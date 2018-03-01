ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Áðóòàëíè îáèäè êúì Áúëãàðèÿ â ðóñêè åôèð!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 10:23 / 10.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
âèæ ãàëåðèÿòà
Ïîñåùåíèåòî íà ðóñêèÿ ïàòðèàðõ Êèðèë ó íàñ çà 3 ìàðò, ñëåä êîåòî âëàäèêàòà ïîñî÷è, ÷å å îãîð÷åí, ïîëó÷è îòçâóê è â Ðóñèÿ. Â Ìîñêâà åäíî îò íàé-ïîïóëÿðíèòå ïîëèòè÷åñêè ïðåäàâàíèÿ – "Âå÷åð", áåøå ïîñâåòåíî íà òåìàòà "Çàùî Áúëãàðèÿ çàáðàâè "ðóñêàòà êðúâ". Òî å èçëú÷åíî íà 6 ìàðò. Â åôèðà íà òåëåâèçèÿ "Ðîññèÿ 1" æóðíàëèñòúò Âëàäèìèð Ñîëîâüîâ è ãîñòèòå ìó îòïðàâÿò îáèäíè êâàëèôèêàöèè êúì íàøè ïîëèòèöè è êúì ïðåçèäåíòà íà Áúëãàðèÿ, ïðåäàäå Íîâà òâ. Êâàëèôèêàöèèòå ñà "íåáëàãîäàðíè áúëãàðè, äåãåíåðàòè". 

Â ïðåäàâàíåòî ó÷àñòâàõà Ñåìüîí Áàãäàñàðîâ, äèðåêòîð íà Öåíòúðà çà ïðîó÷âàíå íà ñòðàíèòå îò Áëèçêèÿ èçòîê è Öåíòðàëíà Àçèÿ, Íèêîëàé Ðèáàêîâ, çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ïàðòèÿ "ßáëîêî", Ìèõàèë Âåëåð, ïèñàòåë ôèëîñîô, ïðîô. Âèòàëèé Òðåòÿêîâ, ïðîôåñîð, äåêàí íà Âèñøåòî òåëåâèçèîííî ó÷èëèùå êúì ÌÃÓ, Âëàäèìèð Ñåðãèåíêî, ïðåäñåäàòåë íà Ãåðìàíñêèÿ ñúþç íà ïèñàòåëèòå çà ìåæäóíàöèîíàëíî ñúãëàñèå, Ñåðãåé Ìèõååâ, ïîëèòîëîã. 

"Ãîñïîäèí ïðåçèäåíòúò (Ðàäåâ), êîéòî, êîãàòî áå èçáðàí, ó íàñ ìíîçèíà... (èìèòèðà ðúêîïëÿñêàíå). Ïðîðóñêè ïðåçèäåíò äîéäå. Çàùî? Çàùîòî å âîåíåí. Ñàìî ÷å òîé å ãåíåðàë îò áúëãàðñêèòå ÂÂÑ, çàâúðøèë àêàäåìèÿ íà ÂÂÑ â ÑÀÙ. È êàçà: "Çàùî ðåøèõòå, ÷å ñúì ïðîðóñêè? Àç ñúì ïðîàìåðèêàíñêè, ïðîíàòîâñêè, àç ñúì åäèíñòâåíèÿò áúëãàðñêè ëåòåö, ó÷èë â ÑÀÙ." Êàêâî èñêàòå? Òîçè ÷îâåê, àêî ìîæåì äà ãî ñëîæèì â êàâè÷êè, êîéòî ïðîäàäå ñâîÿòà âÿðà, ñâîÿ íàðîä, äà ñè ñïîìíè çà òåçè, êîèòî íàèñòèíà ñà çàãèâàëè çà íåãîâèÿ íàðîä?

Òà çà íåãî ñåãà èìà äðóãî áîæåñòâî - òîâà ñà ÑÀÙ êàòî ñòðàíà íà ñîäîìèòèòå, íà êîèòî òîé ñå ìîëè. Äðóãàòà ñòðàíà å Òóðöèÿ, ñ êîÿòî ñàìèòå òå... Ïðèÿòåëèòå èì âå÷å ñà äðóãè. Òîäîð Æèâêîâ, êîéòî ìåæäó âïðî÷åì áåøå êîìóíèñò, íî áúëãàðñêè ïàòðèîò, èìàøå äâàìà ïðèÿòåëè - ÑÑÑÐ èëè ãîëÿìà Ðóñèÿ è ðóñêèÿ íàðîä è Ãúðöèÿ. È ñåãà èìàò äâàìà - ñîäîìèòèòå àìåðèêàíöè è òóðöèòå, êîèòî ñà ãè êëàëè. Êàêâî èñêàòå îò òåçè äåãåíåðàòè, óïðàâíèöè íà Áúëãàðèÿ?", êàçâà Áàãäàñàðîâ.

