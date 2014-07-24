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Íàìåðèõà ïàðè çà ìåãàïðîåêòà, êîéòî ùå ïðîìåíè Ïëîâäèâ çàâèíàãè!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 12:00 / 12.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Èìà ñðåäñòâà çà ïîâäèãàíå íà æï ëèíèèòå. Íîâèíàòà ñúîáùè êìåòúò Èâàí Òîòåâ äíåñ, ñëåä ïðîâåäåíà ñðåùà ñ äèðåêòîðà íà ÍÊÆÈ â êðàÿ íà ìèíàëàòà ñåäìèöà, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. 

"Êúì ïåòúê íè óâåðèõà, ÷å ùå èìàò ñðåäñòâà çà ïîâäèãàíå íà ëèíèÿòà, êîåòî ùå ðåøè îãðîìåí ãðàäñêè âúïðîñ", êîìåíòèðà Òîòåâ. Â ìîìåíòà ñå èç÷àêâà âëèçàíå â ñèëà íà ïîäðîáíèòå óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå, èìà òåõíè÷åñêî ïðîåêòèðàíå, ïðåç 2019-òà ãîäèíà äåéñòâèÿòà ìîæå äà ñå âúçëàãàò. 

"Êîåòî îçíà÷àâà, ÷å â êðàÿ íà 2019-òà ìîæå äà çàïî÷íå äà ñå êîïàå", ïîÿñíè Òîòåâ.

Ñòàâà äóìà çà æï ó÷àñòúêà Ïëîâäèâ - Ôèëèïîâî. Òîé å ÷àñò îò ïðîåêò "Ðàçâèòèå íà æåëåçîïúòåí âúçåë Ïëîâäèâ, å èçãîòâåí îò ÄÇÇÄ "Òðàêèÿ êîíñóëò" ïî äîãîâîð ¹4700/24.07.2014 ã. ñ Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå "Íàöèîíàëíà êîìïàíèÿ Æåëåçîïúòíà èíôðàñòðóêòóðà".Îñíîâíè àêöåíòè îò ìåæäóãàðèåòî Ïëîâäèâ-Ôèëèïîâî ñà èçãðàæäàíå íà æï åñòàêàäà è íîâ æåëåçîïúòåí ìîñò íàä ðåêà "Ìàðèöà".

Ìîòèâèòå:

Îãðàíè÷åíèÿòà îò ãðàäñêàòà ñðåäà ïðåäîïðåäåëÿò òåçè ñúîðúæåíèÿ äà ñà çà äâóïúòíà æï ëèíèÿ. Íàñòîÿùèÿò èäååí ïðîåêò å ðàçðàáîòåí ñ èçãðàæäàíå íà äîëíî ñòðîåíå çà äâîéíà ëèíèÿ è ãîðíî ñòðîåíå çà åäíîïúòíà ëèíèÿ. Â ðàéîíà íà ñòàäèîí Ïëîâäèâ å ïðåäâèäåíî èçãðàæäàíå íà íîâà æï ñïèðêà.

Íîâè ñúîðúæåíèÿ - ìîñòîâå, íàäëåçè (ïúòíè è ïåøåõîäíè):

- Èçãðàæäàíå íà æåëåçîïúòíà åñòàêàäà - íîâî ñúîðúæåíèå çà åëèìèíèðàíå íà ïúòíèòå ïðåñè÷àíèÿ ïî áóëåâàðäèòå "Ïåùåðñêî øîñå", "Ñâîáîäà" è "Øåñòè ñåïòåìâðè"

- Èçãðàæäàíå íà 3 äâóïúòíè æï íàäëåçà - íà ìÿñòîòî íà ñòàðè åäíîïúòíè ñúîðúæåíèÿ

- Èçãðàæäàíå íà äâóïúòåí æï ìîñò íàä ðåêà "Ìàðèöà"

- Èçãðàæäàíå íà 2 ïåøåõîäíè ïîäëåçà

Øóìîçàãëóøèòåëíè îãðàäè

Â ïðîåêòà å çàëîæåíî èçãðàæäàíåòî íà øóìîçàãëóøèòåëíè îãðàäè ïî ïðîòåæåíèå íà åñòàêàäàòà è â çîíèòå ñ æèëèùíî çàñòðîÿâàíå, à â èíäóñòðèàëíèòå çîíè ñà ïðåäâèäåíè ïðåäïàçíè îãðàäè. 

