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Ïðîìåíèõà ïðîãíîçàòà: Â Ïëîâäèâ ùå âàëè îùå ïîâå÷å ñíÿã
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 15:51 / 24.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Ïðîãíîçàòà, ÷å óòðå âå÷åð çàïî÷âà îáèëåí ñíåãîâàëåæ ñå çàïàçâà, íàó÷è Plovdiv24.bg. Èìà ïðîìÿíà îáà÷å. Ñ áëèçî åäíà òðåòà å óâåëè÷åíî êîëè÷åñòâîòî î÷àêâàí ñíåãîâàëåæ íàä ãðàäà íè â ïîíåäåëíèê è îò î÷àêâàíèòå îêîëî 20ìì, òÿ ñêî÷è íà ïî÷òè 30ìì.

Î÷àêâà ñå äà íàòðóïà çíà÷èòåëíà ñíåæíà ïîêðèâêà â ïîíåäåëíèê.

Ïðåç íîùòà âàëåæèòå ùå îáõâàíàò ñòðàíàòà - â Ñåâåðíà è Çàïàäíà Áúëãàðèÿ ùå ïðåâàëÿâà ñíÿã, à â Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è ïî ×åðíîìîðèåòî äúæä. Ñ óñèëâàíå íà âÿòúðà â çàïàäíàòà ïîëîâèíà îò ñòðàíàòà îò ñåâåðîçàïàä, à â èçòî÷íàòà - îò ñåâåðîèçòîê ùå íàõëóâà ñòóäåí âúçäóõ. Óòðå âàëåæèòå ùå ïðîäúëæàò, êàòî ñ ïîíèæåíèåòî íà òåìïåðàòóðèòå ïî÷òè íàâñÿêúäå è â Ãîðíîòðàêèéñêàòà íèçèíà è ïî ×åðíîìîðèåòî äúæäúò ùå ïðåìèíå â ñíÿã. Ïî-çíà÷èòåëíè ùå áúäàò ñíåãîâàëåæèòå â Çàïàäíà Áúëãàðèÿ. Ùå ñå îáðàçóâà ñíåæíà ïîêðèâêà. Ùå äóõà äî óìåðåí, â èçòî÷íèòå ðàéîíè è âðåìåííî ñèëåí ñåâåðîèçòî÷åí âÿòúð. Ìèíèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå áúäàò ìåæäó ìèíóñ 4° è 1°, à ìàêñèìàëíèòå - ìåæäó ìèíóñ 2° è 3°. Ïðåç íîùòà ñðåùó ïîíåäåëíèê, ñ ïðåìèíàâàíåòî íà ñðåäèçåìíîìîðñêè öèêëîí ïðåç Ãúðöèÿ è Åãåéñêî êúì ×åðíî ìîðå, âàëåæèòå ó íàñ ùå ñå óñèëÿò è îáñòàíîâêàòà îùå ùå ñå óñëîæíè.

Íàä ïëàíèíèòå ùå îáëà÷íî ñúñ ñíåãîâàëåæè. Ùå äóõà ñèëåí âÿòúð - â íèñêèòå ÷àñòè ïîñòåïåííî ùå ñå îðèåíòèðà îò èçòîê-þãîçèòîê, à ïî áèëàòà ùå å îò þãîçàïàä. Ùå èìà ñíåæíè âèåëèöè è ïî ïðîõîäèòå ùå ñå îáðàçóâàò íàâÿâàíèÿ. Ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà íà âèñî÷èíà 1200 ìåòðà ùå áúäå îêîëî ìèíóñ 7°, à íà 2000 ìåòðà - îêîëî ìèíóñ 10°.

Íàä ×åðíîìîðèåòî ùå å îáëà÷íî ñ âàëåæè, êàòî ïîñòåïåííî ïî÷òè íàâñÿêúäå äúæäúò ùå ïðåìèíå â ñíÿã. Ùå äóõà óìåðåí è âðåìåííî ñèëåí ñåâåðîèçòî÷åí âÿòúð. Ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè íà âúçäóõà ìåæäó ìèíóñ 1° è 3°. Òåìïåðàòóðàòà íà ìîðñêàòà âîäà å 6-7°. Âúëíåíèåòî íà ìîðåòî ùå áúäå 3-4 áàëà ñ òåíäåíöèÿ íà óñèëâàíå.