Òîé å íàé-øóìåí è ÿðîñòåí îò âñè÷êè. Òîé çàÿâÿâà ïî âðåìå íà ïðåäàâàíåòî, ÷å å âðåìå áúëãàðñêèòå óïðàâíèöè äà áúäàò ñìåíåíè. Îò áúëãàðñêîòî âúíøíî ìèíèñòåðñòâî çàÿâèõà, ÷å âåäîìñòâîòî "íÿìà äà ïàäà íà íèâîòî íà òåçè àáñóðäíè è ïðîâîêàòèâíè èçêàçâàíèÿ â  øîó ïðîãðàìè, ÷èÿòî öåë î÷åâèäíî å äà ïðåäèçâèêàò èíñòèòóöèîíàëíà ðåàêöèÿ".

Ñëåä ÷åñòâàíèÿòà íà 3-òè ìàðò íà Øèïêà ðóñêèÿò ïàòðèàðõ Êèðèë èìàøå ñðåùè ñ äâàìàòà íè äúðæàâíè ìúæå. Â êðàÿ íà âèçèòàòà ñè çàÿâè, ÷å ñè òðúãâà îãîð÷åí îò Áúëãàðèÿ çàðàäè íååäíîçíà÷íèòå ïîçèöèè, êîèòî å ïîëó÷èë çà ðîëÿòà íà Ðóñèÿ â Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ. Áîéêî Áîðèñîâ áëàãîäàðè íà ðåäèöà ñòðàíè çà ó÷àñòèåòî íà òåõíè âîèíè â îñâîáîæäåíèåòî íè, êàêòî è Ðóìåí Ðàäåâ, êîéòî íà òúðæåñòâåíàòà çàðÿ ïðîâåðêà èçðàçè ïðèçíàòåëíîñòòà íà íàðîäà íè êúì âîéíèòå îò ìíîãî íàðîäè – ðóñíàöè, ðóìúíöè, ôèíëàíäöè, óêðàèíöè, áåëîðóñè, ïîëÿöè, ëèòîâöè, ñúðáè è ÷åðíîãîðöè è ìíîãî äðóãè, ïîëîæèëè êîñòè ïî áðàííèòå ïîëåòà íà Ðóñêî-òóðñêàòà îñâîáîäèòåëíà âîéíà çà Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ. "Çà âñè÷êè òÿõ Áúëãàðèÿ å ïîñëåäåí äîì, òÿõ ïî÷èòàìå êàòî ñâîè ãåðîè“, êàçà äúðæàâíèÿò ãëàâà.

Íà îôèöèàëíèÿ ñàéò íà ðóñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà ñå ïîÿâè âèäåîçàïèñ íà îáðúùåíèåòî íà ðóñêèÿ ïàòðèàðõ Êèðèë êúì áúëãàðñêèÿ ïðåçèäåíò Ðóìåí Ðàäåâ ïðè òÿõíàòà ñðåùà íà 4 ìàðò â ïðåçèäåíòñòâîòî. Ïúðâî òîé îáÿñíÿâà, ÷å âúïðåêè íåæåëàíèåòî íà Åâðîïà, Ðóñèÿ ðåøàâà äà îñâîáîäè Áúëãàðèÿ. Ñëåä êàòî å çàãóáèëà Êðèìñêàòà âîéíà, êîÿòî öÿëà Åâðîïà âîäèëà ñðåùó Ðóñèÿ.

"Èñêàì äà âè êàæà ÿñíî, ÷å Áúëãàðèÿ å îñâîáîäåíà îò Ðóñèÿ. Íèòî îò Ïîëøà, íèòî îò Ëèòâà, íèòî îò äðóãè ñòðàíè, à îò Ðóñèÿ. È íà ìåí ìè áåøå òåæêî äà ñëóøàì âñè÷êèòå òåçè ïîçîâàâàíèÿ íà ó÷àñòèåòî íà äðóãè ñòðàíè â îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ. Íèòî ïîëñêèÿò ñåéì, íèòî ëèòîâñêèÿò ñà âçåìàëè ðåøåíèå çà çàïî÷âàíå íà âîéíà ñðåùó Îñìàíñêà Òóðöèÿ. Íàäÿâàì ñå, ÷å ñðåäñòâàòà çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ, êîèòî ñà òóê, ùå ÷óÿò è ùå ïðåäàäàò íà õîðàòà ðàçî÷àðîâàíèåòî íà ðóñêèÿ ïàòðèàðõ îò íåïðàâèëíàòà èñòîðè÷åñêà èíòåðïðåòàöèÿ íà ñúáèòèÿòà, ñâúðçàíè ñ îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ", êàçâà Êèðèë. 