Äîïúëíèòåëíî ñå ïðåäâèæäà è èçïîëçâàíåòî íà ìàòåðèàëè çà ãîðíîòî ñòðîåíå íà æåëåçíèÿ ïúò, íàìàëÿâàùè ìàêñèìàëíî íèâàòà íà øóì è âèáðàöèè ïðè äâèæåíèå íà ïîäâèæåí ñúñòàâ. Ñòîéíîñòòà íà ïðîåêòà å îêîëî 225 ìèëèîíà ëåâà.



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ÌÅÃÀ ,ÌÅÃÀ òúïèÿ ïðîåêò - äà ñå äàäàò åäíè 225 ìèëèîíà ëåâà íà âÿòúðà çà åäíà ëèíèÿ êîÿòî îòèâà äî Êàðëîâî è îáðàòíî ñ 5 ïúòíèêà ïî ìîòðèñèòå ...??? Íàéñ à....ðŸ˜€ðŸ˜€ Êàê ëè ùå èçãëåæäà Ïëîâäèâ ñ òåçè ñóìè àêî ñå äàäàò çà îçåëèíÿâàíå , ïàðêîâå è ãðàäèíè ... ???
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....6 ìåñåöà ïî êúñíî.....ñâúðøèõà ïàðèòå .....
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Ïëîâäèâ Å ïðîìåíåí çàâèíàãè,çà ñúæàëåíèå.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïîíå åäíà "Íîù íà ìóçåèòå è ãàëåðèèòå 2018" â êðàéíà ñìåòêà ùå èì...
11:38 / 12.03.2018
Ïðîäàâàò çà 104 700 ëåâà àòåëèå íà Çëàòþ Áîÿäæèåâ â Ïëîâäèâ
11:21 / 12.03.2018
Çàïî÷íåòå ðàáîòà â Ãåðìàíèÿ òàçè ïðîëåò è âçåìåòå áîíóñ äî 350 åâ...
10:35 / 12.03.2018
Ìíîãî ïèÿíà 22-ãîäèøíà ïëîâäèâ÷àíêà õâàíàòà â êðà÷êà
10:01 / 12.03.2018
Àëêîõîëíèÿò áîñ Íåäåë÷åâ: ×åòåòå çàêîíà, òàì å êàçàíî âñè÷êî!
09:38 / 12.03.2018
Òðàíñïîðòåí õàîñ â Ïëîâäèâ çàðàäè ìåõàíèçúì îò ñðåäàòà íà ìèíàëèÿ...
09:08 / 12.03.2018

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Ñðèíàõòå ñúñ çåìÿòà ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ: Ïîðíîãðàôèÿ, êàðèêàòóðè, áîìáîê!
09:16 / 10.03.2018
Ïèñíàëî âè å â ãðàäà? Åòî åäíî èçóìèòåëíî ìÿñòî, êîåòî ùå âè ïðåçàðåäè è îñòàâè áåç äúõ!
12:41 / 10.03.2018
Ïàäíà ìèñòåðèÿòà îêîëî íîâèÿ âîäåù íà øîóòî "Ñòàíè áîãàò"
10:56 / 11.03.2018
Ïëîâäèâñêè ëåêàð: Çàùî ïðîêóðàòóðàòà ìúë÷à 3 äíè è ïîñëå èçëÿçîõà åäíè òðîëîâå äà î÷åðíÿò ä-ð Äèìèòðîâ
10:51 / 11.03.2018
Óâîëíåíèÿ â ïëîâäèâñêà äåòñêà ãðàäèíà çàðàäè ñèñòåìíà êðàæáà íà õðàíà! Àëàðìèðàõà è ïîëèöèÿòà
10:14 / 11.03.2018
Ìàéêî Áúëãàðèéî! Öèãàíè ãðàáÿò, óáèâàò è áåç÷èíñòâàò, áúëãàðè ñòðàäàò...
20:46 / 11.03.2018
Î÷åâèäåö ñúñ ñêàíäàëíè òâúðäåíèÿ çà äåéñòâèÿòà íà ëåêàðèòå ïðè ñìúðòòà íà ìîòîðèñòà
17:03 / 10.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
Êóáðàò Ïóëåâ ñðåùó Àíòúíè Äæîøóà
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2017/2018
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