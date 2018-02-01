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Áðóòàëíà àãðåñèÿ íà ïúòÿ! Âèæòå êàê ìëàòèõà ñ áóõàëêà âúçðàñòåí øîôüîð!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:49 / 26.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ìúæ ïðåáè ñ òðúáà âúçðàñòåí øîôüîð, êîéòî ãî çàñÿêúë íà ïúòÿ. Íàïàäåíèåòî å ñòàíàëî â êúñíèÿ íåäåëåí ñëåäîáåä íà êðúñòîâèùå â Êàçàíëúê. Îò êàäðèòå îò îáùèíñêà êàìåðà ñå âèæäà êàê ìúæ ñëèçà îò "Ìåðöåäåñ", îòèâà äà ñå ðàçïðàâÿ ñ äðóã øîôüîð. Âúçðàñòíèÿò ìúæ èçëèçà ñ ïðåäìåò, ïðèëè÷àù íà áóõàëêà. Ñëåä ìàëêî ìëàäèÿò ìúæ ñå âðúùà ñ òðúáà è çàïî÷âà äà óäðÿ äðóãèÿ øîôüîð, ÷óïåéêè ñòúêëîòî íà êîëàòà ìó. Ïîëèöèÿòà å îáðàçóâàëà áúðçî ïîëèöåéñêî ïðîèçâîäñòâî ñðåùó àãðåñèâíèÿ ìëàä ìúæ, êîéòî å çàäúðæàí çà 24 ÷àñà çà åäðî õóëèãàíñòâî.

Îò ÎÄÌÂÐ Ñòàðà Çàãîðà ðàçïðîñòðàíèõà ñëåäíàòà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ äíåñ:

"Íà 25.02.2018ã., â 16:13 ÷àñà, â ÐÓ - Êàçàíëúê å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà âúçíèêíàë èíöèäåíò íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "23-òè ïåõîòåí Øèï÷åíñêè ïîëê" è óë. "Ïóøêèí". Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å å âúçíèêíàë ñêàíäàë ìåæäó 32-ãîäèøåí âîäà÷ íà "Ìåðöåäåñ" è 65-ãîäèøåí âîäà÷ íà "Ôîëêñâàãåí", ïðè êîéòî âîäà÷úò íà ìåðöåäåñà å âçëîìèë ñ ìåòàëíà òðúáà ïðåäíî ëÿâî ñòúêëî íà äðóãèÿ àâòîìîáèë, íàíåñúë å óäàð â îáëàñòòà íà ëèöåòî íà 65-ãîäèøíèÿ ìúæ è å íàïóñíàë ìåñòîïðîèçøåñòâèåòî. Ìàëêî ïî-êúñíî èçâúðøèòåëÿò å óñòàíîâåí è çàäúðæàí çà ñðîê äî 24 ÷àñà. Â ÐÓ - Êàçàíëúê å îáðàçóâàíî áúðçî ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë.325, àë.3 îò ÍÊ".

