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Ìèøî Øàìàðà: Íå å èìàëî òóðñêî ðîáñòâî! Ïëîâäèâ÷àíèí: Ðîáè ñà áèëè àôðèêàíöèòå, íå è áúëãàðèòå!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:26 / 04.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
Ìèøî Øàìàðà âçðèâè Ôåéñáóê ñ äóìèòå ñè çà Íàöèîíàëíèÿ ïðàçíèê íà Áúëãàðèÿ, ÷åñòâàí íà 3 ìàðò. Ðàïúðúò òâúðäè, ÷å èçêðèâåíèòå ïðåäñòàâè çà ìèíàëîòî íè âìåíÿâàò íåñïðàâåäëèâè ÷óâñòâà. Åòî êàêâî òî÷íî íàïèñà òîé â ñîöèàëíàòà ìðåæà: 

"Àêî áúëãàðèòå ñà áèëè ðîáè ïî âðåìå íà îñìàíñêàòà èìïåðèÿ, òî ïî ñúùàòà ëîãèêà çíà÷è, ÷å äíåñ áúëãàðñêèòå òóðöè, áúëãàðñêèòå öèãàíè, òàòàðè, ãàãàóçè, êàðàêà÷àíè, êîïàíàðè, àðìåíöè, ðóñíàöè, âëàñè è òàêà íàòàòúê ñà ðîáè è ñà ïîä áúëãàðñêî ðîáñòâî. Ìèñëåòå, ïðåäè äà ñëàãàòå åòèêåòè. Äóìèòå èìàò çíà÷åíèå. Ìåòàôîðèòå è õèïåðáîëèòå ñúçäàâàò èçêðèâåíè ïðåäñòàâè çà ìèíàëîòî è âìåíÿâàò íåñïðàâåäëèâè ÷óâñòâà".

Åòî êàêâî ïúê íàïèñà êàòî êîìåíòàð ïîä ïîñòà íà ìóçèêàíòà ïëîâäèâ÷àíèíúò Èñìàèë Øåðèô: "... çíàåéêè ìàíòàëèòåòà, ñ êîéòî ñà óïðàâëÿâàëè îñìàíöèòå ñ ïðèåìàíåòî íà èñëÿìà, ðîáñòâîòî äàæå å çàáðàíåí ñ ôåðìàí íà ñóëòàí Àáäóëìåäæèä.. Îñìàíñêî âëàäåíèå å äðóãî, ðîáñòâîòî å êîðåííî ðàçëè÷íî.. Àôðèêàíöè è ìíîãî íàðîäè ñà áèëè ðîáè, íî íå è áúëãàðèòå"...



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 14
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Îò Áàòàê ñúì, ÷è÷î. Çíàåø ëè Áàòàê? Õå, òàì çàä ãîðèòå... ìíîãî å äàëå÷å, íÿìàì òàòêî, ìàéêà: àçè ñúì ñèðàê, è òðåïåðÿ ìàëêî, çèìà äîéäå âå÷å. Òè Áàòàê íå ñè ÷óë, à àç ñúì îòòàì: ïîìíÿ ãî êëàíåòî è ñòðàøíîòî âðåìå. Áÿõìå äåâåò áðàòÿ, à îñòàíàõ ñàì. Àêî òè ðàçêàæà, ñòðàõ ùå òå ñúçåìå. Êàòî ãè èçêëàõà, ÷è÷î, àç âèäÿõ... Ñ òîïîð ãè ñå÷åõà, åé òúé... íà äðúâíèêà; à ïúê àçè ïëà÷åõ, ïà ìå áåøå ñòðàõ. Ñàìî áà÷î Ïåíþ ñ ãîëÿì ãëàñ èçâèêà... È èçäúõíà áà÷î... À åäèí õàéäóê áàáà ìè çàêëà ÿ ïîä âåõòàòà ñòðÿõà è êðúâòà ïîòå÷å èç íàøèé êàï÷óê... À àçè áÿõ ìàëúê è