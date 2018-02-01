ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Áàëêàíèòå ïðîäúëæàâàò äà ñå òðåñàò! 5 ïî Ðèõòåð óäàðè Ãúðöèÿ
Çåìåòðåñåíèå ñ ìàãíèòóò 5.0 ïî Ðèõòåð å óäàðèëî Ãúðöèÿ, ìèíóòè ñëåä òðóñà óñåòåí â ãðàäà íè.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 1 ÷. è 4 ìèí.
+1
ïðåäè 5 ÷. è 1 ìèí.
0
ïðåäè 5 ÷. è 3 ìèí.
0
ïðåäè 5 ÷. è 11 ìèí.
0
ïðåäè 5 ÷. è 12 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ìàéêàòà íà äåòåíöå, ïðåáèòî â ãðàäèíà: Çàùî ãè å ñòðàõ îò êàìåðèò...
18:33 / 21.02.2018
Ïëîâäèâñêèòå ðîäèòåëè êàçàõà "ÍÅ" íà íàñèëèåòî â ÿñëè, ãðàäèíè è ...
18:09 / 21.02.2018
Íåìñêè ãèãàíò âïå÷àòëè êìåòà, ïîêàçà áàçàòà ñè çà 20 ìèëèîíà!
17:34 / 21.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí ñðåùíà äåâîéêà íà ñïèðêà è íå ìîæå äà ÿ çàáðàâè! Êúä...
17:19 / 21.02.2018
Èçíåíàäà! Äâà íîâè ñâåòîôàðà ïî "Âàñèë Àïðèëîâ", âèæòå êúäå!
17:07 / 21.02.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òðóñúò âçðèâè ñîöèàëíèòå ìðåæè! Ïëîâäèâ òàçè íîù íÿìà äà ñïè
02:31 / 22.02.2018
Êëþ÷îâ ìîìåíò ïðåäè ïîëîâèí ãîäèíà äîâåë äî òðàãåäèÿòà ñ áëèçíàöèòå!
12:47 / 21.02.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS