|Áðóòàëíà àãðåñèÿ íà ïúòÿ! Âèæòå êàê ìëàòèõà ñ áóõàëêà âúçðàñòåí øîôüîð!
Îò ÎÄÌÂÐ Ñòàðà Çàãîðà ðàçïðîñòðàíèõà ñëåäíàòà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ äíåñ:
"Íà 25.02.2018ã., â 16:13 ÷àñà, â ÐÓ - Êàçàíëúê å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà âúçíèêíàë èíöèäåíò íà êðúñòîâèùåòî íà áóë. "23-òè ïåõîòåí Øèï÷åíñêè ïîëê" è óë. "Ïóøêèí". Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å å âúçíèêíàë ñêàíäàë ìåæäó 32-ãîäèøåí âîäà÷ íà "Ìåðöåäåñ" è 65-ãîäèøåí âîäà÷ íà "Ôîëêñâàãåí", ïðè êîéòî âîäà÷úò íà ìåðöåäåñà å âçëîìèë ñ ìåòàëíà òðúáà ïðåäíî ëÿâî ñòúêëî íà äðóãèÿ àâòîìîáèë, íàíåñúë å óäàð â îáëàñòòà íà ëèöåòî íà 65-ãîäèøíèÿ ìúæ è å íàïóñíàë ìåñòîïðîèçøåñòâèåòî. Ìàëêî ïî-êúñíî èçâúðøèòåëÿò å óñòàíîâåí è çàäúðæàí çà ñðîê äî 24 ÷àñà. Â ÐÓ - Êàçàíëúê å îáðàçóâàíî áúðçî ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë.325, àë.3 îò ÍÊ".
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