ìåí íå çàêëàõà. Òàòêî ìè èçëåçå èç êúùè òîãàç ñ áðàäâàòà â ðúöåòå è íåùî ïðîäóìà... Íî òå áÿõà ìíîãî: ïóøíàõà çàâ÷àñ è òîé ïàäíà âúçíàê, óáè ãî êóðøóìà. À ìàìà èçñêî÷è, îòêúäå; íå çíàì, è íàä òàòêà ôàíà äà âèêà, äà ïëà÷å... Íî íåÿ ñêúëöàõà ñ åäèí íîæ ãîëÿì, çàòîâà ñúì, ÷è÷î, àç ñåãà ñèðà÷å. À áå ìíîãî ñòðàøíî òàì äà áúäåø òè. Íå çíàì ùî íå ùÿõà è ìåí äà çàêîëàò: íî ïëåâíÿòà ïëàìíà è âçå äà ïðàùè, è ñòðàøíî ìó÷åõà êðàâàòà è âîëúò. Òîãàâà ïîáÿãíàõ ïëà÷åøêîì íàâúí. Íî ïîñëå, êîãàòî ñòðàøíîòî çàìèíà - êàçàõà, ÷å â îíÿ ãîëåìè îãúí èçãîðÿë è âóé÷î, è äÿäî, è ñòðèíà. È ÷åðêâàòà íàøà, ÷è÷î, èçãîðÿ, è øêîëîòî ïëàìíà, è äåâîéêè äâåñòå ñòàíàõà íà âúãëåí - íÿêîé ãè çàïðÿ... Òà è ìíîãî îùå äÿöà è íåâåñòè À êàêà è ëåëÿ, è äðóãè æåíè ìú÷èõà ãè äâà äíè, òà ïà ãè çàòðèõà. Îùå ñëóøàì, ÷è÷î, êàê ïèñêàò îíè! è äåòåíöà ìíîãî íà ìàæäðàê íàáèõà. Âñè÷êèé ñâÿò çàòðèõà! Êàê íå áå ãè ãðÿõ? Ñàìî äÿäî Àíãåë îæèâÿ, ñþðìàõà. Òîé ïàðè ñ êîòåëà ñáèðàøå çà òÿõ; íî ïîï Òðåíäàôèëà ñ ãâîçäåè êîâàõà! È óæ áåøå ñòðàøíî, ïúê íå áå ìå ñòðàõ, àç òðåïåðåõ ñàìî, íî íå ïëà÷åõ âåêè. Ìåí è äðóãè äÿöà îòâåäîõà ñ òÿõ è ãúæâè ñúäðàíè óâèõà íà âñåêè. Âúâ ïîìàøêî ñåëî, íå çíàì êîå áå, ìåíå ìå çàïðÿõà íåéäå ïîä çåìÿòà. Àç èç äóïêà ãëåäàõ ñèíüîòî íåáå è âñåêè äåí ïëà÷åõ çà ìàìà, çà òàòà. Ïî-äîáðå óìèðâàõ, íî íå ñòàâàõ òóðêà! Êàòî íè ïóñíàõà, ïàê â Áàòàê æèâÿõ... Ïîäèð äâå ãîäèíè ïîñðåùíàõìå Ãóðêà! Òîãàç ëîøî âðåìå è çà òÿõ íàñòà: êëàõìå ãè è íèå, êàêòî òå íè êëàõà; íî íàøåòî ñåëî, ÷è÷î, çàïóñòÿ, è òàòêî, è ìàìà âåêè íå ñòàíàõà. Òè, ÷è÷î, íå ñè ÷óë çàðàäè Áàòàê? À àç ñúì îòòàìî... ìíîãî å äàëå÷å... Äâà äíè òóê ãëàäóâàì, ùîòî ñúì ñèðàê, è òðåïåðÿ ìàëêî: çèìà äîéäå âå÷å. Èâàí Âàçîâ
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Íèêîé íå ìîæå äà èçòðèå 500 ãîäèøíîòî Òóðñêî Ðîáñòâî ,êëàíåòà,èçíàñèëâàíèÿ,åíè÷àðñòâîòî,ïàëåæè,ãðàáåæè,
ìàðîäåðñòâà !!!È êîéòî ñìåå äà ãî îòðå÷å ,ñå îòðè÷à îò íàðîäà ñè è îò ñâîÿ ðîä!!!!Äà ñå çíàå è äà ñå ïîìíè!!!
