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|Êîíäóêòîðúò-ôîòîãðàô è øîôüîðúò íà 44 èçðèãíàõà ñðåùó ñâåòîôàðà äî ÂÑÈ!
"Ïîêàçàíîòî å íàðóøåíèå íà Çàêîíà çà äâèæåíèå íà ïúòèùàòà", êîìåíòèðàõà çà Plovdiv24.bg îò ÎÏ "Îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîë íà òðàíñïîðòà", êîèòî ñà è ðåàëíèòå ñúáëþäàâàùè çà ñïàçâàíå èçïúëíåíèåòî íà íîâèÿ äîãîâîð ìåæäó Îáùèíàòà è êîíñîðöèóì îò ïðåâîçâà÷è.
Ïîäãîòâåíî å ïðåäóïðåäèòåëíî ïèñìî äî ôèðìàòà, êîÿòî èçïúëíÿâà ëèíèÿòà, ñèãíàëèçèðàíà å è "Ïúòíà ïîëèöèÿ". Ùå èìà ëè íàêàçàíèÿ îáà÷å? Ðåñîðíèÿò êìåò êîìåíòèðà, ÷å àêî äåéñòâèÿòà îòãîâàðÿò íà íÿêîè îò íàðóøåíèÿòà â äîãîâîðà, ùå áúäå ïîäãîòâåíî è ïèñìî ñúñ ñàíêöèè.
Ìåæäóâðåìåííî ñ Plovdiv24.bg ñå ñâúðçàõà øîôüîðúò íà âúïðîñíèÿ àâòîáóñ, êàêòî è êîíäóêòîðúò. Ñïîðåä òÿõ ñâåòîôàðúò íà òîâà ìÿñòî ðàáîòè â èçêëþ÷èòåëíî íåáëàãîïðèÿòåí ðåæèì çà çàâèâàùèòå íàäÿñíî âîäà÷è. "Êàê äà ãîíèì ðàçïèñàíèåòî â òàêúâ ñëó÷àé?", ïîïèòàõà òå.
Êàêâî òî÷íî ñå ñëó÷è, âèæòå òóê: Êîíäóêòîðúò-ïàÿê ñ íîâî ìíîãî îïàñíî èçïúëíåíèå! Ñëåçå îò àâòîáóñà â êðúñòîâèùå è çàïî÷íà äà ñíèìà!
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Òðàãåäèÿòà å îãðîìíà! Ìëàä ÷îâåê îòíîâî ñè îòèäå áåç âðåìå!
22:18 / 09.03.2018
Òðîéêà: Äâå ìëàäè äàìè è åäèí ìîìúê ñè íàâëÿêîõà ãîëåìè ïðîáëåìè
20:17 / 09.03.2018
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17:52 / 09.03.2018
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17:32 / 09.03.2018
Áðàòúò íà Ïëúõà: Âðåìå å äà ñúäèì æåíàòà íà äîêòîðà, áîðèì ñå äî ...
16:47 / 09.03.2018
Ñëóæèòåëè íà Øåñòî ðàçêðèõà èçâúðøèòåë íà ãðàáåæ, ïàê ñå îêàçà ñò...
15:20 / 09.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ä-ð Äèìèòðîâ èç÷åçíà ñëåä ðîæäåíèÿ äåí íà äúùåðÿ ñè
09:28 / 08.03.2018
Áåçñêðóïóëåí è äîëåí òèï! Åòî êàêâè ãè å âúðøèë Æîðî Ïëúõà!
11:15 / 09.03.2018
Áðàòúò íà Ïëúõà: Âðåìå å äà ñúäèì æåíàòà íà äîêòîðà, áîðèì ñå äî äóïêà
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