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 17
09.03.2018 »
06.03.2018 »
04.03.2018 »
04.03.2018 »
03.03.2018 »
03.03.2018 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/3 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Òóê åäèí ðóñêè ã*çîëèçåö íè å ïîñúâåòâàë äà ÷åòåì Âàçîâ. Åäíî âðåìå â íàøèòå ó÷åáíèöè èìàøå ñòèõîòâîðåíèå îò Âàçîâ çà Ðóñèÿ, âñè÷êè ãî çíàåì. Àìà ïðåç 1916 ã. òîé íàïèñâà íîâî ñòèõîòâîðåíèå çà Ðóñèÿ, êîåòî ãî íÿìàøå â ó÷åáíèöèòå: ÍÀ ÐÓÑÊÈÒÅ ÂÎÈÍÈ Î, ðóñè, î, áðàòÿ ñëàâÿíñêè,çàùî ñòå âèé òóêà? Çàùî ñòåäîøëè íà ïîëÿòà áàëêàíñêèíåìèëè, íåêàíåíè ãîñòè? Æåëàëè áè âàñ âúçõèòåíèäà ñðåùíåì ñî ñúëçè è ñ êèòêèâÐ‚Â¦Íî èäåòå âèé íàñòúðâåíè,íà ãðîçíè çîâåòå íè áèòêè! Æåëàëè áè âàñ äà ïðåãúðíåìè òîç ïúò ñúðäå÷íî, ãîðåùî.Íî âçîðúò âè ñâåòè çëîâåùîâÐ‚Â¦Êàê ðúöå ñåãà äà ðàçãúðíåì? Î, ðóñè! Àç äðóã ïúò âè ñëàâÿõçà ïîäâèã âåëèê è ÷óäåñåí,âèñîêî âè ëÒâ€˜êúò ïîñòàâÿõâúâ ìîéòà äóøà, â ìîéòà ïåñåí! Âèé íÿêîãà çíàìå Õðèñòîâîðàçâÿõòå çà áëàãî ÷îâåøêî -ñòðîøèõòå íè èãîòî òåæêî,à äíåñêà íè íîñèòå íîâî!È ïàê íå âè ìðàçèì (íå êðèÿ:îáè÷à âè îùå íàðîäà);íî ëþáèì è ñâîéòà ñâîáîäà,ñòîêðàòíî ïÂÂµ ëþáèì ÿ íèÿ.Çà òîç êóìèð íèå ñå áèåìè ñ ÷óæä, è ñúñ áëèçúê óïîðíîè íÿìà íèé âðàò äà ïðåâèåìïðåä íèêàêâî èãî ïîçîðíî!Î, êîëêî âè, áðàòÿ, æàëåÿ!Î, êàê áè æåëàë, áðàòÿ êëåòè,ñâîáîäà è âàì è çà íåÿêàò íàñ äà æèâåéòå è ìðåòå!
0
 
 
Ïúëíè ãëóïîñòè. Èçîáùî íå ìå èíòåðåñóâàò òåçè óøàíêè. Àç ìîãà è áåç òÿõ, òå íå ìîãàò áåç íàñ. Äîáðå, ÷å ñìå íèå ñ íàøèòå ëóêîéë è åðïòà äà ãè õðàíòóòèì, èíà÷å ñà óìðÿëè çà õëÿá è êâàñ. Ãåðìàíèÿ ñúùî èì äàâà ìèëèàðäè ìèëîñòèíÿ íà ãîäèíà, âúïðåêè ÷å èìàò âàðèàò öåëèÿ òðàôèê è ïðîèçâîäñòâî äà ñà èì íà òîê. È òå óìèðàò, òå ñà 1 êúì 1 ñ àðàáèòå, ïðîäàâàò ãîðèâî, êîãàòî ñâúðøè ìóôòàòà îò Ãåðìàíèÿ çàïî÷âàò äà ñå çúáÿò ñ ÿäðåíè ðàêåòè.
+2
 
