Ñòàíà ÿñíî çàùî ïîëèöèÿòà òîëêîâà âðåìå ìúë÷à çà óáèéñòâîòî íà Ïëúõà

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:19 / 07.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ ìèíóòè ñëåä îñâîáîæäàâàíåòî ñè îò àðåñòà
Çàðàäè Ïðîêóðàòóðàòà ÌÂÐ íå ìîæåøå äà êàæå íèùî çà ñëó÷àÿ ñ óáèéñòâîòî â Ïëîâäèâ. Òîâà êàçà ìèíèñòúðúò íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Âàëåíòèí Ðàäåâ ïðåä æóðíàëèñòè ñëåä çàñåäàíèå íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò â îòãîâîð íà âúïðîñ çàùî ÌÂÐ ñå å çàáàâèëî òîëêîâà äúëãî âðåìå ïðè èçíàñÿíå íà ôàêòèòå îêîëî ñëó÷àÿ â Ïëîâäèâ, ïðè êîéòî ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ áåøå îáâèíåí â óáèéñòâî íà 38-ãîäèøåí öèãàíèí.

"Ñïîìíÿòå ñè øåñòîðíîòî óáèéñòâî - òîãàâà áÿõìå îáâèíåíè â îáðàòíîòî, ÷å ìíîãî áúðçî ñìå èçäàëè èíôîðìàöèÿ. Òóê 72-÷àñîâîòî çàäúðæàíå ñå îïðåäåëÿ îò Ïðîêóðàòóðàòà è íèå ñàìî ãî èçïúëíèõìå. Àç ñå êîëåáàåõ äàëè äà èçëÿçà äà êàæà íåùî, íî íå ìîæåõ çàðàäè Ïðîêóðàòóðàòà. À êàêâî çíàåõìå íèå - çíàåõìå ñàìî åäíî íåùî çà ä-ð Äèìèòðîâ â íà÷àëîòî, êîãàòî ãî çàäúðæàõìå, è òîâà áåøå, ÷å òîé èìà íåçàêîííî ïðèòåæàâàíî îðúæèå. È èç÷àêàõìå Ïðîêóðàòóðàòà - òàêà ñå ïðàâè, òàêà ïðàâÿò â äðóãèòå äúðæàâè", êàçà îùå òîé è ïîñî÷è, ÷å òàì âèíàãè èç÷àêâàò äà ìèíå âðåìå, çà äà ñå óñòàíîâÿò ôàêòèòå.

