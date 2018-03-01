Ïðèçíà ñè! Äàíè Çëàòêîâ ñêî÷èë íà áîé çàðàäè ïðåäëîæåíèå çà òðîéêà ñ æåíà ìó!

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:49 / 07.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïîêàíà çà ñåêñ å ïðè÷èíàòà çà áîÿ ìåæäó áèâøèÿ ôóòáîëèñò Äàíèåë Çëàòêîâ è áëàãîåâãðàä÷àíèíà Îëèâåð ïðåä äèñêîòåêà â þãîçàïàäíèÿ ãðàä, ðàçêðèâà "Òåëåãðàô". Äâîéíèêúò íà Êðèñòèàíî Ðîíàëäî ñè ïðèçíàë âñè÷êî íà ðàçïèò â ïîëèöèÿòà, êàòî îáÿñíèë "ãðóáîòî îòíîøåíèå è îáèäèòå êúì æåíà ñè" ïðåä óíèôîðìåíèòå.

"Ïðåäëîæè ìè òðîéêà èëè ÷åòâîðêà ñ ó÷àñòèåòî íà æåíà ìè", ðàçêðèë ÌÌÀ áîåöúò ñ åäèí ìà÷ ïðåä âëàñòèòå êàòî ïðè÷èíà çà àãðåñèÿòà ñè è äîïúëíè, ÷å Îëèâåð ïðåäè òîâà ïîèñêàë äâàìàòà äà ñå áèÿò.

"Îëèâúð ìè êàçà, ÷å âèíàãè å èñêàë äà ñå áèå ñ ìåí. Àç ìó îòêàçàõ. Òîãàâà çàïî÷íà äà îáèæäà ñúïðóãàòà ìè ñ äóìè, êîèòî íå èñêàì äà ïîâòàðÿì. Òîãàâà ãî óäàðèõ", äîïúëâà ðàçêàçà ñè Çëàòêîâ.

Â ìîìåíòà ñå î÷àêâà åïèêðèçà çà ñúñòîÿíèåòî íà áèòèÿ îò ÁÃ Ðîíàëäî - Îëèâåð, çà äà ñå ïðåöèçèðà îáâèíåíèåòî, êàòî ñå î÷àêâà òî äà áúäå ïðîìåíåíî îò ëåêà íà ñðåäíà òåëåñíà ïîâðåäà.



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