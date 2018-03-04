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|Ìèøî Øàìàðà: Íå å èìàëî òóðñêî ðîáñòâî! Ïëîâäèâ÷àíèí: Ðîáè ñà áèëè àôðèêàíöèòå, íå è áúëãàðèòå!
"Àêî áúëãàðèòå ñà áèëè ðîáè ïî âðåìå íà îñìàíñêàòà èìïåðèÿ, òî ïî ñúùàòà ëîãèêà çíà÷è, ÷å äíåñ áúëãàðñêèòå òóðöè, áúëãàðñêèòå öèãàíè, òàòàðè, ãàãàóçè, êàðàêà÷àíè, êîïàíàðè, àðìåíöè, ðóñíàöè, âëàñè è òàêà íàòàòúê ñà ðîáè è ñà ïîä áúëãàðñêî ðîáñòâî. Ìèñëåòå, ïðåäè äà ñëàãàòå åòèêåòè. Äóìèòå èìàò çíà÷åíèå. Ìåòàôîðèòå è õèïåðáîëèòå ñúçäàâàò èçêðèâåíè ïðåäñòàâè çà ìèíàëîòî è âìåíÿâàò íåñïðàâåäëèâè ÷óâñòâà".
Åòî êàêâî ïúê íàïèñà êàòî êîìåíòàð ïîä ïîñòà íà ìóçèêàíòà ïëîâäèâ÷àíèíúò Èñìàèë Øåðèô: "... çíàåéêè ìàíòàëèòåòà, ñ êîéòî ñà óïðàâëÿâàëè îñìàíöèòå ñ ïðèåìàíåòî íà èñëÿìà, ðîáñòâîòî äàæå å çàáðàíåí ñ ôåðìàí íà ñóëòàí Àáäóëìåäæèä.. Îñìàíñêî âëàäåíèå å äðóãî, ðîáñòâîòî å êîðåííî ðàçëè÷íî.. Àôðèêàíöè è ìíîãî íàðîäè ñà áèëè ðîáè, íî íå è áúëãàðèòå"...
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 14
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/3 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (107)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 1 ÷. è 24 ìèí.
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íà 04.03.2018 ã.
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ìàðîäåðñòâà !!!È êîéòî ñìåå äà ãî îòðå÷å ,ñå îòðè÷à îò íàðîäà ñè è îò ñâîÿ ðîä!!!!Äà ñå çíàå è äà ñå ïîìíè!!!
íà 04.03.2018 ã.
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íà 04.03.2018 ã.
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íà 04.03.2018 ã.
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íà 04.03.2018 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Òîï þðèñòêà: Çàêîíúò ïàçè ïëîâäèâñêèÿ ëåêàð, áåçóìíî å äà ãî çàäú...
20:46 / 04.03.2018
Ñóïåð êîíäóêòîð ñúçäàâà ñòðàõîòíî íàñòðîåíèå â ïëîâäèâñêè àâòîáóñ...
19:41 / 04.03.2018
Áðàâî íà ïëîâäèâñêèòå ïîæàðíèêàðè, ñïàñèõà æèâîò!
17:05 / 04.03.2018
Ìàñòèò àäâîêàò: Çàêîííî èìàø ïðàâî äà ãðúìíåø âñåêè, êîéòî òè âëè...
15:08 / 04.03.2018
Áúëãàðèÿ ñå âäèãà ìîùíî â ïîäêðåïà íà ä-ð Äèìèòðîâ! Âèæòå êàêâè ò...
13:36 / 04.03.2018
Ñòàâà íàïå÷åíî! Íîâ ãîëÿì ïðîòåñò óòðå, âêëþ÷âàò ñå è ôóòáîëíè ôå...
12:45 / 04.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ðàçáðà ñå êîé è çàùî å óáèë Æîðî Ïëúõà! Áèëî å ñàìîîòáðàíà!
14:54 / 03.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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