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Òîÿ èçòðåùÿë ëè å èëè ñå ïðàè íà èíòåðåñåí? Íÿìàëî å è Ìèøî Øàìàðà. ßñíî.
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Âúâ âðåìåíà íà íåãðàìîòíîñò, ÷àëãàêóëòóðà, êðèâîðàçáðàíà òîëåðàíòíîñò è âñè÷êî äîëíîïðîáíî, åâòèíî è âîíÿùî, òàêèâà êàòî Ìèøî âçåìàò äóìàòà. Äà ãè îñòàâèì áåç ïóáëèêà. Äà âúçïèòàâàìå äåöàòà ñè â èñòèíñêèòå öåííîñòè, äà èì ðàçêàçâàìå èñòèíñêàòà íè èñòîðèÿ è äà ëèøèì îò âíèìàíèåòî ñè äîëíîïðîáíàòà ñãàí, êîÿòî äðàïà çà âíèìàíèå ïî ìåäèèòå.
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Áîðèñëàâ Áåë÷åâ "îáðàçîâàíè" Áåë÷åâ, Âèå ñ êîëêî ñè âçåõòå ìàòóðàòà ïî Ëèòåðàòóðà , ÷å òðúãíàõòå ñ òàêàâà íàðîäíà ëþáîâ äà çàùèòàâàòå "ÁÃ Ðàï Êðúñòíèêà"? È êàê ñå å ñëó÷èëî(àêî) ñëåä êàòî õàáåð ñè íÿìàòå îò Âúçðîæäåíñêàòà ÷àñò...?ðŸ¤ª
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Áîðèñëàâ Áåë÷åâ å êàê ðàçáðà êàòî íå ñè õîäèë? ðŸ˜‰ òè çíàåø ëè çíà÷åíèåòî íà äóìàòà "ìà÷î"?? Ïðàâ å Èöî çà òåá -êåëåø ñè ....êàçàðìàòà ÿ äàäîõ çà ïðèìåð, çàùîòî òî÷íî òàêèâà êàòî òåá èçëèçàò óëåãíàëè ìúæå, òàì ó÷àò íà âñè÷êî à è ãàðàíöèÿ òè äàâàì , ÷å íè áè ïîñìÿë äà ñè ãî ïîìèñëèø òîâà êîåòî ñè íàïèñàë ïî ãîðå....
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Êàê äà íåòè å*à ìàéêàòà íàðêóìàíñêà è áîêëóêà...ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡
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Êàòî íå çíàå íèùî îò èñòîðèÿòà íè äà íå êîìåíòèðà, ÷å ñå ïîëó÷àâà ìíîãî òúïî èçêàçâàíå îò íåãîâà ñòðàíà
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Òîï þðèñòêà: Çàêîíúò ïàçè ïëîâäèâñêèÿ ëåêàð, áåçóìíî å äà ãî çàäú...
20:46 / 04.03.2018
Ñóïåð êîíäóêòîð ñúçäàâà ñòðàõîòíî íàñòðîåíèå â ïëîâäèâñêè àâòîáóñ...
19:41 / 04.03.2018
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17:05 / 04.03.2018
Ìàñòèò àäâîêàò: Çàêîííî èìàø ïðàâî äà ãðúìíåø âñåêè, êîéòî òè âëè...
15:08 / 04.03.2018
Áúëãàðèÿ ñå âäèãà ìîùíî â ïîäêðåïà íà ä-ð Äèìèòðîâ! Âèæòå êàêâè ò...
13:36 / 04.03.2018
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12:45 / 04.03.2018

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13:36 / 04.03.2018
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10:49 / 03.03.2018
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14:54 / 03.03.2018
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Ïëîâäèâ÷àíè ïðîòåñòèðàò: Àêî äîêòîðúò áå íà ðàáîòà è áÿõà èçíàñèëèëè è óáèëè ñåìåéñòâîòî ìó?
09:45 / 04.03.2018
Òîòàëíî èçòðåùÿâàíå: Ìëàäåæ ñå ðàçõîäè ÷èñòî ãîë ïî áóëåâàðä â Ïëîâäèâ (18+)
23:09 / 03.03.2018
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Ëîêî - Áîòåâ 01/03/18
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