"À ÷óõìå, ÷å ôàêòèòå íå ñà òàêèâà, êàêâèòî ñå ïðåäñòàâèõà. Àç ñúæàëÿâàì, ÷å ãðàæäàíñòâîòî ñå çàáëóäè îò òîâà êîé å ïðàâ â ñëó÷àÿ è òîëêîâà áúðçî âçå åäíà ñòðàíà, íî áëàãîäàðÿ íà òåçè, êîèòî ñúñ çäðàâ ðàçóì êàçâàõà ïî òåëåâèçèÿòà äà èç÷àêàìå, çàùîòî ôàêòèòå íå ñà èçâåñòíè. È ñåãà âå÷å âñè÷êè ãè çíàåòå. Òàêà ÷å ìîÿòà îöåíêà å, ÷å ïðàâèëíî ÌÂÐ íå ñúîáùè íèùî, çàùîòî íå ñàìî ÷å íÿìàõìå ïðàâî, íî è íå çíàåõìå è ôàêòèòå", êîìåíòèðà Ðàäåâ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 60
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ÌÂÐ â ëèöåòî íà ìèíèñòðèòå ñè, êîãà å çíàåëî êàêâî äà ïðàâè, äîêàòî íå èì íàðåäÿò âèñøåñòîÿùèòå êàêâî äà íàïðàâÿò ðŸ˜‚
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È êàêâî àêî íÿìàìå çàêîííî îðúæèå äà ñè êðàäàò ìàíãàëèòå è äà ñè óáèâàò ? å*àòè êàëúôèòå. Ðàçäåëåòå îáâèíåíèÿòà, ìîæå äà ãî ñúäèòå çà íåçàêîííî ïðèòåæàíèå, íî òîé å çàùèòèë ñåáå ñè è ñîáñòâåíîñòòà ñè, çà êîåòî íå áè ñëåäâàëî äà å ñúäåí çà óáèéñòâî
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"Àç ñúæàëÿâàì, ÷å ãðàæäàíñòâîòî ñå çàáëóäè îò òîâà êîé å ïðàâ â ñëó÷àÿ è òîëêîâà áúðçî âçå åäíà ñòðàíà" - êîé å ïðàâ, ïðàñå ?? Ìàíãàëúò ëè?
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Àáå, 'êâî ñòå ñå õâàíàëè çà òîâà "íåçàêîííî ïðèòåæàâàíî îðúæèå" êàòî óäàâíèöè çà ñëàìêà! Ïîääàäîõòå ñå íà íàðîäîîòñòúïíèêà Êðàñòè Êúíþâ îò ÁÕÊ è ñåãà èçìåñòâàòå ñúùíîñòòà íà ñëó÷àÿ! Äîáðå äå, àêî íå áåøå äîêòîð, à ãåíåðàë, ïîëêîâíèê èëè ôåëäôåáåë ñúñ "çàêîííî ïðèòåæàâàíî îðúæèå", çà êàêâî ùÿõòå äà ñå õâàíåòå? Çà "äåäîâèÿ" ìè ìîæå áè?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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82-ãîäèøåí ïëîâäèâ÷àíèí ïîêàçà íà ïî-ìëàäèòå êàê ñå òàíöóâà òóèñò...
14:34 / 07.03.2018
Âîåííî ôîðìèðîâàíèå 44 220 Ïëîâäèâ èççå íåâçðèâåíàòà ãðàíàòà
14:28 / 07.03.2018
Êìåòúò íà Ëîñ Àíäæåëèñ áëàãîäàðè íà Èâàí Òîòåâ
14:05 / 07.03.2018
13 ñàìè òåãëèõà æðåáèé ùå ïàðêèðàò ëè ñðåùó 20 ëåâà ïðåä äîìîâåòå...
11:50 / 07.03.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí: Êàê íÿìà äà îòêðèÿò ãðàíàòà, âñå ïàê òîâà å êîôàòà ...
10:43 / 07.03.2018
Ñåìåéñòâîòî íà Ïëúõà ïîèñêà 25 ãîäèíè çàòâîð çà äîêòîðà
10:23 / 07.03.2018

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Âèæ îùå:
Ïóñíàõà äîêòîðà! Òîé ñå ðàçïëàêà è îòñå÷å: Íå ñúì óáèåö, íÿìàõ èçáîð!
12:48 / 06.03.2018
Äåòàéëíè ïîäðîáíîñòè êàê äîêòîðúò å çàñòðåëÿë îò óïîð Ïëúõà! Âèæòå ïúëíèÿ çàïèñ!
14:28 / 06.03.2018
Ñëàâè Òðèôîíîâ: Êðàäåö ó âàñ? Ãúðìèø ãî âåäíàãà, áå!
08:45 / 05.03.2018
Ðåøåíî: Ïóñêàò ä-ð Äèìèòðîâ!
11:23 / 06.03.2018
Áðóòàëíî âèäåî: Ïîëèöèÿòà â Ïëîâäèâ òúðñè ñúäåéñòâèå îò ãðàæäàíèòå
21:54 / 06.03.2018
Ïðîêóðàòóðàòà ñ ïúðâè ïîäðîáíîñòè êàê å ñòàíàëî óáèéñòâîòî! Ä-ð Äèìèòðîâ îòðè÷àë!
11:19 / 06.03.2018
Àäâîêàòúò íà ä-ð Äèìèòðîâ ñ ïúðâè êîìåíòàð ñëåä òâúðäåíèÿòà íà ïðîêóðàòóðàòà
12:40 / 06.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Âèòîøà - Áîòåâ 30/09/17
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