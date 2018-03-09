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Êîíäóêòîðúò-ôîòîãðàô è øîôüîðúò íà 44 èçðèãíàõà ñðåùó ñâåòîôàðà äî ÂÑÈ!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:21 / 09.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Çàì.-êìåòúò ïî òðàíñïîðò Çëàòèí Âåëåâ ðàçïîðåäè ïðîâåðêà íà äåéñòâèÿòà íà øîôüîð è êîíäóêòîð îò ïëîâäèâñêèÿ ãðàäñêè òðàíñïîðò, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Ñëó÷àÿò å îò ñíîùè. Âèäåî, èçïðàòåíî îò íàø ÷èòàòåë, ïîêàçâà êàê âîäà÷úò íà àâòîáóñ ñ íîìåð 44 äàâà èíäèêàöèè, ÷å ùå ìàíåâðèðà íåïðàâèëíî. Ïåøåõîäåö âàäè ìîáèëíèÿ ñè òåëåôîí è çàïî÷âà äà ñíèìà. Ñâåòâà ÷åðâåí ñèãíàë, ðåéñúò ñïèðà è ñå ñëó÷âà íåî÷àêâàíîòî - øîôüîðúò îòâàðÿ âðàòàòà, êîíäóêòîðúò ñëèçà íà ïëàòíîòî, çà äà ñíèìà ñàì ñíèìàùèÿ. Ñâåòîôàðúò îòíîâî ñòàâà çåëåí, êîíäóêòîðúò ñå âðúùà áåãîì íàçàä, êîëà çà ìàëêî íå ãî îòíàñÿ, òîé ñêà÷à ïðåç ïðåäíàòà âðàòà, âðàòàòà - àõà äà ãî çàòèñíå, ñå çàòâàðÿ. Àâòîáóñúò ïðîäúëæàâà ïî ìàðøðóòà ñè.

"Ïîêàçàíîòî å íàðóøåíèå íà Çàêîíà çà äâèæåíèå íà ïúòèùàòà", êîìåíòèðàõà çà Plovdiv24.bg îò ÎÏ "Îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîë íà òðàíñïîðòà", êîèòî ñà è ðåàëíèòå ñúáëþäàâàùè çà ñïàçâàíå èçïúëíåíèåòî íà íîâèÿ äîãîâîð ìåæäó Îáùèíàòà è êîíñîðöèóì îò ïðåâîçâà÷è. 

Ïîäãîòâåíî å ïðåäóïðåäèòåëíî ïèñìî äî ôèðìàòà, êîÿòî èçïúëíÿâà ëèíèÿòà, ñèãíàëèçèðàíà å è "Ïúòíà ïîëèöèÿ". Ùå èìà ëè íàêàçàíèÿ îáà÷å? Ðåñîðíèÿò êìåò êîìåíòèðà, ÷å àêî äåéñòâèÿòà îòãîâàðÿò íà íÿêîè îò íàðóøåíèÿòà â äîãîâîðà, ùå áúäå ïîäãîòâåíî è ïèñìî ñúñ ñàíêöèè. 

Ìåæäóâðåìåííî ñ Plovdiv24.bg ñå ñâúðçàõà øîôüîðúò íà âúïðîñíèÿ àâòîáóñ, êàêòî è êîíäóêòîðúò. Ñïîðåä òÿõ ñâåòîôàðúò íà òîâà ìÿñòî ðàáîòè â èçêëþ÷èòåëíî íåáëàãîïðèÿòåí ðåæèì çà çàâèâàùèòå íàäÿñíî âîäà÷è. "Êàê äà ãîíèì ðàçïèñàíèåòî â òàêúâ ñëó÷àé?", ïîïèòàõà òå.

Êàêâî òî÷íî ñå ñëó÷è, âèæòå òóê: Êîíäóêòîðúò-ïàÿê ñ íîâî ìíîãî îïàñíî èçïúëíåíèå! Ñëåçå îò àâòîáóñà â êðúñòîâèùå è çàïî÷íà äà ñíèìà!



