðà Òîòåâ. Â ìîìåíòà ñå èç÷àêâà âëèçàíå â ñèëà íà ïîäðîáíèòå óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå, èìà òåõíè÷åñêî ïðîåêòèðàíå, ïðåç 2019-òà ãîäèíà äåéñòâèÿòà ìîæå äà ñå âúçëàãàò.
"Êîåòî îçíà÷àâà, ÷å â êðàÿ íà 2019-òà ìîæå äà çàïî÷íå äà ñå êîïàå", ïîÿñíè Òîòåâ.
Ñòàâà äóìà çà æï ó÷àñòúêà Ïëîâäèâ - Ôèëèïîâî. Òîé å ÷àñò îò ïðîåêò "Ðàçâèòèå íà æåëåçîïúòåí âúçåë Ïëîâäèâ, å èçãîòâåí îò ÄÇÇÄ "Òðàêèÿ êîíñóëò" ïî äîãîâîð ¹4700/24.07.2014 ã. ñ Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå "Íàöèîíàëíà êîìïàíèÿ Æåëåçîïúòíà èíôðàñòðóêòóðà".Îñíîâíè àêöåíòè îò ìåæäóãàðèåòî Ïëîâäèâ-Ôèëèïîâî ñà èçãðàæäàíå íà æï åñòàêàäà è íîâ æåëåçîïúòåí ìîñò íàä ðåêà "Ìàðèöà".
Ìîòèâèòå:
Îãðàíè÷åíèÿòà îò ãðàäñêàòà ñðåäà ïðåäîïðåäåëÿò òåçè ñúîðúæåíèÿ äà ñà çà äâóïúòíà æï ëèíèÿ. Íàñòîÿùèÿò èäååí ïðîåêò å ðàçðàáîòåí ñ èçãðàæäàíå íà äîëíî ñòðîåíå çà äâîéíà ëèíèÿ è ãîðíî ñòðîåíå çà åäíîïúòíà ëèíèÿ. Â ðàéîíà íà ñòàäèîí Ïëîâäèâ å ïðåäâèäåíî èçãðàæäàíå íà íîâà æï ñïèðêà.
Íîâè ñúîðúæåíèÿ - ìîñòîâå, íàäëåçè (ïúòíè è ïåøåõîäíè):
- Èçãðàæäàíå íà æåëåçîïúòíà åñòàêàäà - íîâî ñúîðúæåíèå çà åëèìèíèðàíå íà ïúòíèòå ïðåñè÷àíèÿ ïî áóëåâàðäèòå "Ïåùåðñêî øîñå", "Ñâîáîäà" è "Øåñòè ñåïòåìâðè"
- Èçãðàæäàíå íà 3 äâóïúòíè æï íàäëåçà - íà ìÿñòîòî íà ñòàðè åäíîïúòíè ñúîðúæåíèÿ
- Èçãðàæäàíå íà äâóïúòåí æï ìîñò íàä ðåêà "Ìàðèöà"
- Èçãðàæäàíå íà 2 ïåøåõîäíè ïîäëåçà
Øóìîçàãëóøèòåëíè îãðàäè
Â ïðîåêòà å çàëîæåíî èçãðàæäàíåòî íà øóìîçàãëóøèòåëíè îãðàäè ïî ïðîòåæåíèå íà åñòàêàäàòà è â çîíèòå ñ æèëèùíî çàñòðîÿâàíå, à â èíäóñòðèàëíèòå çîíè ñà ïðåäâèäåíè ïðåäïàçíè îãðàäè.
Äîïúëíèòåëíî ñå ïðåäâèæäà è èçïîëçâàíåòî íà ìàòåðèàëè çà ãîðíîòî ñòðîåíå íà æåëåçíèÿ ïúò, íàìàëÿâàùè ìàêñèìàëíî íèâàòà íà øóì è âèáðàöèè ïðè äâèæåíèå íà ïîäâèæåí ñúñòàâ. Ñòîéíîñòòà íà ïðîåêòà å îêîëî 225 ìèëèîíà ëåâà.
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Êîìåíòàðè (4)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïîíå åäíà "Íîù íà ìóçåèòå è ãàëåðèèòå 2018" â êðàéíà ñìåòêà ùå èì...
11:38 / 12.03.2018
Ïðîäàâàò çà 104 700 ëåâà àòåëèå íà Çëàòþ Áîÿäæèåâ â Ïëîâäèâ
11:21 / 12.03.2018
Çàïî÷íåòå ðàáîòà â Ãåðìàíèÿ òàçè ïðîëåò è âçåìåòå áîíóñ äî 350 åâ...
10:35 / 12.03.2018
Ìíîãî ïèÿíà 22-ãîäèøíà ïëîâäèâ÷àíêà õâàíàòà â êðà÷êà
10:01 / 12.03.2018
Àëêîõîëíèÿò áîñ Íåäåë÷åâ: ×åòåòå çàêîíà, òàì å êàçàíî âñè÷êî!
09:38 / 12.03.2018
Òðàíñïîðòåí õàîñ â Ïëîâäèâ çàðàäè ìåõàíèçúì îò ñðåäàòà íà ìèíàëèÿ...
09:08 / 12.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïàäíà ìèñòåðèÿòà îêîëî íîâèÿ âîäåù íà øîóòî "Ñòàíè áîãàò"
10:56 / 11.03.2018
Ìàéêî Áúëãàðèéî! Öèãàíè ãðàáÿò, óáèâàò è áåç÷èíñòâàò, áúëãàðè ñòðàäàò...
20:46 / 11.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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