 
Ãëåäàõ ãî. Íèêîé íå å îáèæäàë áúëãàðèòå, à óïðàâíèöèòå èì!
+1
 
 
Òî è Ðóñèÿ ùå äîéäå âðåìå è ùå ñå îòêàæå îò íàñ è òîãàâà ñìå íàïúëíî çàòúíàëè, áåç èçìúêâàíå
0
 
 
Plamen Petrov Áúëãàðñêîòî íàñåëåíèå å áèëî ñàìî ëîñò ñ êîèòî Öàðñêà Ðóñèÿ äà îêàçâà íàòèñê âúðõó Îñìàíñêàòà èìïåðèÿ. Ñëåä âñÿêà Ðóñêî-Îñìàíñêà âîéíà ãî å îòíàñÿë Áúëãàðñêèÿ íàðîä à òå ñà 10 äî 1878ã. Àêî Òß å èñêàëà äà "îñâîáîäè" Áúëãàðèÿ å ùÿëà äà ãî íàïðàâè îùå ïðåç 1829ã. Ïðåç 1830ã Ðóñêèòå âëàñòè çàëàâÿò Êàïèòàí Ìàìàð÷åâ è ãî îáâèíÿâàò â îïèò çà âäèãàíå íà âúçòàíèå à ïîñëå å ïðåäàäåí íà Îñìàíñêàòà Âëàñò, áëàãîäàðåíèå íà Àëåêñàíäúð Áîãîðèäè å ñïàñåí îò ñìúðò è å çàòî÷åí. Äðóãè äåéñòâèÿ çà ïðîòèâî-áúëãàðñêàòà ïîëèòèêà íà Ðóñèÿ ñà âúçïðåïÿòñòâàíåòî è ïîäêðåïÿíåòî íà Öàðèãðàäñêàòà ïàòðèÿðøèÿ ñðåùó Áúëãàðñêàòà Åêçàðõèÿ êàòî ñà çàòî÷âàíè è ñâåùåíèöè, Ïðåç 1878ã ñúðáèòå ñ áëàãîñëîâèÿòà íà Ðóñèÿ ñå âêëþ÷âàò â êðàÿ íà âîéíàòà ñàìî çà äà îêóïèðàò Ïèðîò è Íèø àáñîëþòíî áúëãàðñêè ãðàäîâå åñòåñòâåíî ãàäîâåòå íå ñå çàäîâîëÿâàò è îêóïèðàò è Ðàäîìèð,Áðåçíèê è Òðúí íî ïîä íàòèñêà íà Àâñòðî-óíãàðèÿ òåðèòîðèòå ñà âúðíàòè.Ìíîãî ìàëêî ñå ãîâîðè è çà òîâà ÷å ðóñêè êðàê íå ñòúïâà â Ìàêåäîíèÿ,Áåëîìîðèåòî è Ïîìîðàâèåòî çàùî ëè???? Ãîâîðÿò çà Ïðàâîñëàâíà áðàòñêà âîéíà à çà Ðèìî-êàòîëèöèòå (óíèÿòè)áúëãàðè îò íàé-þãîçàïàäíèòå ÷àñòè íà Ìàêåäîíèÿ ÍÈÙÎ íèìà òå ñà ïî-ìàëêî Áúëãàðè ñÿêàø ÷å íå ñúùåñòâóâàò, À íà êîëêî îò âàñ âè å ÿñíî ÷å ñëåä Ñúåäèíåíèåòî(1886ã) Ðóñèÿ êúñà ïîëèòè÷åñêèòå ñè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ Áúëãàðèÿ è ñè èçòåãëÿ âîéñêèòå òî÷íî êîãàòî Ñúðáèÿ íàïàäà? Êúäå å Ðóñèÿ (çàêðèëíèöàòà)ïî âðåìå íà Èëèíäåíñêîòî ,Òèêâåøêîòî,Îõðèäñêî-äåáúðñêîòî âúçòàíèå, êúäå å áèëà ïî âðåìå íà ðåïðåñèéòå íàëàãàíè íàä áúëãàðñêîòî íàñåëåíèå îò Ñúðáèÿ è Ãúðöèÿ.ÊÎÉ ñúçäàäå ÌÀÊÅÄÎÍÈß äàëè íå áåøå ÑÑÑÐ???? Êîé ñå îïèòà äà ñúçäàäå ÄÎÁÐÓÄÆÀÍÑÊÀ È ÒÐÀÊÈÉÑÊÀ ÍÀÖÈß îò Áúëãàðèÿ?
0
 