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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Óæàñ, êàê ùå ãî ÷èñòèì òîëêîâà ñíÿã â òàÿ æåãà :-) 20-30 ìì, ìíîãî áå !!!
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Ùî íå ãî ïèñàõòå â ÌÈÊÐÎÍÈ êàê ñàìî çâó÷è 200-300 ìèêðîìåòðà
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Íàëè òðÿáâà äà óñâîÿò ïàðèòå çà ñíåãîïî÷èñòâàíåòî çàòîâà ãè äúðæàò íà íîêòè ñåãà äà ñà â äâèæåíèå
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20-30 ìì âàëåæ íå å ðàâíîñòîéíî íà 20-30 ìì äåáåëèíà íà ñíåæíàòà ïîêðèâêà. Â çàâèñèìîñò îò òåìï íà çåìÿ è âúçäóõ ìîæå äà äîñòèãíå 30 ñì è íàãîðå.
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Êàê ùå îöåëååì â òèÿ 30ìì ðŸ˜‚ Õîðà, âàäåòå øåéíèòå è ñíåãîõîäêèòå, ÷å êàê ùå ñå ïðåäâèæâàìå íå çíàì
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3 ñì. ñíÿã ìíîãî ëè å??? Ùå íè çàòðóïà
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×àêàì, èçâàäèõ ñè øóøëÿêà, àïðåñêèòå è ñêèòå. :D :D :D
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Êîëêîòî è ïðåäè 2 ñåäìèöè ùåøå äà âàëè îáèëåí ñíÿã àìà íà òî áåøå 10-13 ãðàäóñà. ×å ïîæèâååì ïà ÷å âèäèì
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Òàçè ñëó÷êà ñ ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò âáåñè ïëîâäèâ÷àíèí
13:25 / 24.02.2018
Êàòàñòðîôà çàòàïè êðúñòîâèùåòî ïðåä êìåòñòâîòî â "Òðàêèÿ"
12:22 / 24.02.2018
Ìíîãîåòàæåí ïàðêèíã àëà Êîïåíõàãåí ñè õàðåñà êìåòúò íà "Òðàêèÿ"
11:50 / 24.02.2018
Ñíåãúò â Ïëîâäèâ èäâà óòðå âå÷åð, â ïîíåäåëíèê ùå âàëè ìíîãî
11:17 / 24.02.2018
Äèâ ñåëÿíäóð ìóòðåå èçêëþ÷èòåëíî íàãëî â "Êþ÷óêà"
09:46 / 24.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíè è ñíîùè ÷àêàõà çåìåòðåñåíèå! Çà ùàñòèå íÿìàøå
08:42 / 24.02.2018

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4.8 ïî Ðèõòåð ñúáóäè ïëîâäèâ÷àíè
01:52 / 22.02.2018
Èñòèíà å! Âèæòå êàê äÿäî Íèêîëàé ùå áëàãîäàðè íà Áîã çà ïðîÿâåíàòà ìèëîñò ïî ïîâîä çåìåòðåñåíèåòî!
14:15 / 22.02.2018
Òðóñúò âçðèâè ñîöèàëíèòå ìðåæè! Ïëîâäèâ òàçè íîù íÿìà äà ñïè
02:31 / 22.02.2018
Ëþáèìà è ìíîãî îáè÷àíà äèðåêòîðêà íà ïëîâäèâñêî ó÷èëèùå è ñúïðóãúò é ñà áëúñíàòèòå íà "Èçòî÷åí", äà èì ïîìîãíåì
21:52 / 23.02.2018
Áàëêàíèòå ïðîäúëæàâàò äà ñå òðåñàò! 5 ïî Ðèõòåð óäàðè Ãúðöèÿ
02:18 / 22.02.2018
Íîâî çåìåòðåñåíèå ñúâñåì áëèçî äî Ïëîâäèâ! Óñåòèõòå ëè ãî?
17:29 / 22.02.2018
Ëåðöà, óáèëà ïîëèöàé, â ëþáîâíà àôåðà, âèõðè ñå ïî ìàãàçèíè â Ïëîâäèâ
21:11 / 22.02.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
ÔÊ Ìàðèöà, ñåçîí 2017/2018
ÄÞØ íà Áîòåâ, ñåçîí 2017/2018
Çèìà 2017/2018 ã.
Ëóäîãîðåö - Áîòåâ 18/09/17
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
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