Âúïðîñíèÿò ÷ëåí îò Êîäåêñà ãëàñè: "Êîãàòî äåÿíèåòî å èçâúðøåíî ïðè óïðàâëÿâàíå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, íàêàçàíèåòî å: ïî àë. 1 - ëèøàâàíå îò ñâîáîäà äî òðè ãîäèíè è ëèøàâàíå îò ïðàâî ïî ÷ë. 37, àë. 1, ò. 7; ïî àë. 2 - ëèøàâàíå îò ñâîáîäà äî ïåò ãîäèíè è ëèøàâàíå îò ïðàâî ïî ÷ë. 37, àë. 1, ò. 7.". Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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íàïúëíî ïîäêðåïÿì ìëàäåæà,ïúðâèÿ êîéòî óäàðè ñ áóõàëêà å èìåííî "æåðòâàòà"
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Àç ñúùî áèõ ìó ñòðîøèë êèòàðàòà íà òîçè ñ áóõàëêàòà , íå ñòèãà ÷å ãî å çàñÿêúë è å íàïðàâèë òàêà ÷å å çàñòðàøèë íå÷èè æèâîò àìè è òèêâåíèêà ñ êúâ àêúë èçëèçà ñ áóõàëêàòà è óäðÿ â ãðúá. ÊÀÐÌÀ !!!!
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"Êàêâîòî ïîâèêàëî, òàêîâà ñå îáàäèëî"! Âúçðàñòíèÿò ñ áóõàëêàòà çàùî íå å çàäúðæàí ??? Òîé å ñúçäàë ïðåäïîñòàâêà çà êàòàñòðîôà, òîé èçëèçà îò êîëàòà ñ áóõàëêà è ïðúâ íàíàñÿ óäàð è ñëåä òîâà - ÏÎÒÚÐÏÅÂØ áèë... ðŸ˜ 
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Ñàìî äà óòî÷íèì - ïúðâî øîôüîðúò, êîéòî çàñè÷à å âúçðàñòíèÿò, òîåñò íàðóøèòåëÿò íà ïúòÿ è ÂÒÎÐÎ - ÏÚÐÂÈßÒ, êîéòî íàíàñÿ óäàð å âúçðàñòíèÿò è òî ñ áóõàëêà â ãúðáà íà äðóãèÿ. Íîðìàëíî ñëåä òîâà äà ãî èçãúðáÿò, êàêâîòî ïîâèêàëî - òàêîâà ñå îáàäèëî.
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Òîçè îòâîðêî ùå ïîïàäíå íà íÿêîé áèâø âîåíåí ñ ìàêàðîâ è òîãàâà ùå èìà äà ñå îïðàâäàâà êàòî ó÷åíè÷êà!
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Ñàìî â Áúëãàðèÿ ñåèðäæèèòå ùå ñòîÿò è ãëåäàò. Ïóñíàõà ñè ãî êàòî ïè÷ äà ñè õîäè ... áàé ãàíüîâùèíà îòâñÿêúäå
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Å-áàñè, è òîâà â Êàçàíëúê, ìè òàì çà ÷àñ ìèíàâàò 20-30 êîëè! À òàÿ äðåáíà ãàä ñ ìåðöåäåñà íå ìó äàâà äà ñè îòâîðè âðàòàòà íà ïåíñèÿòà. ÊÀÒÎ ÌÓ ×ÓÏÈØ ñòúêëîòî, ùå òðÿáâà äà ïðèåìåø áîÿ, áå ñìîòàíÿê,.... è êàê ñàìî ñå èçõëóçè, êàòî ìîêðà âðúâ ñìîòëüîòî êîìïëåêñèðàí. Ìèñëÿ, ÷å WV èçëåçå ñ áóõàëêà, çàùîòî ñå ïðèòåñíè îò àãðåñèÿòà.
Svetoslav1
Êîãàòî çíàì êàêâî ìè å ñàìî àç ñè çíàì êàêâî ìè å! Æàëåðè
ïðåäè 7 ÷. è 46 ìèí.
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Ìàé íå âèæäàòå, ÷å äåòîòî èçâàäè íÿêàêâà òðúáà 1-âè, à òî êàêâî ñòàíà?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
ÁÀÁÕ êîíôèñêóâà îò çîîïàðê è óìúðòâè çàùèòåíè âèäîâå ïòèöè! Çîîçà...
17:58 / 26.02.2018
Ëóäà ãëàâà ïîäêàðà ñêè èç Ñîôèÿ, òåãëåí îò àâòîìîáèë!
17:15 / 26.02.2018
Èçâåñòåí áèçíåñìåí å íàìåðåí ìúðòúâ
16:07 / 26.02.2018
"Æúëò" êîä! Ñèíîïòèöèòå: Ùå áúäå ìíîãî ñòóäåíî!
15:16 / 26.02.2018
Ìèíèñòúð Íàíêîâ: Òóðñêè ÒÈÐ íà "Òðàêèÿ" åäâà íå îòíåñå ïîëèöàé
14:35 / 26.02.2018
Ïðåìèåðúò íà Àëáàíèÿ: Áîðèñîâ å Ìåðêåë íà Áàëêàíèòå
14:40 / 26.02.2018

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Âèæ îùå:
Ïðîìåíèõà ïðîãíîçàòà: Â Ïëîâäèâ ùå âàëè îùå ïîâå÷å ñíÿã
15:51 / 24.02.2018
Ñîôèÿíêà âçå 20 áîíà êðåäèò, ñëîæè ñè ñèëèêîí è ñè íàìåðè ëèâàíñêè ãîäåíèê (ÂÈÄÅÎ)
12:22 / 25.02.2018
Äèâ ñåëÿíäóð ìóòðåå èçêëþ÷èòåëíî íàãëî â "Êþ÷óêà"
09:46 / 24.02.2018
Øåôúò íà "×èñòîòà“ ïðåä Plovdiv24.bg: Î÷àêâà íè ìíîãî ñíÿã è ìíîãî ñòóä, ùå ðàáîòèì äåíîíîùíî
12:19 / 25.02.2018
Ìîùåí ñíåãîâàëåæ íàä Ïëîâäèâ, äî ÷àñîâå íè âðúõëèòà íîâ öèêëîí!
16:46 / 26.02.2018
Êîé êóïè ×ÅÇ? Äúðæàâàòà íè ñòàíà çà ñìÿõ, òðúãíàõà âèöîâå çà ïîêóïêàòà
08:24 / 24.02.2018
Îïàñíî âðåìå: Îðàíæåâ êîä çà îáèëíè ñíåãîâàëåæè â Ïëîâäèâ
08:52 / 25.02.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Çèìà 2017/2018 ã.
Êðóøàðñêè â Ëîêî (Ïä)
Ëîêî - Áîòåâ 01/03/18
Êóáðàò Ïóëåâ ñðåùó Àíòúíè Äæîøóà
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