Ïðîìåíèõà ïðîãíîçàòà: Â Ïëîâäèâ ùå âàëè îùå ïîâå÷å ñíÿã

Ïðîãíîçàòà, ÷å óòðå âå÷åð çàïî÷âà îáèëåí ñíåãîâàëåæ ñå çàïàçâà, íàó÷è Plovdiv24.bg. Èìà ïðîìÿíà îáà÷å. Ñ áëèçî åäíà òðåòà å óâåëè÷åíî êîëè÷åñòâîòî î÷àêâàí ñíåãîâàëåæ íàä ãðàäà íè â ïîíåäåëíèê è îò î÷àêâàíèòå îêîëî 20ìì, òÿ ñêî÷è íà ïî÷òè 30ìì.
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Î÷àêâà ñå äà íàòðóïà çíà÷èòåëíà ñíåæíà ïîêðèâêà â ïîíåäåëíèê.
Ïðåç íîùòà âàëåæèòå ùå îáõâàíàò ñòðàíàòà - â Ñåâåðíà è Çàïàäíà Áúëãàðèÿ ùå ïðåâàëÿâà ñíÿã, à â Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è ïî ×åðíîìîðèåòî äúæä. Ñ óñèëâàíå íà âÿòúðà â çàïàäíàòà ïîëîâèíà îò ñòðàíàòà îò ñåâåðîçàïàä, à â èçòî÷íàòà - îò ñåâåðîèçòîê ùå íàõëóâà ñòóäåí âúçäóõ. Óòðå âàëåæèòå ùå ïðîäúëæàò, êàòî ñ ïîíèæåíèåòî íà òåìïåðàòóðèòå ïî÷òè íàâñÿêúäå è â Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è ïî ×åðíîìîðèåòî äúæäúò ùå ïðåìèíå â ñíÿã. Ïî-çíà÷èòåëíè ùå áúäàò ñíåãîâàëåæèòå â Çàïàäíà Áúëãàðèÿ. Ùå ñå îáðàçóâà ñíåæíà ïîêðèâêà. Ùå äóõà äî óìåðåí, â èçòî÷íèòå ðàéîíè è âðåìåííî ñèëåí ñåâåðîèçòî÷åí âÿòúð. Ìèíèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå áúäàò ìåæäó ìèíóñ 4° è 1°, à ìàêñèìàëíèòå - ìåæäó ìèíóñ 2° è 3°. Ïðåç íîùòà ñðåùó ïîíåäåëíèê, ñ ïðåìèíàâàíåòî íà ñðåäèçåìíîìîðñêè öèêëîí ïðåç Ãúðöèÿ è Åãåéñêî êúì ×åðíî ìîðå, âàëåæèòå ó íàñ ùå ñå óñèëÿò è îáñòàíîâêàòà îùå ùå ñå óñëîæíè.
Íàä ïëàíèíèòå ùå îáëà÷íî ñúñ ñíåãîâàëåæè. Ùå äóõà ñèëåí âÿòúð - â íèñêèòå ÷àñòè ïîñòåïåííî ùå ñå îðèåíòèðà îò èçòîê-þãîçèòîê, à ïî áèëàòà ùå å îò þãîçàïàä. Ùå èìà ñíåæíè âèåëèöè è ïî ïðîõîäèòå ùå ñå îáðàçóâàò íàâÿâàíèÿ. Ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà íà âèñî÷èíà 1200 ìåòðà ùå áúäå îêîëî ìèíóñ 7°, à íà 2000 ìåòðà - îêîëî ìèíóñ 10°.
Íàä ×åðíîìîðèåòî ùå å îáëà÷íî ñ âàëåæè, êàòî ïîñòåïåííî ïî÷òè íàâñÿêúäå äúæäúò ùå ïðåìèíå â ñíÿã. Ùå äóõà óìåðåí è âðåìåííî ñèëåí ñåâåðîèçòî÷åí âÿòúð. Ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè íà âúçäóõà ìåæäó ìèíóñ 1° è 3°. Òåìïåðàòóðàòà íà ìîðñêàòà âîäà å 6-7°. Âúëíåíèåòî íà ìîðåòî ùå áúäå 3-4 áàëà ñ òåíäåíöèÿ íà óñèëâàíå.