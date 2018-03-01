Ñòàíà ÿñíî çàùî ïîëèöèÿòà òîëêîâà âðåìå ìúë÷à çà óáèéñòâîòî íà Ïëúõà

Çàðàäè Ïðîêóðàòóðàòà ÌÂÐ íå ìîæåøå äà êàæå íèùî çà ñëó÷àÿ ñ óáèéñòâîòî â Ïëîâäèâ. Òîâà êàçà ìèíèñòúðúò íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Âàëåíòèí Ðàäåâ ïðåä æóðíàëèñòè ñëåä çàñåäàíèå íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò â îòãîâîð íà âúïðîñ çàùî ÌÂÐ ñå å çàáàâèëî òîëêîâà äúëãî âðåìå ïðè èçíàñÿíå íà ôàêòèòå îêîëî ñëó÷àÿ â Ïëîâäèâ, ïðè êîéòî ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ áåøå îáâèíåí â óáèéñòâî íà 38-ãîäèøåí öèãàíèí.
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|Ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ ìèíóòè ñëåä îñâîáîæäàâàíåòî ñè îò àðåñòà
"Ñïîìíÿòå ñè øåñòîðíîòî óáèéñòâî - òîãàâà áÿõìå îáâèíåíè â îáðàòíîòî, ÷å ìíîãî áúðçî ñìå èçäàëè èíôîðìàöèÿ. Òóê 72-÷àñîâîòî çàäúðæàíå ñå îïðåäåëÿ îò Ïðîêóðàòóðàòà è íèå ñàìî ãî èçïúëíèõìå. Àç ñå êîëåáàåõ äàëè äà èçëÿçà äà êàæà íåùî, íî íå ìîæåõ çàðàäè Ïðîêóðàòóðàòà. À êàêâî çíàåõìå íèå - çíàåõìå ñàìî åäíî íåùî çà ä-ð Äèìèòðîâ â íà÷àëîòî, êîãàòî ãî çàäúðæàõìå, è òîâà áåøå, ÷å òîé èìà íåçàêîííî ïðèòåæàâàíî îðúæèå. È èç÷àêàõìå Ïðîêóðàòóðàòà - òàêà ñå ïðàâè, òàêà ïðàâÿò â äðóãèòå äúðæàâè", êàçà îùå òîé è ïîñî÷è, ÷å òàì âèíàãè èç÷àêâàò äà ìèíå âðåìå, çà äà ñå óñòàíîâÿò ôàêòèòå.
"À ÷óõìå, ÷å ôàêòèòå íå ñà òàêèâà, êàêâèòî ñå ïðåäñòàâèõà. Àç ñúæàëÿâàì, ÷å ãðàæäàíñòâîòî ñå çàáëóäè îò òîâà êîé å ïðàâ â ñëó÷àÿ è òîëêîâà áúðçî âçå åäíà ñòðàíà, íî áëàãîäàðÿ íà òåçè, êîèòî ñúñ çäðàâ ðàçóì êàçâàõà ïî òåëåâèçèÿòà äà èç÷àêàìå, çàùîòî ôàêòèòå íå ñà èçâåñòíè. È ñåãà âå÷å âñè÷êè ãè çíàåòå. Òàêà ÷å ìîÿòà îöåíêà å, ÷å ïðàâèëíî ÌÂÐ íå ñúîáùè íèùî, çàùîòî íå ñàìî ÷å íÿìàõìå ïðàâî, íî è íå çíàåõìå è ôàêòèòå", êîìåíòèðà Ðàäåâ.