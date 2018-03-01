Ïðèçíà ñè! Äàíè Çëàòêîâ ñêî÷èë íà áîé çàðàäè ïðåäëîæåíèå çà òðîéêà ñ æåíà ìó!

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"Ïðåäëîæè ìè òðîéêà èëè ÷åòâîðêà ñ ó÷àñòèåòî íà æåíà ìè", ðàçêðèë ÌÌÀ áîåöúò ñ åäèí ìà÷ ïðåä âëàñòèòå êàòî ïðè÷èíà çà àãðåñèÿòà ñè è äîïúëíè, ÷å Îëèâåð ïðåäè òîâà ïîèñêàë äâàìàòà äà ñå áèÿò.
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Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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13:37 / 07.03.2018
Ñêàíäàëíà êëàóçà êàïàí â äîãîâîðà çà ×ÅÇ!
13:34 / 07.03.2018
65% îò ó÷èòåëèòå ñà òîðìîçåíè ïñèõè÷åñêè â ó÷èëèùå
13:28 / 07.03.2018
ÌÂÐ ñ ïúðâà èíôîðìàöèÿ çà çâåðñêîòî óáèéñòâî íà ìëàäà æåíà â Ñîôè...
12:31 / 07.03.2018
Öåë: Ùå óåäíàêâÿâàò çàïëàùàíåòî íà æåíèòå è ìúæåòå â Áúëãàðèÿ
12:16 / 07.03.2018
Óæàñ! 16-ãîäèøíà óáè áåáåòî ñè è ãî ñëîæè â õëàäèëíèê!
12:10 / 07.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïóñíàõà äîêòîðà! Òîé ñå ðàçïëàêà è îòñå÷å: Íå ñúì óáèåö, íÿìàõ èçáîð!
12:48 / 06.03.2018
Ñëàâè Òðèôîíîâ: Êðàäåö ó âàñ? Ãúðìèø ãî âåäíàãà, áå!
08:45 / 05.03.2018
Ðåøåíî: Ïóñêàò ä-ð Äèìèòðîâ!
11:23 / 06.03.2018
Áðóòàëíî âèäåî: Ïîëèöèÿòà â Ïëîâäèâ òúðñè ñúäåéñòâèå îò ãðàæäàíèòå
21:54 / 06.03.2018
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