Â ïîíåäåëíèê êîä "÷åðâåíî" çà ìíîãî ñíÿã è îïàñíî ñòóäåíî âðåìå

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Îò Àãåíöèÿ "Ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà" ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å ñà âúçìîæíè âèåëèöè è ñíåãîíàâÿâàíèÿ. Îáëàñòíèòå ïúòíè óïðàâëåíèÿ è ñíåãîïî÷èñòâàùèòå ôèðìè ðàáîòÿò íà äåíîíîùíî. Â ãîòîâíîñò çà ïîääúðæàíå íà ïúòèùàòà ñà îêîëî 3000 ìàøèíè.
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16:48 / 25.02.2018
Ñîôèÿíêà âçå 20 áîíà êðåäèò, ñëîæè ñè ñèëèêîí è ñè íàìåðè ëèâàíñê...
12:22 / 25.02.2018
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11:24 / 25.02.2018
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12:48 / 24.02.2018
Áðþêñåë ñå êîëåáàå çà ñðåùàòà ñè ñ Åðäîãàí âúâ Âàðíà
11:54 / 24.02.2018
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15:51 / 24.02.2018
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14:30 / 23.02.2018
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12:20 / 23.02.2018
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01:22 / 23.02.2018
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09:46 / 24.02.2018
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