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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:08 / 28.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Èíòåðåñíè ñíèìêè îò åäíî îò íàé-íàòîâàðåíèòå êðúñòîâèùà â Ïëîâäèâ íè èçïðàòè ÷èòàòåë íà Plovdiv24.bg. À èìåííî - òîâà ìåæäó áóëåâàðäèòå "Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ëóèçà" è "Èçòî÷åí". "Çäðàâåéòå! Åòî òàêà èçãëåæäàøå âúïðîñíîòî êðúñòîâèùå ñíîùè. Ìîæåòå ëè äà ãî ïîçíàåòå? Ñâåòîôàðèòå ñè ðàáîòåõà êàêòî îáèêíîâåíî, íî àâòîìîáèëè ïî÷òè íÿìàøå. ßâíî ñíåãúò óïëàøè øîôüîðèòå â Ïëîâäèâ", ïèøå íàøèÿò ÷èòàòåë.


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10:51 / 28.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí îïèñà óæàñà â Òèìèøîàðà (ÂÈÄÅÎ)
09:54 / 28.02.2018
Øàø! Êîíäóêòîð ñêðè øàïêàòà íà âñè÷êè â ïëîâäèâñêè ðåéñ, Ñïàéäúðì...
09:30 / 28.02.2018
Íîâèÿò ñíÿã â Ïëîâäèâ - ïîñëåäåí çà òàçè çèìà?
08:36 / 28.02.2018
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00:07 / 28.02.2018
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16:46 / 26.02.2018
Äúðâåíà âàêàíöèÿ â íÿêîëêî îáùèíè, â Ïëîâäèâ çàñåãà íÿìà îñíîâàíèå
13:18 / 26.02.2018
Áèÿ÷úò ñ òðúáà ñå îêàçà áðàò íà ðàçñëåäâàù ïîëèöàé, ùå ãî ïîêðèÿò ëè?
10:07 / 27.02.2018
Ñèíîïòèê: Äíåñ ùå å íàé-òåæêî, ùå âàëè öÿë äåí, â Ðîäîïèòå ñíåæíàòà ïîêðèâêà ùå å íàä 30 ñì
07:38 / 26.02.2018
Ìàñîâ áîé íà îæèâåíî êðúñòîâèùå â Ïëîâäèâ, ìúæ å â ìíîãî òåæêî ñúñòîÿíèå!
10:17 / 26.02.2018
×åëíà êàòàñòðîôà â Ïëîâäèâ ìåæäó 2 àâòîáóñà îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò!
14:06 / 26.02.2018
Îáèëåí ñíÿã â Ïëîâäèâ, íî âèæòå ïðèðîäíàòà ñòèõèÿ íà 30 êì îò ãðàäà íè
21:05 / 26.02.2018
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