 
Áúëãàðñêà àìíåçèÿ èëè ðóñêè ìàõìóðëóê?
-1
 
 
Borislav Stoyanov íÿìà ñìèñúë. Áàáà ìó ãî å íàó÷èëà äà âúçõâàëÿâà ðóñíàöèòå, âìåñòî äà óâàæàâà áúëãàðñêàòà èñòîðèÿ
-1
 
 
Ïëà÷è ñè òàì çà ðóñíàöèòå, êîèòî íÿìàò íèùî îáùî ñ Ðóñêàòà èìïåðèÿ êîÿòî å ó÷àñòâàëà â Ðóñêî-òóðñêàòà îñâîáîäèòåëíà âîéíà. È èñêàùà äà îñòàíå íà "îñâîáîäåíèòå" òåðèòîðèè. È àêî íå ñà áèëè áúëãàðñêèòå îïúë÷åíöè íà Øèïêà ðóñíàöèòå ñà ùÿëè äà îòíåñåíè è Áúëãàðèÿ äà ñè îñòàíå â îñìàíñêàòà èìïåðèÿ. À òè ñè ÷óë íåùî è ñå ìèñëèø çà ìíîãî íà÷åòåí. È àêî ñè òàêúâ ôåí íà Ðóñèÿ ìîæå ñâîáîäíî äà ñå èçíåñåø íàòàì, âìåñòî äà ãëåäàø íà çàïàä
+1
 
 
Ñúùî ãúçîëèçåö è ÷óæäîïîêëîííèê.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Êóëàãèí èçðèãíà: Àðìåíñêà ïîãîâîðêà ãëàñè "Íà íàðîä è íà ê** óãîä...
14:15 / 10.03.2018
Íåëåïî! Áúëãàðñêè ìîðÿê çàãèíà íà êîðàáà "Ãåðîèòå íà Ñåâàñòîïîë"!...
13:22 / 10.03.2018
Òðàìâàé çðåëèùíî "çàáúðñà" êîëà çàðàäè ìàëîóìíî ïàðêèðàíå
12:09 / 10.03.2018
Åòî êàê ùå ñå êàçâà íîâàòà ðóáðèêà íà Ñàøî Äèêîâ â "Øîóòî íà Ñëàâ...
11:07 / 10.03.2018
Ñëàâè: Ïî÷âàì ãè! Ùå ñìåíÿ ñòàòóêâîòî, èñêàì ìîäåðíà Áúëãàðèÿ!
09:32 / 10.03.2018
Äâå íåæíè æåíñêè èìåíà ïðàçíóâàò äíåñ
08:40 / 10.03.2018

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Áèâø îõðàíèòåë îò "777": Çíàåòå ëè êàêâî ùåøå äà ñòàíå, àêî ä-ð Äèìèòðîâ áå çâúííàë â ïîëèöèÿòà?
14:34 / 09.03.2018
Ä-ð Äèìèòðîâ èç÷åçíà ñëåä ðîæäåíèÿ äåí íà äúùåðÿ ñè
09:28 / 08.03.2018
Áåçñêðóïóëåí è äîëåí òèï! Åòî êàêâè ãè å âúðøèë Æîðî Ïëúõà!
11:15 / 09.03.2018
Ïîëè Ãåíîâà íàïóñêà ñöåíàòà íà "Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ“ ñëåä åìîöèîíàëíà èçïîâåä
12:40 / 08.03.2018
Áðàòúò íà Ïëúõà: Âðåìå å äà ñúäèì æåíàòà íà äîêòîðà, áîðèì ñå äî äóïêà
16:47 / 09.03.2018
Æåíàòà íà Ïëúõà èñêà äúðæàâàòà äà îòïóñíå ïàðè çà èçäðúæêà íà òðèòå é äåöà!
09:06 / 08.03.2018
Òðàãåäèÿòà å îãðîìíà! Ìëàä ÷îâåê îòíîâî ñè îòèäå áåç âðåìå!
22:18 / 09.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Áåðîå - Ëîêî 13/10/17
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
Îòêðèõà òðóï íà ìúæ
Ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ"
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ñïðàâåäëèâà ëè å ïðèñúäàòà îò 2 ãîäèíè è 4 ìåñåöà íà óáèéöàòà íà ïîëèöàÿ Êàòÿ Ëåðöà?
Íå
Äà
Íå ìîãà äà ïðåöåíÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: