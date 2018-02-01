|Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà-Ïëîâäèâ íàáëþäàâà äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî çà ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 182 àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ - çà òîâà, ÷å ðîäèòåë å îñòàâèë ëèöå, íàìèðàùî ñå ïîä íåãîâèòå ãðèæè áåç íàäçîð è ñ òîâà å ñúçäàë îïàñíîñò çà íåãîâîòî ôèçè÷åñêî ðàçâèòèå.
Ïî ïúðâîíà÷àëíè äàííè íà 19 ôåâðóàðè 2018 ã., ñëåä 19,30 ÷., â àïàðòàìåíò, íàõîäÿù ñå â ãð. Ïëîâäèâ, â öåíòðàëíàòà ÷àñò, å áèëà ïðè÷èíåíà òåëåñíà ïîâðåäà íà ìàëîëåòíî äåòå - 3-ãîäèøíî ìîì÷å.
Äåòåòî ñå å íàìèðàëî â äåòñêî êðåâàò÷å, êîãàòî âúðõó ãëàâàòà ìó å ïàäíàë ãèïñîâ îðíàìåíò, ïîñòàâåí íà ñòåíàòà, ïî äàííè íà ìàéêàòà. Íà äåòåòî å îêàçàíà Ñïåøíà ìåäèöèíñêà ïîìîù è êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò å èçâúðøåíà æèâîòîñïàñÿâàùà îïåðàöèÿ. Ìàéêàòà íà äåòåòî - 38-ãîäèøíàòà È.Ñ.å çàäúðæàíà çà ñðîê îò 24 ÷àñà ïî Çàêîíà çà ÌÂÐ. Óñòàíîâåíî å, ÷å ñúùàòà å îòãëåæäàëà ñàìà äâåòå ñè äåöà - áëèçíàöè íà 3 ã., êàòî áàùàòà ñå íàìèðà â ÷óæáèíà, êúäåòî ðàáîòè.
Ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà -Ïëîâäèâ ïðîäúëæàâàò àêòèâíèòå ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ - èçâúðøåí å îãëåä íà ìåñòîïðîèçøåñòâèå è â ìîìåíòà ñå ðàçïèòâàò ñâèäåòåëè ïî äåëîòî, ïðåäñòîè äà áúäå íàçíà÷åíà ñúäåáíî-ìåäèöèíñêà åêñïåðòèçà, êîÿòî äà óñòàíîâè âèäà è ìåõàíèçìà íà ïðè÷èíÿâàíå íà òåëåñíèòå ïîâðåäè, èçâúðøâà ñå è ïîâòîðåí îãëåä íà ìåñòîïðîèçøåñòâèå.