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Âñåêè, ïîâòàðÿì ÂÑÅÊÈ Áîæè äåí, òîâà å ìàíåâðàòà òàì. Ãîëÿìî ñúáèòèå, ÷àê ïðîâåðêè ñå îðãàíèçèðàëè. Øîôéîðèòå íà àâòîáóñèòå ñè çàâèâàò îò êúäåòî ñè èñêàò, êàêòî ñè èñêàò, âñåêè åäèí îò íàñ, êîéòî å íà ïúòÿ ìîæå äà ïîòâúðäè. Êàìåðè íà âñÿêî êðúñòîâèùå è êàêâî îò òîâà...5 ìèíóòè äà ïðåêàðàø íà åäèí ñâåòîôàð, ùå âèäèø ïîíå 3-4 íàðóøåíèÿ. Ñìÿõ
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Íÿêîãà ã-í Âåëåâ ðàçïðàâÿøå êàê óìíèòå ñâåòîôàðè óæ ùåëè äà ïðîïóñêàò àâòîáóñèòå íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò ïðèîðèòåòíî, íî ñòàíàõà ïî÷òè äâå ãîäèíè îò êàêòî ãè âúâåäîõà è òîâà òàêà è íå ñå ñëó÷âà.
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Ãîëÿì òåæêàð, òîÿ çà 5ìèí îò " Âàñèë Àïðèëîâ " äî " 6-òè Ñåïòåìâðè " ñëåçå 2 ïúòè îò ðåéñà - åäèí ïúò çà äà íàòèñíå ïåøåõîäíèÿ ñâåòîôàð, çà äà ñâåòíå ÷åðâåíî çà ÊÎËÈÒÅ è òàêà äà ïðåöàêà ñâîé êîëåãà îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò, âòîðèÿ ïúò ñëåçå îò àâòîáóñà ïðè ïðåñòîé íà ñïèðêà è îòèäå äî Ëàôêà äà ñè âçåìå äúâêè.
íà 09.03.2018 ã.
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Åäèíñòâåíîòî ðåøåíèå çà íåâðàëãè÷íèòå êðúñòîâèùà å äåòåëèíà íà äâå íèâà íî êàêòî âèíàãè â Ïëîâäèâ íÿìà ïàðè çà íèùî õóáàâî.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Òðàãåäèÿòà å îãðîìíà! Ìëàä ÷îâåê îòíîâî ñè îòèäå áåç âðåìå!
22:18 / 09.03.2018
Òðîéêà: Äâå ìëàäè äàìè è åäèí ìîìúê ñè íàâëÿêîõà ãîëåìè ïðîáëåìè
20:17 / 09.03.2018
Êîëà êàöíà âúðõó ðàçäåëèòåëíà îãðàäà ñëåä çðåëèùíà êàòàñòðîôà â Ï...
17:52 / 09.03.2018
Ïîõâàëèõà ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ, ñúãëàñíè ëè ñòå?
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Áðàòúò íà Ïëúõà: Âðåìå å äà ñúäèì æåíàòà íà äîêòîðà, áîðèì ñå äî ...
16:47 / 09.03.2018
Ñëóæèòåëè íà Øåñòî ðàçêðèõà èçâúðøèòåë íà ãðàáåæ, ïàê ñå îêàçà ñò...
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14:34 / 09.03.2018
Ä-ð Äèìèòðîâ èç÷åçíà ñëåä ðîæäåíèÿ äåí íà äúùåðÿ ñè
09:28 / 08.03.2018
Áåçñêðóïóëåí è äîëåí òèï! Åòî êàêâè ãè å âúðøèë Æîðî Ïëúõà!
11:15 / 09.03.2018
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12:40 / 08.03.2018
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16:47 / 09.03.2018
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10:01 / 09.03.2018
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Áîòåâ - Âåðåÿ 16/10/17
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