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Òîï þðèñòêà: Çàêîíúò ïàçè ïëîâäèâñêèÿ ëåêàð, áåçóìíî å äà ãî çàäúðæàò
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:46 / 04.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íÿìà íóæäà äà áúäå ïðîìåíÿí çàêîíúò, â ìîìåíòà òîé çàùèòàâà ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ. Èìàìå êëàñè÷åñêè ñëó÷àé íà íåèçáåæíà ñàìîîòáðàíà ñïîðåä òîâà, êîåòî å ñúîáùåíî êàòî ôàêòè. Ïðîíèêíàòî å â æèëèùåòî íà ìåäèêà è èìà íåïîñðåäñòâåíî íàïàäåíèå âúðõó íåãî, êîìåíòèðà ïðåä "24 ÷àñà" Åìèëèÿ Íåäåâà, èçâåñòåí ïðàâîçàùèòíèê, àäâîêàò ñ áîãàòà ïðàêòèêà ïî íàêàçàòåëíè äåëà ó íàñ è â Åâðîïåéñêèÿ ñúä.

Ñïîðåä íåÿ êîãàòî èìà ïðîòèâîïðàâíî íàïàäåíèå ñðåùó ëè÷íîñòòà è ñîáñòâåíîñòòà íà ãðàæäàíèíà, â ñëó÷àÿ íà ä-ð Èâàí Äèìèòðîâ, íå ñàìî àòàêóâàíèÿ, íî è âñåêè, êîéòî ñå íàìèðà â áëèçîñò è âúçïðèåìå òàçè çàïëàõà, ìîæå äà óïðàæíè ïðàâîòî ñè íà ñàìîçàùèòà. 

"Ïîëèöèÿòà ÷åñòî ìèñëè, ÷å òðÿáâà äà ñå îòáðàíÿâàø ïî ñúùèÿ íà÷èí è ñúñ ñúùèòå ñðåäñòâà, ñ êîèòî ñè áèë íàïàäíàò. Êîãàòî îáà÷å òå àòàêóâàò ñ íîæ, òîâà èçèñêâà îòáëúñêâàíå èëè ïðåóñòàíîâÿâàíå íà íàïàäåíèåòî ñ âñè÷êè âúçìîæíè ñðåäñòâà, êîèòî èìàø íà ðàçïîëîæåíèå. Âêëþ÷èòåëíî è ñ îãíåñòðåëíî îðúæèå, íåçàâèñèìî, ÷å òî èìà ïî-ãîëÿìî ïîðàçÿâàùî äåéñòâèå, îòêîëêîòî íîæà", ñìÿòà þðèñòêàòà. Òÿ å êàòåãîðè÷íà, ÷å çà äà áúäå çàïàçåíà òåëåñíàòà òè íåïðèêîñíîâåíîñò è ñîáñòâåíîñòòà òè, ìîæåø äà èçïîëçâàø âñÿêàêâè ñðåäñòâà, àêî òîâà íàïàäåíèå íå å ïðåóñòàíîâåíî.

"Çàêîíúò èçðè÷íî êàçâà, ÷å êîãàòî íàïàäåíèå å èçâúðøåíî ÷ðåç ïðîíèêâàíå ñ íàñèëèå èëè âçëîì â æèëèùå, íèêîãà íÿìà ïðåâèøàâàíå ïðåäåëèòå íà íåèçáåæíàòà îòáðàíà. Òîåñò, ïî ñúîáùåíèòå ôàêòè ïî ñëó÷àÿ, ñëåä êàòî èìà ïðîíèêâàíå â æèëèùåòî íà ä-ð Äèìèòðîâ, íå ìîæå äà ñå ïðèëîæè òåêñòà çà ïðåâèøàâàíå íà ïðåäåëèòå íà íåèçáåæíàòà îòáðàíà", êàòåãîðè÷íà å Íåäåâà. 

Çà íåÿ å áåçóìíî äà áúäå çàäúðæàíî åäíî ëèöå, êîãàòî ôàêòèòå ñî÷àò òîâà, êîåòî ñå ñúîáùàâà äíåñ. "Äà èçâúðøèø óáèéñòâî äîðè ïðè ïðåâèøàâàíå íà ïðåäåëèòå íà íåèçáåæíàòà îòáðàíà, å íàêàçóåìî ñ äî 5 ã. ëèøàâàíå îò ñâîáîäà è íå ïðåäñòàâëÿâà òåæêî óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå ïî ñìèñúëà íà çàêîíà, êîåòî äà ïðåäïîëàãà çàäúðæàíå", òúëêóâà þðèñòêàòà.

Òÿ íå ïðèåìà òâúðäåíèÿòà, ÷å â ìîìåíòà ïðîêóðàòóðàòà å ìåæäó ÷óêà è íàêîâàëíÿòà îêîëî êàçóñà ñ ïëîâäèâñêèÿ ëåêàð. "Âèäÿ ìè ñå êðàéíî íåñúîòâåòíî, ÷å íàïàäàòåëÿò áèë îñúæäàí çà êðàæáè. Íÿìà çíà÷åíèå êîëêî ïðèñúäè èìàø. Êîãàòî ñè îñúùåñòâèë ïðîòèâîïðàâíî íàïàäåíèå è èìàø ïîñåãàòåëñòâî íå ñàìî ñðåùó ñîáñòâåíîñòòà, íî è ñðåùó ëåêàðÿ, êàòåãîðè÷íî ä-ð Äèìèòðîâ å èìàë ïðàâî äà îòáðàíÿâà ñåáå ñè è ñåìåéñòâîòî ñè", ñìÿòà Íåäåâà, êîÿòî âîäè åäíè îò íàé-òåæêèòå íàêàçàòåëíè äåëà â Ïëîâäèâ è ñòðàíàòà. 

Ñïîðåä íåÿ ÿâíî ìåäèêúò å çàáåëÿçàë è óñåòèë, ÷å íàïàäàòåëÿò å âúîðúæåí. "Êàêâî äà ÷àêà ïîâå÷å? Îñâåí íà íåãî äà ïîñåãíå è íà äåöàòà ìó?", ïèòà òÿ. È ïîâòàðÿ, ÷å çàêîíúò íÿìà íóæäà äà áúäå ïðîìåíÿí.

"Òîé å ìíîãî äîáúð â ñåãàøíèÿ ñè âèä, íî òðÿáâà äà áúäå òúëêóâàí ïðàâèëíî. Èìà ïîñòàíîâëåíèå íà ïëåíóìà íà Âúðõîâíèÿ ñúä çà íåèçáåæíàòà îòáðàíà îò 1973 ã. Íå å èçãóáèëî ñâîÿòà ñèëà. Ìíîãî ìàëêî õîðà ãî ÷åòàò, âêëþ÷èòåëíî è ðàçñëåäâàùèòå", îáîáùè þðèñòêàòà.



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"Ïîëèöèÿòà ÷åñòî ìèñëè, ÷å òðÿáâà äà ñå îòáðàíÿâàø ïî ñúùèÿ íà÷èí è ñúñ ñúùèòå ñðåäñòâà, ñ êîèòî ñè áèë íàïàäíàò." - òåçè äóìè íà þðèñòêàòà ñà ëåêî ïëàøåùè. Ïðàâîðàçäàâàíåòî íè òðÿáâà äà äåéñòâà òàêà, ÷å íà ïîëèöèÿòà äà íå ñå íàëàãà äà ìèñëè, çàùîòî òîâà å äîñòà ðèñêîâî íà÷èíàíèå. ;)
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